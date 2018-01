แพทย์อังกฤษผ่าตัดช่วยชีวิตหญิงมีเนื้องอก 19.5 กก.

คำเตือน: วิดีโอนี้มีภาพที่อาจทำให้รู้สึกไม่สบายใจ

ทีมแพทย์ที่โรงพยาบาลควีนเอลิซาเบธ ในเมืองเบอร์มิงแฮม ของอังกฤษประสบความสำเร็จในการผ่าตัดนำเนื้องอกขนาดใหญ่น้ำหนัก 19.5 กก. ออกจากร่างกายของคนไข้หญิงวัย 74 ปี

ภาพการผ่าตัดครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของสารคดี Surgeons: At the Edge of Life ทางช่องบีบีซีวัน โดยในตอนนี้เป็นเรื่องราวของ จัสมิน ซึ่งเล่าว่าเธอเริ่มสังเกตว่าท้องโตขึ้นผิดปกติเมื่อ 5 เดือนก่อน จึงตัดสินใจเข้าพบแพทย์

ผลการเอกซเรย์พบว่าจัสมินมีเนื้องอกซึ่งเป็นเนื้อร้ายขนาดใหญ่อยู่ในช่องท้องโดยก้อนเนื้อโตขึ้นอย่างรวดเร็วจนมีน้ำหนัก 1 ใน 3 ของน้ำหนักตัวเธอ และเบียดอวัยวะภายในเช่น ลำไส้ ตับ และไต หากไม่ผ่าตัดเอาก้อนเนื้อยักษ์ออกมา ก็จะทำให้เธอเสียชีวิตภายใน 1 เดือน

จัสมินบอกว่า เป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่เธอได้โอกาสครั้งที่สองในชีวิต เธอบรรยายว่าหลังจากผ่าตัดเอาเนื้อร้ายออกไป เธอรู้สึกว่าได้ยกความกังวลที่หนักอกออกไป จนตัวเบาหวิวราวกับจะล่องลอยขึ้นไปในอากาศได้

