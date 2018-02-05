Man City kucheza na Birmingham raundi ya tano FA ya wanawake
Ratiba ya raundi ya tano ya kombe la Fa Kwa wanawake nchini England imetoka bingwa mtetezi Manchester City waanza kwa kusafiri kwenda kucheza na Birminghama City.
Mabingwa mara 14, wa michuano hiyo klabu ya Arsenal wao watakuwa wenyeji wa klabu ya Millwall, Chelsea watacheza na timu ya Doncaster Rovers Belles.
Michezo ya raundi ya tano ya kombe la FA, ambayo imebakiza jumla ya vilabu 16 itachezwa jumapili ya Februari 18.
Ratiba kamili ya michuano hiyo ni kama ifuatavyo
Arsenal v Millwall Lionesses
Cardiff City v Charlton
Lewes v Everton
Sunderland v Aston Villa
Chichester City v Liverpool
Birmingham City v Manchester City
Chelsea v Doncaster Rovers Belles
Durham v Plymouth Argyle or Leicester City