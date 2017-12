Afrika 2017: habari zilizotupiga butwaa

Haki miliki ya picha AFP

Matukio mengi ya kukumbukwa yalitokea mwaka 2017 yakiwemokujiuzulu kwa Rais wa Zimbabwe Robert Mugabe na mabadiliko sambamba katika nchi za Gambia na Angola.

Isisahaulike kufutwa kwa uchaguzi wa rais nchini Kenya ,kitendo kilichofanyika kwa mara ya kwanza Afrika.

Pia tumeripoti kuhusu majanga na ubunifu - lakini hizi ni baadhi ya habari za kushangaza kwa mwaka huu uliopita.

'Githeri Man'

Mwanaume mmoja Mkenya aliyepigwa picha akitafuna 'githeri' chakula cha mahindi na maharagwe, wakati wa uchaguzi, alipata umaarufu ghafla.

Mwanaume huyu ambaye aliongolewa sana na vyomvo vya habari Kenya

Githeriman, ambaye kwa jina lake halisi anaitwa Martin Kamotho, alivuma wakati wa uchaguzi mkuu wa Kenya tarehe nane mwezi wa nane alipoonekana kwenye mitandao ya kijamii akila chakula cha maharagwe na mahindi yakiwa ndani ya mfuko wake wa plastiki.

Bw Kamotho anajulikana sana kama "Githeri Man" alivuma sana kwenye mitandao ya jamii;

Makampuni kubwa kama vile Safaricom na Maisha Flour Milla yamejitokeza kumsaidia Githeriman na hivi sasa akaunti yake benki imeshiba kutokana na cheki alizoandikiwa na kampuni hizo.

Bw.Kamotho alikuwa miongoni ya wananchi 59 waliotunukiwa nishani za heshima na Rais Uhuru Kenyatta wakati wa sherehe za kuidhinisha sikukuu ya jamhuri kwa sababu ya kazi walioifanyia nchi.

Kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation, tuzo hiyo ni kwa minajili ya watu ambao "wameonesha uwezo wa halo ya juu, katika uongozi,ujasiri na uzalendo"

Baadhi ya Wakenya bado wanapata shida kufahamu ni nini hasa Bwana Kamotho alichofanya ili kupata heshima hio.

"Polisi Kinyozi" aliyewaibisha wanawake

Mwezi Aprili, taasisi ya usalama barabarani Nigeria, walimuadhibu kamanda aliyepigwa video akiwaadhibu wafanyakazi wa kike kwa kuwakata nywele zao ndefu.

Picha zilimuonesha komanda huyo akitumia mkasi kuwakata nywele wakati wa ukaguzi na kuzua hisia za hasira mtandaoni.

Inasemekana kuwa wanawake hao walikuwa wamevunja kanuni za mitindo za nywele inayoruhusiwa na taasisi ya usalama barabarani (FRSC)

Mwanaume mwenye kofia nyekundu akimkata nywele mwanamke hadharani

Msemaji wa FRSC alisema kitendo cha afisa huyo kilikuwa nje ya udhamini wa taasisi hiyo.

Katika ujumbe wake kwenye mtandao wa jamii wa Twitter , Lauretta Onochie, msaidizi wa Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari, alikemea kitendo hicho na kukiita "udhalilishaji wa wanawake"

Kanisa la Walevi

Kanisa mpya nchini Afrika ya Kusini lilifungua milango yao na kuwakaribisha wavuta sigara na wakunywa pombe , ambao kwa kawaida hawapatiwi nafasi katika makanisa ya walokole.

Mtandao wa Habari Afrika Kusini ya eNCA,iliripoti kuwa, kanisa la Gobola mjini Johannesburg liliwakaribisha makundi ya watu na chupa za bia wakati wa ibada.

Askofu wa kanisa hilo, Tsietsi Matiki alisema kanisa ni "sehemu mwafaka" kwa wakunywa pombe na wavuta sigara.

Lakini, eNCA wanaeleza , baraza la makanisa Afrika Kusini limelipinga kanisa hilo mpya.

Kwa mujibu wa mshiriki mmoja wa kanisa la Gobola, pombe inapewa tu kwa waumini waliona umri wa miaka 20 kwenda juu.

Vipara Msumbiji Walengwa

Mwezi Juni , polisi nchini Msumbiji walionya kuwa wanaume wenye vipara huenda wakalengwa kwenye mashambulizi yanayohusiana na uchawi.

Watu wanaamini kwamba mwili wa mtu mwenye kipara una dhahabu , kulingana na kamanda mmoja wa polisi kwa jina Afonso Dias aliiambia BBC mnamo mwezi Juni baada ya misururu ya muaji iliolenga watu wenye vipara.

Baadhi ya raia nchini Msumbiji wanaamini kwamba mtu mwenye kipara ana dhahabu

Watu watano waliuwauwa wakati tuliporipoti habri hio.

Polisi pia waliwakamata watuhumiwa wawili walioshiriki katika mauaji hayo ya uchawi.

Wabunge watwangana makonde Uganda

Wabunge nchini Uganda walipigana ndani ya ukumbi wa bunge wakiwa katika kikao cha kujadili wa muswada wa kuondoa ukomo wa miaka ya kugombea nafasi ya urais kwa mjibu wa katiba ya taifa hilo

Wabunge wa upinzani wanadai kuwa kama kikomo cha umri wa miaka 75 kitaondolewa ni njama za kumuandilia njia Rais Yowei Museveni, mwenye miaka 73, kugombea tena mwaka 2021.

Katika kanuni za Katiba, mtu anayewania urais haruhusiwi kuwa na umri zaidi ya miaka 75.

Upande wa Afrika Kusini pia, mzozo huo huo ulitokea mwezi Februari, wakati wabunge wa upinzani wa Economic Freedom Fighters(EFF) walipigana na maafisa wa usalama baada ya wabunge hao kutosikiliza wito wa kutouvuruga hotuba ya taifa ya Rais Jacob Zuma.

Vurugu kubwa ilitokea kati ya wabunge na maafisa hao, ambao hatimaye walifanikiwa kuwatoa

Suruali ni Marufuku Sudan

Polisi wa maadili nchini Sudan walivamia sherehe katika mji mkuu wa Khartoum mwezi Disemba na kuwakuta wanawake wakivaa suruali

Wanawake 24 walikamatwa na kushatkiwa kwa kuvaa

The 24 women were arrested and charged with indecency but the charges were later dropped.

The raid had been conducted by a police unit in charge of enforcing morality.

Sudanese women risk arrest if their clothes are deemed provocative by police

If the women had been convicted, they could have faced punishment of 40 lashes and a fine for wearing "an obscene outfit".

Rights activists say tens of thousands of women are arrested and flogged for indecency every year, and laws can be applied arbitrarily.

They say the law in Muslim-majority Sudan against wearing trousers and short or tight skirts discriminates against Christians.

Traditionally, women in Sudan wear loose flowing robes.

Campaigner Amira Osman told Netherlands-based Radio Dabanga the public order act violated women's rights.

"The party took place in a closed hall in a building in El Mamoura [south of Khartoum]," she said.

"The girls were arrested for wearing trousers, despite obtaining a permit from the authorities [for the party]."

#WengerOut

Maneja wa timu ya Arsenal ya Uingereza, Arsene Wenge aendelea kuwagawana washabiki wa klabu barani Afrika na kwengineyo.

Mwezi Novemba

In November, while most Zimbabweans were concerned with the military takeover and thousands marched through the streets of the capital, Harare, to demand the resignation of long-time leader Robert Mugabe, some took the time to demand that Wenger should also step down.

But it had been a theme throughout much of the year. This was spotted during a football game in Ethiopia, on 16 April, days after Arsenal lost to lowly Crystal Palace in an English Premier League match:

The sign also made an appearance in a Kenyan music concert, of all places:

Two accidents. One witness

A Kenyan man puzzled many for days after he gave witness accounts to two fatal accidents, in two different parts of the country.

A picture of the man's two appearances on local TV was widely shared on social media.

The man who identified himself as Dennis Muigai gave an interview to Citizen TV after a fatal helicopter crash on 21 October, in which at least five people were killed.

He was again the main witness during a 7 November fatal crash in Murang'a, in central Kenya, some 200 km (124m) away from the first accident, in which a local governor died.

He told another TV station, NTV, that he was a passenger in a police car when the accident happened and gave a detailed account of what he saw.

According to Nairobi News he said that the first thing he did after the crash was to secure the governor's bodyguard's gun and the occupants' personal belongings.

Police later arrested Mr Muigai for impersonating a police officer, local media reported. It is not clear what has happened to him since.

In both his TV appearances he donned sunglasses connected to an ear piece, a look that sparked the hashtag #WitnessChallenge on Twitter as many attempted to copy and mock his look: