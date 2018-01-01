Commonwealth Games: Wrestling - Men's 125kg

CMRClaude Kouamen MbiangaL-WKorey JarvisCAN
NGASinivie BolticL-WTayab RazaPKN
INDSumitW-LClaude Kouamen MbiangaCMR
CANKorey JarvisW-LSinivie BolticNGA
PKNTayab RazaW-LClaude Kouamen MbiangaCMR
INDSumitW-LKorey JarvisCAN
NGASinivie BolticvClaude Kouamen MbiangaCMR
PKNTayab RazaL-WSumitIND
CANKorey JarvisvTayab RazaPKN
NGASinivie BolticvSumitIND

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