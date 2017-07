Image caption

Jumanne, nyota wa muziki wa reggae nchini Uganada Robert Kyagulani, maarufu kama Bobi Wine, alionekana mwenye furaha baada ya kuapishwa kuwa mbunge katika ucahguzi mdogo uliofanyika mwezi uliopita. Aliwania kama mgombea huru. Ameahidi kutetea maslahi ya watu maskini bungeni. to champion the interests of the poor in parliament.