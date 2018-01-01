Winter Olympics: Cross-Country Skiing - Women's Skiathlon 7.5km Classic + 7.5km Free results results

RankCountryAthleteTimeTime behind
1SweCharlotte Kalla40:45.0000
2NorMarit Bjoergen40:52.7007.8
3FinKrista Parmakoski40:55.00010.1
4SweEbba Andersson40:55.80010.9
5USJessica Diggins40:59.60014.7
6SwiSiebenthal Nathalie Von41:02.50017.6
7AutTeresa Stadlober41:11.50026.6
8OARNatalia Nepryaeva41:17.90033
9NorHeidi Weng41:25.60040.7
10SweStina Nilsson41:33.80048.9
11NorIngvild Flugstad Oestberg41:43.20058.3
12OARAnastasia Sedova41:57.700+1:12.8
13FraPicon Anouk Faivre:42:03.800+1:18.9
14JpnMasako Ishida42:04.100+1:19.2
15NorRagnhild Haga42:07.600+1:22.7
16FinKerttu Niskanen42:15.200+1:30.3
17PolJustyna Kowalczyk42:30.800+1:45.9
18OARYulia Belorukova42:51.000+2:06.1
19FinLaura Mononen42:53.000+2:08.1
20GerVictoria Carl42:54.400+2:09.5
21OARAlisa Zhambalova42:59.100+2:14.2
22GerKatharina Hennig43:00.200+2:15.3
23FraAurore Jean43:00.800+2:15.9
24FinJohanna Matintalo43:02.400+2:17.5
25GerStefanie Boehler43:02.600+2:17.7
26ItaElisa Brocard43:17.600+2:32.7
27SwiNadine Faehndrich43:50.400+3:05.5
28CzePetra Novakova43:55.600+3:10.7
29FraHugue Coraline Thomas43:56.200+3:11.3
30PolSylwia Jaskowiec43:56.300+3:11.4
31PolEwelina Marcisz43:56.700+3:11.8
32SweAnna Haag44:01.800+3:16.9
33CanCendrine Browne44:01.900+3:17.0
34USCaitlin Patterson44:14.900+3:30.0
35ItaSara Pellegrini44:16.300+3:31.4
36KazAnna Shevchenko44:25.100+3:40.2
37ItaAnna Comarella44:25.900+3:41.0
38CzeKaterina Berouskova44:32.700+3:47.8
39AusBarbara Jezersek44:39.300+3:54.4
40USKikkan Randall44:47.200+4:02.3
41PolMartyna Galewicz44:51.300+4:06.4
42BlrYulia Tikhonova44:57.100+4:12.2
43CzeBarbora Havlickova45:12.100+4:27.2
44CanEmily Nishikawa45:16.600+4:31.7
45UkrTetiana Antypenko45:31.200+4:46.3
46BlrPolina Seronosova45:34.900+4:50.0
47CzePetra Hyncicova45:42.400+4:57.5
48CanAnne-Marie Comeau45:42.800+4:57.9
49ItaIlaria Debertolis45:44.600+4:59.7
50AusJessica Yeaton45:44.800+4:59.9
51ChnLi Xin46:01.900+5:17.0
52CanDahria Beatty46:17.300+5:32.4
53UkrMaryna Antsybor46:18.200+5:33.3
54KazYelena Kolomina46:28.500+5:43.6
55ChnChi Chunxue46:39.000+5:54.1
56EstTatjana Mannima46:41.700+5:56.8
57KorChaewon Lee46:44.500+5:59.6
58USRosie Brennan47:36.000+6:51.1
59SloManca Slabanja47:57.800+7:12.9
60GBAnnika Taylor48:09.100+7:24.2
KazValeriya TyulenevaDNF
GerNicole FesselDNS

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