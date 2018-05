Raia wa kigeni wanunua ndoa nchini Costa Rica

Image caption Maafisa wana wasiwasi kuhusu idadi ya ndoa feki kati ya raia wa Costa Rica na wachina

Lilikuwa swali rahisi, lakini ni swali ambalo liliweza kumshawishi Maria (Jina la kubuni) kuingia kwenye makubaliano

Mwanamama wa makamo alimpatia mwanamke raia wa Costa Rica (46) kiasi cha dola 175 za Marekani ili aolewe na Mwanaume wa kichina ili aweze kupata makazi kwenye he could get residency in the Central American country.

Wakati huo Maria alikuwa akiishi katika maeneo duni mjini San Jose, nchini Costa Rica, alikuwa anahitaji mno msaada aweze kulisha familia yake.

'' hatukuwa na chochote cha kula'', Maria alisema sababu ya kuridhia.

Katika eneo analoishi usalama ni mdogo.''maeneo haya namna ambavyo hutakuwa na habari nyingi ndivyo utakavyoishi kwa muda mrefu.'' mkazi wa eneo hilo alitahadharisha

Kilichotokea kwa Maria si jambo geni hapa.Mwanasheria au mtu wa kati hufika kuwatafuta watu wenye shida na pesa na kuwashawishi kuolewa na raia wa kigeni ambao hata hawajawahi kukutana.

Maria aliolewa bila hata kuyaacha makazi yake.Aliingia ndani ya gari kisha akaweka saini vyeti vya ndoa na kupata dola 175 kwa makubaliano kuwa akielewa kuwa atapewa talaka mapema iwezekanavyo.

Anasema hayo ni maelezo aliyopewa ''walinionyesha picha ya mwanaume mchina wakaniambia'',Bi Maria unaolewa na mwanaume wa China.'' alieleza.

Kwa Maria,mtu wa kati aliendelea na majadiliano kuhusu bei kisha baadae akarejea na makaratasi kwa ajili ya talaka

Miaka michache baadae, aliolewa na raia wa China kwa sababu ya pesa, kama walivyofanya baadhi ya mabinti wake, na mwenza wake.

Biashara haramu

Serikali imesema swala hili la Maria ni sehemu tu ya tatizo kubwa.

Naibu mwendesha mashtaka Guillermo Fernández amesema Ofisi yake inafanyia uchunguzi matukio 1000 ya ndoa za uongo

Bwana Fernández ana hofu kuwa idadi huenda ni kubwa zaidi

Mkurugenzi wa ofisi ya uhamiaji Costa Rica , Gisela Yockchen,, amesema biashara hii inaendeshwa na mtandao wa wahalifu nchini humo.

Amesema mtandao huo unafanya kazi kwa namna mbalimbali , wengine wakienda mbali zaidi kwa kuiba vitambulisho na kuwaozesha kwa raia wa kigeni ili kupata makazi pia uraia kupitia ndoa hizo.

waathirika wa vitendo hivi walijikuta tu wakibadilishwa hali za mahusiano yao kuwa 'wenye ndoa', bila wao kujijua au bila ridhaa zao.

Wengine ambao waliingia kwenye ndoa bandia ili kujipatia pesa walijikuta wakiishi na ndoa hizo kinyume cha makubaliano kuwa wangefanya mchakato wa kupata talaka, wanawake wameendelea kutambulika kwa wanandoa na wanaume wasiowafahamu na hata kufahamu wapi pa kuwapata.

Nyaraka zilizoonwa na BBC zinasema raia mmoja wa China ambaye alikuwa hazungumzi lugha ya spanish, alitia saini nyaraka ambazo alifikiri ni za maombi ya makazi, kumbe zilikuwa nyaraka za cheti cha ndoa.

Sheria kali ya uhamiaji ilianzishwa mwaka 2010 ilisaidia kupambana na tatizo hilo, wanaohusika na upangaji wa ndoa feki uhukumiwa kifungo cha mpaka miaka mitano gerezani

Tangu wakati huo, makazi ya kudumu si lazima kwa wageni ambao watafunga ndoa na raia wa Costa Rica.

Raia wa kigeni bado wanaweza kuomba kibali baada ya kufunga ndoa na mwenza raia wa Costa Rica wakiwa na vyeti vya ndoa vilivyosajiliwa, lakini vibali hutolewa kwa mwaka mmoja tu, ambapo mwombaji atapaswa kuomba tena kila baada ya mwaka.