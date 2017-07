ซียูอะเกน โค่น กังนัมสไตล์ ขึ้นแชมป์ยอดวิวยูทิวบ์สูงสุด

Image copyright Getty Images

ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา มิวสิควิดีโอ (เอ็มวี) เพลง "กังนัมสไตล์" ครองตำแหน่งวิดีโอที่มียอดดูมากที่สุดทางยูทิวบ์คือ 2,894,426,475 ครั้ง แต่ล่าสุดเอ็มวีของ ไซ นักร้องชาวเกาหลีใต้เพลงนี้ได้ถูกเอ็มวีเพลง "ซียูอะเกน" (See You Again) ของ วิซ คาลิฟา และ ชาร์ลี พุธ แซงหน้าไปด้วยยอดเข้าชมถึง 2,895,373,709 ครั้ง

ที่ผ่านมา "กังนัมสไตล์" ได้รับความนิยมอย่างถล่มทลายจนยูทิวบ์ ต้องปรับปรุงระบบการนับจำนวนผู้เข้าชมวิดีโอเสียใหม่ แต่ล่าสุด See You Again ได้รับความนิยมถึงขั้นที่หากนำยอดการเข้าชมของเอ็มวีเพลงนี้มาแปลงเป็นระยะเวลา ก็จะเท่ากับว่าวิดีโอเพลงนี้ถูกเปิดชมมานานกว่า 21,759 ปี

See You Again เป็นเพลงประกอบหนังภาคต่อเรื่อง "เร็ว..แรงทะลุนรก 7" (Furious 7) ซึ่งเปิดขึ้นในตอนจบของภาพยนตร์เพื่ออุทิศให้แก่ พอล วอล์คเกอร์ นักแสดงนำของเรื่องที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนก่อนที่ Furious 7 จะถ่ายทำเสร็จ

Image copyright ATLANTIC RECORDS คำบรรยายภาพ "See You Again" เป็นเพลงประกอบหนังภาคต่อ "เร็ว..แรงทะลุนรก 7" (Furious 7)

ด้วยเนื้อเพลงที่ซึ้งกินใจที่ว่า "วันเวลาช่างยาวนานเหลือเกินเมื่อไม่มีนาย เพื่อนยาก / ฉันจะเล่าให้นายฟังทุกอย่างเมื่อเราได้เจอกันอีกครั้ง" ("it's been a long day without you my friend/ And I'll tell you all about it when I see you again") เพลง ๆ นี้จึงกลายเป็นบทเพลงที่เปิดเล่นบ่อยที่สุดในงานศพทั่วสหราชอาณาจักร

ในมิวสิควิดีโอ วิน ดีเซล นักแสดงนำของ Furious 7 ขับรถเคียงข้างกับ โคดี วอล์คเกอร์ น้องชายของพอล วอล์คเกอร์ที่รับหน้าที่แสดงแทนพี่ชาย ก่อนเขาสองคนจะยิ้มให้กันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเลี้ยวรถแยกกันไปคนละทาง มุ่งหน้าหาพระอาทิตย์ที่กำลังตกดิน จากนั้นมุมกล้องก็แหงนขึ้นฟ้า และปรากฏคำว่า "แด่พอล"

Image copyright UNIVERSAL STUDIOS คำบรรยายภาพ เป็นบทเพลงที่อุทิศให้แก่ พอล วอล์คเกอร์ นักแสดงนำที่เสียชีวิตก่อนที่หนังจะถ่ายทำเสร็จ

นอกจากจะเป็นเพลงที่มียอดขายสูงสุดทั่วโลกเมื่อปี 2015 มันยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงทั้งรางวัลแกรมมีส์ และออสการ์ อีกด้วย

เพลง ๆ นี้มียอดชมแตะ 1 พันล้านครั้งภายใน 6 เดือน และพุ่งขึ้นเป็น 2 พันล้านครั้งเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว

ส่วนเอ็มวีเพลง Despacito ของลูอิส ฟอนซิ เป็นอีกเพลงหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยม มียอดเข้าชมถึง 2.5 พันล้านครั้งภายใน 6 เดือน และดูจะได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ

แต่ใครจะเป็นแชมป์คงไม่สำคัญสำหรับ Universal Music เพราะค่ายเพลงยักษ์ใหญ่นี้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงเหล่านี้ทั้งหมด

Image copyright UNIVERSAL MUSIC คำบรรยายภาพ เอ็มวีเพลง Despacitoมียอดเข้าชมถึง 2.5 พันล้านครั้งภายใน 6 เดือน แลกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ

ในจำนวนวิดีโอที่มียอดชมสูงสุดทางยูทิวบ์ 50 อันดับ มีอยู่ 47 อันดับเป็นมิวสิควิดีโอ นี่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเว็บไซต์ในลักษณะเดียวกับยูทิวบ์ที่มีต่อวงการดนตรี แม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะไม่ค่อยลงรอยกันในเรื่องการตกลงค่าลิขสิทธิ์เพลงก็ตาม

Midia Research บริษัทวิเคราะห์ด้านสื่อและเทคโนโลยีชี้ว่า การเปิดเข้าชมวิดีโอทางยูทิวบ์แต่ละครั้ง สร้างรายได้ 0.001ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 3 สตางค์ ให้กับวงการเพลง

หากการวิเคราะห์นี้แม่นยำจริง จะหมายความว่า วิซ คาลิฟา และชาร์ลี พุธ จะมีรายได้ 2.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ ราว 98 ล้านบาท จากยูทิวบ์ซึ่งเป็นยอดที่ใกล้เคียงกับที่ได้จาก Spotify ผู้ให้บริการฟังเพลงออนไลน์ จากยอดกดฟังเพลง 665 ล้านครั้ง