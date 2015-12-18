2017 Formula 1 calendar
- From the section Formula 1
COMPLETED RACES
Australian Grand Prix
Melbourne, 24-26 March
Chinese Grand Prix
Shanghai, 7-9 April
Bahrain Grand Prix
Sakhir, 14-16 April
Russian Grand Prix
Sochi, 28-30 April
Spanish Grand Prix
Barcelona, 11-13 May
Monaco Grand Prix
Monte Carlo, 25, 27-28 May
Canadian Grand Prix
Montreal, 9-11 June
Azerbaijan Grand Prix
Baku, 23-25 June
Austrian Grand Prix
Spielberg, 7-9 July
British Grand Prix
Silverstone, 14-16 July
Hungarian Grand Prix
Budapest, 28-30 July
Belgian Grand Prix
Spa-Francorchamps, 25-27 August
Italian Grand Prix
Monza, 1-3 September
Singapore Grand Prix
Marina Bay, 15-17 September
Malaysian Grand Prix
Sepang, 29 September-1 October
Japanese Grand Prix
Suzuka, 6-8 October
United States Grand Prix
Austin, 20-22 October*
Mexican Grand Prix
Mexico City, 27-29 October
Brazilian Grand Prix
Sao Paulo, 10-12 November
Abu Dhabi Grand Prix
Yas Marina, 24-26 November
*subject to confirmation