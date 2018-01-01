Winter Olympics: Cross-Country Skiing - Women's Skiathlon 7.5km Classic + 7.5km Free results results
- From the section Winter Olympics
|Rank
|Country
|Athlete
|Time
|Time behind
|1
|Swe
|Charlotte Kalla
|40:45.000
|0
|2
|Nor
|Marit Bjoergen
|40:52.700
|7.8
|3
|Fin
|Krista Parmakoski
|40:55.000
|10.1
|4
|Swe
|Ebba Andersson
|40:55.800
|10.9
|5
|US
|Jessica Diggins
|40:59.600
|14.7
|6
|Swi
|Siebenthal Nathalie Von
|41:02.500
|17.6
|7
|Aut
|Teresa Stadlober
|41:11.500
|26.6
|8
|OAR
|Natalia Nepryaeva
|41:17.900
|33
|9
|Nor
|Heidi Weng
|41:25.600
|40.7
|10
|Swe
|Stina Nilsson
|41:33.800
|48.9
|11
|Nor
|Ingvild Flugstad Oestberg
|41:43.200
|58.3
|12
|OAR
|Anastasia Sedova
|41:57.700
|+1:12.8
|13
|Fra
|Picon Anouk Faivre
|:42:03.800
|+1:18.9
|14
|Jpn
|Masako Ishida
|42:04.100
|+1:19.2
|15
|Nor
|Ragnhild Haga
|42:07.600
|+1:22.7
|16
|Fin
|Kerttu Niskanen
|42:15.200
|+1:30.3
|17
|Pol
|Justyna Kowalczyk
|42:30.800
|+1:45.9
|18
|OAR
|Yulia Belorukova
|42:51.000
|+2:06.1
|19
|Fin
|Laura Mononen
|42:53.000
|+2:08.1
|20
|Ger
|Victoria Carl
|42:54.400
|+2:09.5
|21
|OAR
|Alisa Zhambalova
|42:59.100
|+2:14.2
|22
|Ger
|Katharina Hennig
|43:00.200
|+2:15.3
|23
|Fra
|Aurore Jean
|43:00.800
|+2:15.9
|24
|Fin
|Johanna Matintalo
|43:02.400
|+2:17.5
|25
|Ger
|Stefanie Boehler
|43:02.600
|+2:17.7
|26
|Ita
|Elisa Brocard
|43:17.600
|+2:32.7
|27
|Swi
|Nadine Faehndrich
|43:50.400
|+3:05.5
|28
|Cze
|Petra Novakova
|43:55.600
|+3:10.7
|29
|Fra
|Hugue Coraline Thomas
|43:56.200
|+3:11.3
|30
|Pol
|Sylwia Jaskowiec
|43:56.300
|+3:11.4
|31
|Pol
|Ewelina Marcisz
|43:56.700
|+3:11.8
|32
|Swe
|Anna Haag
|44:01.800
|+3:16.9
|33
|Can
|Cendrine Browne
|44:01.900
|+3:17.0
|34
|US
|Caitlin Patterson
|44:14.900
|+3:30.0
|35
|Ita
|Sara Pellegrini
|44:16.300
|+3:31.4
|36
|Kaz
|Anna Shevchenko
|44:25.100
|+3:40.2
|37
|Ita
|Anna Comarella
|44:25.900
|+3:41.0
|38
|Cze
|Katerina Berouskova
|44:32.700
|+3:47.8
|39
|Aus
|Barbara Jezersek
|44:39.300
|+3:54.4
|40
|US
|Kikkan Randall
|44:47.200
|+4:02.3
|41
|Pol
|Martyna Galewicz
|44:51.300
|+4:06.4
|42
|Blr
|Yulia Tikhonova
|44:57.100
|+4:12.2
|43
|Cze
|Barbora Havlickova
|45:12.100
|+4:27.2
|44
|Can
|Emily Nishikawa
|45:16.600
|+4:31.7
|45
|Ukr
|Tetiana Antypenko
|45:31.200
|+4:46.3
|46
|Blr
|Polina Seronosova
|45:34.900
|+4:50.0
|47
|Cze
|Petra Hyncicova
|45:42.400
|+4:57.5
|48
|Can
|Anne-Marie Comeau
|45:42.800
|+4:57.9
|49
|Ita
|Ilaria Debertolis
|45:44.600
|+4:59.7
|50
|Aus
|Jessica Yeaton
|45:44.800
|+4:59.9
|51
|Chn
|Li Xin
|46:01.900
|+5:17.0
|52
|Can
|Dahria Beatty
|46:17.300
|+5:32.4
|53
|Ukr
|Maryna Antsybor
|46:18.200
|+5:33.3
|54
|Kaz
|Yelena Kolomina
|46:28.500
|+5:43.6
|55
|Chn
|Chi Chunxue
|46:39.000
|+5:54.1
|56
|Est
|Tatjana Mannima
|46:41.700
|+5:56.8
|57
|Kor
|Chaewon Lee
|46:44.500
|+5:59.6
|58
|US
|Rosie Brennan
|47:36.000
|+6:51.1
|59
|Slo
|Manca Slabanja
|47:57.800
|+7:12.9
|60
|GB
|Annika Taylor
|48:09.100
|+7:24.2
|Kaz
|Valeriya Tyuleneva
|DNF
|Ger
|Nicole Fessel
|DNS