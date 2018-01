Haki miliki ya picha Alamy Image caption Utaratibu wa makabidhiano ya umiliki wa kisiwa cha Faisans ni utaratibu ambao umekuwepo kwa zaidi ya miaka 350

Wiki ijayo , Ufaransa itakabidhi kilomita za mraba zaidi ya 3,000 za eneo lake kwa Uhispania bila risasi hata moja kufyatuliwa. Lakini katika muda wa miezi sita Uhispania itairejesha tena ardhi hiyo kwa hiari kwa Ufaransa. Huu ni utaratibu ambao umekuwepo kwa zaidi ya miaka 350.

Ufukwe wa mwambo wa Ufaransa wa Basque wa Hendaye ni mji wa mwisho kabla ya kufikia kwenye mpaka na Uhispania.

Kwa mbali utadhani ni eneo zuri lililozingirwa na rundo la mchanga ambalo linaonekana kukaliwa na mamia ya wanyama wa majini . Lakini ukitazama kwa karibu utabaini ukweli kwamba si wanyama bali ni kwamba wachezaji wa michezo ya theruji waliovalia mavazi yaliyoloa maji.

Nyuma kidogo ya kingo za maji upo mji wa kihistoria wa Uhispania wa Hondarribia na majengo yake yamesambaa, na kupakana na mji jirani wa Irun. Mpaka asilia ni mto Bidassoa, unaomwaga maji yake kwenye makutano ya mito yanayogawanya nchi hizo mbili.

Kisiwa cha Faisans ni kidogo sana - kikiwa na urefu wa mita 200 pekee na upana wa mita 40

Kadri unavyopanda kutoka kwenye mwisho wa mto , picha hubadilika. Unapata picha ya majengo ya rangi za kuvutia ya mji wa Basque ukitazama majengo ya kutunza zana upande wa Ufaransa, na majengo ya kuvutia ya wakazi upande wa Uhispania.

Lakini kile kinachowapeleka wengi ni kuangalia kisiwa cha Faisans. Si rahisi kukipata. unapoomba kuelekezwa hakuna mtu anayeelewa ni kwa nini unataka kwenda pale . Watakuambia hakuna kitu cha kuangalia na unaonywa kuwa huwezi kukitembelea kisiwa hicho na kwamba hakuna yeyote anayeishi huko , si mahala pa utalii kama Mont St Michel.

Lakini hapo ndipo kilipo kisiwa cha amani, kisichoweza kufikika kati kati ya mto, chenye miti na nyasi zilizokatwa vizuri, pamoja na mnara wa zamani ambao ni ishara ya tukio kubwa la kihistoria lililotokea mwaka 1659.

Kwa miezi mitatu, nchi za Uhispania na Ufaransa zilikubaliana kumaliza vita vya muda mrefu vya mataifa hayokwenye kisiwa hiki, kwasababu kilikuwa kinaangaliwa kama eneo huru. Madaraja ya mbao yalipanuliwa kutoka pande zote. Majeshi yalisimama tayari pale mazungumzo yalipoanza.

Mfalme Louis XIV wa Ufaransa na Philip wa IV wa Uhispania walipokutana kwenye kisiwa cha Faisans mnamo mwaka 1660

Makataba wa amani ulisainiwa yanayojulikana kama - the Treaty of the Pyrenees. Eneo lilijadiliwa na mpaka ukachorwa. Na mkataba ukakamilishwa kwa harusi ya kifalme , pale Mfalme wa Ufaransa Louis XIV akamuoa binti wa mfalme wa Uhispania Philippe IV.

Moja ya mambo yaliyoafikiwa kwenye mkataba huo ni kwamba kisiwa chenyewe kingekuwa kisiwa cha nchi mbili, udhibiti wake ukiwa wa awamu kutoka nchi moja kuelekea nyingine. Kwa miezi sita ya mwaka , kuanzia Februari hadi Julai kitakuwa chini ya utawala wa Uhispania - na kwa miezi sita inayofuatia kinakuwa mali ya Ufaransa. Aina hii ya umiliki wa pamoja wa eneo hujulikana kama condominium, na kisiwa cha Faisans ni moja ya maeneo ya kale zaidi yanayotawaliwa kwa mtindo huu.

Kisiwa hiki ni kidogo sana - kikiwa na urefu wa mita 200 pekee na upana wa mita 40.

Ni nadra sana kwa watu wa kawaida kutembelea kisiwa hiki katika siku za maadhimisho ya turathi, lakini kulingana na afisa anayehusika na utunzaji wa kisiwa hizo Benoit wazee na vijana hawatambui lolote kuhusu umuhimu wake wa kihistoria.

Siku hizi, mameya wa Irun na Hendaye hukutana mara nyingi kwa mwaka kwenye kisiwa hiki kujadilimasuala kama ya maji safi na haki za uvuvi. Miaka ya nyuma wavuvi wa Kihispania walilalamika kuhusu muundo wa maboti ya Ufaransa na hivi karibuni wamekua wakikerwa na boti za waFaransa wanaotembelea kisiwa hicho kwa mapumziko ambao wanasema wanavuruga biashara zao.

Kisiwa chenyewe hakipewi kipaumbele sana. Udongo wake unamomonyoka - kimepoteza karibu nusu ya ukubwa wake kwa karne kadhaa, kwasababu theruji inayoyeyuka kutoka kwenye milima na kuingia ndani ya mto. Lakini hakuna nchi inayotaka kutumia pesa zake kujenga ukingo wa kisiwa hiki.

Mwaka huu, hakutakuwa na sherehe ya makabidhiano ya kisiwa hiki. Kulikuwa na wazo la kupeperusha bendera ya nchi yoyote ambayo inakimiliki - lakini Meya wa wa upande wa Uhispania Ecenarro anasema kuwa hilo lingewachochea wanaotaka kujitenga kwa Basque kuishusha ama kuweka bendera yao. Kwa hiyo katika muda wa siku chache -labda mpaka huu ambao hauzozaniwi zaidi duniani utabadili mmiliki wake tena. Na mwezi Agosti Uhispania itarejesha umiliki wa kisiwa hiki tena labda isipokuwa tu pale itakapoamua kuvunja utaratibu huu uliodumu kwa zaidi ya miaka 350.