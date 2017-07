เกิดอะไรขึ้นที่ดันเคิร์ก?

Image copyright Shutterstock คำบรรยายภาพ ภาพยนตร์เรื่องดันเคิร์กเป็นเรื่องราวของทหารอังกฤษและทหารฝรั่งเศสของฝ่ายสัมพันธมิตรที่ติดอยู่ที่ชายหาด และถูกปิดล้อมโดยกองกำลังของศัตรูในปี 1940

นักประวัติศาสตร์หลายคนบอกว่ายุทธการดันเคิร์กนี่เองที่ทำให้เยอรมนีแพ้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

ภาพยนตร์เรื่อง ดันเคิร์ก กำกับโดย คริสโตเฟอร์ โนแลน (เดอะ ดาร์ก ไนท์, อินเซ็บชัน, อินเตอร์สเตลลาร์) ซึ่งได้รับคำชื่นชมอย่างมาก บอกเล่าเรื่องราวมหากาพย์ของการอพยพที่โกลาหลของทหารอังกฤษและฝรั่งเศสฝ่ายสัมพันธมิตรออกจากชายหาดทางตอนเหนือของฝรั่งเศสในปี 1940

ก่อนหน้าที่จะเปิดให้คนทั่วไปได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับกระแสตอบรับที่ยอดเยี่ยมจากบรรดานักวิจารณ์

ถ้าเปรียบเทียบคะแนนของดันเคิร์กบนเว็บไซต์ metacritic.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์รวบรวมคำวิจารณ์ กับคะแนนที่ภาพยนตร์เรื่องอื่น ๆ ได้รับ ปรากฏว่า คะแนนของดันเคิร์กติดอยู่กลุ่มภาพยนตร์ที่ได้คะแนนสูงสุด 5 เรื่องที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในช่วง 21 ปีที่ผ่านมา และอยู่ในกลุ่มหนังสงครามที่ดีที่สุดตลอดกาล 10 เรื่อง

การแสดงครั้งแรกของแฮร์รี สไตล์ จากวงวันไดเร็กชัน ก็มีผู้ชื่นชอบเกินคาด

คำบรรยายภาพ ปีเตอร์ บรัดชอว์ จากเดอะการ์เดียน พูดถึงการแสดงของแฮร์รี ไสตล์ ว่า "เป็นการแสดงครั้งแรกที่เข้าถึงบทบาทอย่างมาก"

'ดันเคิร์ก' คืออะไร?

นายกรัฐมนตรีวินสตัน เชอร์ชิลล์ ของอังกฤษในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เรียกยุทธการดันเคิร์กว่า 'การอพยพที่น่ามหัศจรรย์' ในการกล่าวสุนทรพจน์ "เราจะสู้บนหาด" (We Shall Fight on the Beaches) ในปี 1940

เขากล่าวยกย่องการอพยพทหารอังกฤษและฝรั่งเศสออกจากชายหาดและอ่าวในเมืองดันเคิร์กจำนวนรวม 338,226 นายที่น่าทึ่งนี้

ในตอนแรก มีการคาดกันว่า ทหารของเยอรมนีจะเดินทางถึงชายหาดนี้ภายในเวลา 2 วัน ซึ่งเวลาเพียงเท่านี้สามารถอพยพทหารไปสู่ที่ปลอดภัยได้เพียง 45,000 นายเท่านั้น

แต่เพราะความสับสนของเยอรมนี และความกล้าหาญของฝ่ายสัมพันธมิตร ทำให้ทหารอังกฤษและฝรั่งเศสที่เหลือสามารถได้รับการช่วยเหลือได้สำเร็จ

ตัวเลขสำคัญในยุทธการดันเคิร์ก ชัยชนะของฝ่ายสัมพันธมิตร เรือรอดจากการสู้รบ 636 ลำ

ทหารอังกฤษได้รับการช่วยชีวิต 198,229 นาย

ทหารฝรั่งเศสได้รับการช่วยชีวิต 139,997 นาย

เครื่องบินของศัตรูสูญเสียไป 262 ลำ Getty Images

ติดหาด

ทำไมพวกเขาถึงเดินทางไปยังชายหาดแห่งนี้?

หลังจากนาซีเยอรมนีบุกโปแลนด์ในปี 1939 อังกฤษได้ส่งทหารเข้าไปปกป้องฝรั่งเศส แต่ว่าในขณะที่นาซีเยอรมนีได้เดินหน้าสู่เบลเยียมและเนเธอร์แลนด์ ในเดือนพฤษภาคม 1940 ทหารของฝ่ายสัมพันธมิตรก็ได้ทำความผิดพลาดที่เกือบทำให้มีการล้มตายเกิดขึ้น

พรมแดนฝรั่งเศส-เยอรมนี ได้รับการปกป้องจากอาวุธและสิ่งกีดขวางต่าง ๆ เรียกว่า เส้นมาจิโนต์ (Maginot Line) แต่พื้นที่ทางตอนเหนือของฝรั่งเศสมีเพียงผืนป่าขวางกั้น

ป่าถือว่าทึบมากพอที่จะใช้ในการป้องกันการบุกได้ แต่เยอรมนีก็สามารถหาหนทางในการฝ่าเข้าไปได้

ทหารนาซีเยอรมนีได้เดินทัพไปทางด้านหลังของกองกำลังฝ่ายสัมพันธมิตร เพื่อบีบให้ฝ่ายสัมพันธมิตรเข้าไปในเบลเยียม ซึ่งมีทหารเยอรมันเคลื่อนกำลังไปดักรอไว้อยู่ทางเหนือ

หนทางเดียวที่เหลืออยู่ของทหารฝ่ายสัมพันธมิตรคือ การล่าถอยเข้าไปในเมืองดันเคิร์ก เพื่อเดินทางกลับไปยังอังกฤษ

ความผิดพลาด

การที่ทหารส่วนใหญ่ของกองทัพอังกฤษและฝรั่งเศสมารวมตัวกันอยู่ในพื้นที่เดียว และถูกล้อมด้วยทหารเยอรมัน อาจจะเป็นจุดพลิกผันของสงครามของครั้งนี้ได้

แต่แล้ว ด้วยเหตุผลหลายประการที่ยังคงเป็นปริศนา ฮิตเลอร์ได้สั่งให้ทหารของเขาหยุดการเคลื่อนทัพ

ฝ่ายสัมพันธมิตรจึงมีเวลาเพิ่ม โดยมีการรวบรวมเรือของกองทัพเรือ ยานพาหนะต่าง ๆ เรือโดยสารข้ามฟาก เรือหาปลา เรือยอชท์ และแม้แต่เรือออกทะเลสำหรับพักผ่อน เพื่อช่วยอพยพทหาร

พลเรือนจำนวนหนึ่งได้เข้าร่วมในภารกิจนี้ด้วย โดยได้อาสาออกเรือเข้าไปยังช่องแคบ

ในช่วงเวลา 9 วัน กองเรือนี้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเครื่องบินอังกฤษ สามารถช่วยชีวิตทหารส่วนใหญ่ได้สำเร็จ

ความเป็นจริง

ภาพยนตร์เรื่องนี้อาจจะประสบความสำเร็จอย่างมาก แต่ในความเป็นจริงตามที่วินสตัน เชอร์ชิลล์ พูดไว้ ยุทธการดันเคิร์กเป็น "หายนะทางการทหารครั้งมโหฬาร"

ตัวเลขสำคัญในยุทธการดันเคิร์ก ความสูญเสียของฝ่ายสัมพันธมิตร เรือ 297 ลำ

เครื่องบิน 106 ลำ

ทหาร 108,111 นาย

ปืน 2,472 กระบอก

ยานพาหนะ 84,427 คัน

กระสุน 77,318 ตัน Getty Images

เชอร์ชิลล์ กล่าวว่า "สงครามไม่ได้ชนะด้วยการอพยพ" นั่นอาจจะเป็นความจริง แต่ก็เป็นเรื่องยากที่จะปฏิเสธว่า ยุทธการดันเคิร์ก ไม่มีความสำคัญในสงครามนี้