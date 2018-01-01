Winter Olympics: Speed Skating - Women's 1000m results
|Rank
|Pair
|Country
|Name
|Time
|Gap
|1
|12
|NED
|Jorien Ter Mors
|1:13.56
|0.00
|2
|15
|JPN
|Nao Kodaira
|1:13.82
|+0.26
|3
|14
|JPN
|Miho Takagi
|1:13.98
|+0.42
|4
|12
|USA
|Brittany Bowe
|1:14.36
|+0.80
|5
|15
|AUT
|Vanessa Herzog
|1:14.47
|+0.91
|6
|16
|NED
|Marrit Leenstra
|1:14.85
|+1.29
|7
|14
|CZE
|Karolina Erbanova
|1:14.95
|+1.39
|8
|16
|US
|Heather Bergsma
|1:15.15
|+1.59
|9
|4
|NED
|Ireen Wust
|1:15.32
|+1.76
|10
|7
|NOR
|Ida Njatun
|1:15.43
|+1.87
|11
|11
|CHN
|Hong Zhang
|1:15.67
|+2.11
|12
|11
|POL
|Natalia Czerwonka
|1:15.77
|+2.21
|13
|10
|JPN
|Arisa Go
|1:15.84
|+2.28
|14
|13
|NOR
|Hege Bokko
|1:15.98
|+2.42
|15
|9
|GER
|Gabriele Hirchbichler
|1:16.03
|+2.47
|16
|9
|KOR
|Seung-Hi Park
|1:16.11
|+2.55
|17
|5
|CHN
|Jing Yu
|1:16.361
|+2.80
|18
|7
|KOR
|Hyun-Yung Kim
|1:16.366
|+2.80
|19
|2
|CZE
|Nikola Zdrahalova
|1:16.43
|+2.87
|20
|13
|TPE
|Yu-Ting Huang
|1:16.44
|+2.88
|21
|6
|CHN
|Ruining Tian
|1:16.69
|+3.13
|22
|8
|OAR
|Angelina Golikova
|1:16.85
|+3.29
|23
|8
|CAN
|Kaylin Irvine
|1:16.90
|+3.34
|24
|6
|KAZ
|Yekaterina Aydova
|1:17.09
|+3.53
|25
|10
|CAN
|Heather McLean
|1:17.25
|+3.69
|26
|5
|GER
|Judith Dannhauer
|1:17.41
|+3.85
|27
|3
|ITA
|Francesca Bettrone
|1:17.83
|+4.27
|28
|3
|USA
|Jerica Tandiman
|1:18.02
|+4.46
|29
|2
|POL
|Karolina Bosiek
|1:18.53
|+4.97
|30
|4
|ITA
|Yvonne Daldossi
|1:19.33
|+5.77
|31
|1
|GER
|Michelle Uhrig
|1:20.81
|+7.25