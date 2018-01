ส่องวัฒนธรรมอาหารจากแมลงทั่วโลก

Image copyright Getty Images

วัฒนธรรมการบริโภคแมลงของมนุษย์เป็นเรื่องที่มีมายาวนานนับพันปี แม้แต่ในคัมภีร์ไบเบิลก็มีการกล่าวถึงเรื่องนี้ อาหารจากแมลงมีการปรุงรับประทานอย่างแพร่หลายทั่วโลก บางชนิดถือเป็นเมนูเด็ดประจำท้องถิ่นที่มีราคาแพง

ชาร์ลอตต์ เพย์น ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตววิทยา จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ พาไปสำรวจวัฒนธรรมการกินแมลงของคนในหลากภูมิภาคทั่วโลก

ทวีปเอเชีย

ญี่ปุ่น เป็นประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องอาหารทะเล แต่ขณะเดียวกัน คนที่นี่ก็มีวัฒนธรรมการนำแมลงมาปรุงเป็นอาหาร เช่น การรับประทาน "แตน" ซึ่งชาวญี่ปุ่นนิยมนำตัวอ่อนของแตนมารับประทานทั้งแบบดิบและแบบสุก

Image copyright Charlotte Payne คำบรรยายภาพ ชาวญี่ปุ่นนิยมนำตัวอ่อนของแตนมารับประทานทั้งแบบดิบและแบบสุก

โดยแบบสุกนั้นจะนำไปปรุงกับขิง ซีอิ๊ว และ (เหล้า) มิริน ได้เป็นตัวอ่อนของแตนที่มีรสชาติคล้ายหอยแมลงภู่ที่หวานสด หรือหากนำแตนที่ยังไม่โตเต็มวัยไปทอด ก็จะให้รสสัมผัสที่กรอบนอกนุ่มใน นอกจากนี้ ยังมีการนำแตนไปผสมเป็นยาดองเหล้าได้อีกด้วย

ส่วนประเทศอื่น ๆ ในเอเชียก็นิยมรับประทานแมลงเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น จีน กัมพูชา ลาว เวียดนาม และไทย ที่ภาพรถเข็นขายแมลงทอดกลายเป็นภาพที่คุ้นตาสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน

องุ่น ลิ่ววานิช ผู้เชี่ยวชาญจากกรมวิชาการเกษตร ระบุว่า ในประเทศไทยชาวบ้านในแถบชนบท โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือนิยมนำแมลงมากินเป็นอาหาร ซึ่งแมลงกินได้ที่พบในประเทศไทยเท่าที่สำรวจพบมีมากกว่า 50 ชนิด เช่น แมลงดานา,แมลงตับเต่า, แมลงกุดจี่, แมลงทับ, จิ้งหรีด, แมลงกระชอน, ตั๊กแตนปาทังก้า, แมลงเม่า, มดแดง, ผึ้ง, ต่อ, แตน, ดักแด้ไหม, และหนอนไผ่ เป็นต้น ซึ่งการศึกษาพบว่าแมลงเหล่านี้มีปริมาณโปรตีนใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์ เช่น ไก่, วัว, หมู, และปลา

ทวีปอเมริกา

เม็กซิโก มีของดีขึ้นชื่ออย่างเหล้าเตกีล่าดองหนอน ซึ่งเป็นสินค้าที่นักท่องเที่ยวนิยมซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้าน โดยหนอนที่ได้รับความนิยมและถือเป็นของเด็ดราคาแพงคือ หนอนแดง (red worms) ซึ่งเป็นหนอนที่อยู่บริเวณต้นอากาเว พืชใบเลี้ยงเดี่ยว มีทรงพุ่มแผ่เป็นวงกว้าง หากกินดิบ ๆ หนอนชนิดนี้ให้กลิ่นเหมือนอาหารรมควัน และคล้ายกับเหล้าเตกีล่าที่เรียกว่า "แมซเคิล" (Mezcal)

Image copyright Getty Images คำบรรยายภาพ ชาปุลิน เป็นตั๊กแตนขนาดเล็กที่คนเม็กซิกันนิยมรับประทาน

ด้วยความที่เม็กซิโกมีการปลูกข้าวโพดและต้นอัลฟัลฟ่าอย่างกว้างขวางก็ทำให้ มีความนิยมนำ ชาปุลิน ซึ่งเป็นตั๊กแตนชนิดหนึ่งที่อยู่ในไร่ข้าวโพด มีกลิ่นและรสชาติคล้ายมะนาวมารับประทาน

ทวีปแอฟริกา

ปลวก เป็นแมลงที่ได้รับความนิยมรับประทานอย่างแพร่หลายในพื้นที่แถบตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราในทวีแอฟริกา วิธีการปรุงก็ไม่ต่างไปจากการทำอาหารจากแมลงชนิดอื่น นั่นคือเอาไปต้มแล้วคั่วกับเกลือ

ส่วนในพื้นที่ตอนใต้ของประเทศบูร์กินาฟาโซ อาหารประจำฤดูฝนคือ หนอนต้นเชีย (shea caterpillars) ซึ่งชาวบ้านมักนำมาตุ๋นเป็นอาหารจานหลัก หรือเอามาทอดเป็นของทานเล่น นอกจากนี้ ด้วงมะพร้าวก็เป็นอาหารยอดนิยมในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกด้วย

ตะวันออกกลาง

คัมภีร์ไบเบิล ภาคพันธสัญญาเดิม (Old Testament) ระบุถึงการบริโภคตั๊กแตนโลกัสต้า ซึ่งเป็นตั๊กแตนขนาดเล็ก ในเขตพระจันทร์เสี้ยวอันอุดมสมบูรณ์ในตะวันออกกลาง (Fertile Crescent region of the Middle East) ซึ่งปัจจุบันคือดินแดนในอิรัก คูเวต ซีเรีย เลบานอน จอร์แดน อิสราเอล และปาเลสไตน์

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอาหารจากแมลง

วัฒนธรรมการบริโภคแมลงเป็นอาหาร เรียกว่า Entomophagy

แมลงที่มนุษย์บริโภคได้ ไม่มีส่วนใดเหลือทิ้ง เทียบกับ สัดส่วนของวัว ที่มนุษย์ใช้บริโภคได้ราว 40%

หนอน ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกราว 1-10% ของก๊าซเรือนกระจกที่เกิดหมู

แมลงส่วนใหญ่อุดมไปด้วยสารอาหารและแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น แคลเซียม สังกะสี เหล็ก และโปรตีน

ด้วง หรือแมลงปีกแข็ง (Beetle) มีสัดส่วนคิดเป็น 40% ของแมลงที่ใช้บริโภคเป็นอาหารได้

ชาร์ลอตต์ เพย์น กล่าวว่า แมลงซึ่งเป็นอาหารที่เบากว่าเนื้อสัตว์และหนักกว่าอาหารทะเล ทั้งยังมีรสชาติที่อร่อย เป็นอาหารที่มนุษย์นิยมบริโภคมาตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันกำลังมีความพยายามส่งเสริมให้รับประทานอาหารประเภทนี้เพิ่มขึ้น โดยโฆษณาว่าเป็นอาหารแห่งอนาคตที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการและลดการก่อก๊าซเรือนกระจกและมลพิษ