Winter Olympics: Short-Track Speed Skating - Women's 1,000m Results

Final

Rank Country Name Time 1 NED Suzanne Schulting 1:29.778 2 CAN Kim Boutin 1:29.956 3 ITA Arianna Fontana 1:30.656 4 KOR Choi Minjeong 1:42.434 KOR Shim Sukhee PEN

Semi-finals

Semi-final 2 Rank Country Athlete Time Qualified 1 NED Suzanne Schulting 1:30.949 QA 2 KOR Shim Sukhee 1:30.974 QA 3 KOR Choi Minjeong 1:31.131 ADVA CHN Qu Chunyu PEN

Semi-final 1 Rank Country Athlete Time Qualified 1 CAN Kim Boutin 1:29.065 QA 2 ITA Arianna Fontana 1:29.156 QA 3 KOR Kim Alang 1:29.212 QB CAN Valerie Maltais PEN

Quarter-finals

Quarter-final 4 Rank Country Athlete Time Qualified 1 KOR Shim Sukhee 1:29.159 Q 2 NED Suzanne Schulting 1:29.377 Q 3 OAR Ekaterina Efremenkova 1:29.466 4 NED Yara van Kerkhof 1:29.670 5 HUN Andrea Keszler 1:30.642

Quarter-final 3 Rank Country Athlete Time Qualified 1 KOR Choi Minjeong 1:30.940 Q 2 CHN Qu Chunyu 1:31.284 Q 3 POL Magdalena Warakomska 1:31.698 4 NED Lara van Ruijven 1:31.754

Quarter-final 2 Rank Country Athlete Time Qualified 1 ITA Arianna Fontana 1:30.074 Q 2 CAN Valerie Maltais 1:30.131 Q 3 CHN Li Jinyu 1:30.175 4 JPN Hitomi Saito 1:30.804

Quarter-final 1 Rank Country Athlete Time Qualified 1 CAN Kim Boutin 1:30.013 Q 2 KOR Kim Alang 1:30.137 Q 3 CAN Marianne St Gelais 1:30.180 4 FRA Veronique Pierron 1:30.323 5 GER Bianca Walter 1:31.085

Heats

Heat 8 Rank Country Athlete Time Qual 1 CAN Kim Boutin 1:32.40 Q 2 JPN Hitomi Saito 1:32.46 Q 3 GB Charlotte Gilmartin 1:32.90 4 ITA Cynthia Mascitto 1:32.93

Heat 7 Rank Country Athlete Time Qual 1 KOR Alang Kim 1:30.46 Q 2 CAN Marianne St Gelais 1:30.51 Q 3 JPN Sumire Kikuchi 1:30.97 US Lana Gehring PEN

Heat 6 Rank Country Athlete Time Qual 1 CHN Jinyu Li 1:32.34 Q 2 NED Yara Van Kerkhof 1:43.36 Q OAR Sofia Prosvirnova PEN GER Anna Seidel PEN

Heat 5 Rank Country Athlete Time Qual 1 NED Lara Van Ruijven 1:30.90 Q 2 POL Magdalena Warakomska 1:31.26 Q 3 HUN Andrea Keszler 1:31.45 ADV GB Elise Christie YC

Heat 4 Rank Country Athlete Time Qual 1 ITA Arianna Fontana 1:30.68 Q 2 CAN Valerie Maltais 1:30.77 Q 3 US Jessica Kooreman 1:31.66 4 GB Kathryn Thomson 1:32.15

Heat 3 Rank Country Athlete Time Qual 1 NED Suzanne Schulting 1:29.52 Q 2 OAR Ekaterina Efremenkova 1:29.60 Q 3 KAZ Iong A Kim 1:29.70 4 HUN Petra Jaszapati 1:29.84

Heat 2 Rank Country Athlete Time Qual 1 KOR Minjeong Choi 1:31.19 Q 2 CHN Chunyu Qu 1:31.28 Q 3 KAZ Anastassiya Krestova 1:31.56 AUS Deanna Lockett PEN

Heat 1 Rank Country Athlete Time Qual 1 KOR Sukhee Shim 1:34.94 Q 2 FRA Veronique Pierron 1:35.30 Q 3 GER Bianca Walter 1:36.13 ADV CHN Yutong Han PEN

Key: Key: Q = qualified, QA = qualified for final A, QB = qualified for final B, ADV = advanced to the next round, PEN = penalty, OR = Olympic record, WR = world record, YC = yellow card.