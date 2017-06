สาวหวังเพิ่มยอดผู้ติดตามยูทิวป์ แต่เล่นพลาดยิงแฟนหนุ่มเสียชีวิต

Image copyright Youtube คำบรรยายภาพ ทั้งคู่กำลังจะมีลูกคนที่ 2 ด้วยกัน

สาวชาวอเมริกันในรัฐมินนิโซตาของสหรัฐฯ ถูกตัดสินจำคุกหลังเล่นพลาด กลายเป็นยิงแฟนหนุ่มเสียชีวิตระหว่างถ่ายทอดสดการแสดงผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างยูทิวป์

น.ส.โมนาลิซา เปเรซ สาววัย 19 ปี ถูกส่งตัวเข้าเรือนจำเขต หลังยิงนายเปโดร รูซ เสียชีวิต ขณะแสดงหวาดเสียว โดยให้เขาถือหนังสืออยู่ระดับหน้าอก เนื่องจากเชื่อว่าจะช่วยกันกระสุนได้

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นต่อหน้าลูกวัย 3 ขวบของทั้งคู่ และผู้ที่อยู่ใกล้เคียงอีกประมาณ 30 คน ซึ่งป้าของฝ่ายชายกล่าวว่า ทั้งคู่ทำไปเพราะอยากเพิ่มจำนวนผู้ติดตามทางสื่อสังคมออนไลน์

นางคลอเดีย รูซ กล่าวกับสถานีโทรทัศน์ WDAY-TV ว่า หลานชายมาบอกว่าอยากแสดงพิเรนทร์เพราะต้องการคนดูเพิ่ม และทั้งคู่อยากสร้างชื่อเสียง "เขาเล่าถึงแนวคิดนี้ให้ฉันฟัง ฉันก็บอกว่าอย่าทำๆ ทำไมต้องใช้ปืน ทำไม" เธอกล่าวด้วยว่า "ทั้งคู่รักกันมาก และนี่เป็นแค่การเล่นสนุกที่กลายเป็นความผิดพลาด"

น.ส.เปเรซ ซึ่งกำลังตั้งครรภ์ ถูกตั้งข้อหาข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา โดยระหว่างที่ขึ้นศาลครั้งแรกเมื่อวานนี้ (28 มิ.ย.) นายเจมส์ บรูส อัยการ อธิบายว่าหนังสือที่ใช้กันกระสุน เป็นสารานุกรมปกแข็ง ส่วนอาวุธที่ใช้คือปืนพกขนาด 0.5 มม.

คำบรรยายภาพ น.ส.เปเรซถูกส่งตัวเข้าเรือนจำ ในขณะเธอกำลังตั้งครรภ์ลูกคนที่สอง

ตำรวจได้ยึดกล้อง 2 ตัว ซึ่งบันทึกภาพเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุ (26 มิ.ย.) เอาไว้ได้ ซึ่งกระสุนเพียงนัดเดียว ถูกยิงจากระยะ 1 ฟุต ท่ามกลางสายตาของเพื่อนบ้านที่มามุงดูบริเวณนอกบ้านของทั้งคู่ในรัฐมินนิโซตา

น.ส.เปเรซอ้างว่าการแสดงนี้เป็นแนวคิดของสามี ที่โน้มน้าวให้เธอยอมทำตาม และก่อนเกิดเหตุ เธอยังได้ทวีตว่าไม่เต็มใจทำด้วย

ด้านนายเวย์น แคเมอรอน เพื่อนบ้าน กล่าวกับ WDAY-TV ว่า "ทุกคนร้องโวยวาย ผมยืนอยู่หลังต้นไม้ต้นนั้น และรู้สึกว่าทนดูไม่ได้ จึงต้องเดินหนีกลับเข้าบ้าน"

คู่รักคู่นี้เริ่มเปิดช่องทางยูทิวบ์เมื่อเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา โดยเน้นนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตของคู่รักที่กลายเป็นพ่อแม่ตั้งแต่ช่วงวัยรุ่น ส่วนคลิปล่าสุดที่โพสต์ เมื่อวันที่นายรูซ เสียชีวิต มีชื่อว่า "Doing scary stunts at the fair" หรือการแสดงพิเรนทร์อันน่ากลัวในงานแฟร์

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา น.ส.เปเรซเพิ่งบอกกับผู้ชมว่าดีใจที่สามีกลับมาบ้าน เพื่อรอคลอดลูกชายในเดือน ก.ย.นี้