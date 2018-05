Caster Semenya ashinda mbio za mita 1500 kwa wanawake

Haki miliki ya picha Getty Images Image caption Caster Semenya aliyeshiriki katika michuano ya riadha ya Diamond league Doha, Qatar

Mwanariadha kutoka nchini Afrika Kusini Caster Semenya, ameweka rekodi kwa taifa lake kwa kushinda katika michuano ya awali ya mbio za msimu za mita 1500 kwa wanawake kwenye michuano ya Diamond League.

Semenya, pia alishinda tuzo ya dhahabu kwa nidhamu katika michezo ya Jumuiya ya Madola ya mwezi Aprili , alitumia dakika tatu sekunde hamsini na tisa na ushee katika michuano inayofanyikia Doha

The 27-year-old, who is a two-time Olympic 800m champion, could be impacted by new rules around testosterone levels in female runners.

Semenya alipoulizwa juu ya ushindi huo wa mfululizo , Semenya alisema: "Sizungumzi juu ya mambo ya kipuuzi.

Mwanariadha huyo kutoka nchini Afrika Kusini alizungumza mwishoni mwa wiki hii kwamba ushindi wake utawapa changamoto shirikisho la tidhaa ulimwenguni (IAAF) juu ya sheria mpya za mchezo huo.

Mkurugenzi wa shirikisho hilo la riadha ulimwenguni Bwana Coe amesema kuwa sheria, ambazo zitaathiri matukio ya kufuatilia kutoka mita 400 hadi kilomita, ni "sahihi kwa mchezo".

Semenya anasema awali alinia kukimbia kwa kasi zaidi, lakini baadaye alipunguza kasi kiasi. kila wakati ni kama ndoto kwangu kuweka rekodi kwa taifa langu nami nikaenedelea kujitahidi kadiri ya uwezo wangu wote. naamini tumefanikisha kile ambacho kimetuleta hapa.

Mkenya Nelly Jepkosgei alimaliza mbio hizo akiwa nafasi ya pili kwa kutumia saa nne na sekunde tisini na tisa., akifuatiwa na Mui Ethiopia Habitam Alemu aliyemaliza mbio hizo na kushika nafasi ya tatu.