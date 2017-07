ทรัมป์บล็อกทวิตเตอร์นางแบบลูกครึ่งไทย หลังตามเหน็บแนมมานานหลายปี

Image copyright Getty Images

คริสซี่ ทีเกน นางแบบชื่อดังลูกครึ่งไทย-นอร์เวย์ เผยว่าถูกประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ บล็อคทางทวิตเตอร์หลังจากเธอตามส่งข้อความเชิงเสียดสีเหน็บแนมผู้นำสหรัฐฯ ผ่านทางทวิตเตอร์มานานหลายปี

ทีเกน เผยเรื่องนี้ผ่านทางทวิตเตอร์ @chrissyteigen ว่า ถูกประธานาธิบดีทรัมป์บล็อกทางทวิตเตอร์ หลังจากผู้นำสหรัฐฯ ทวีตข้อความในเชิงตัดพ้อเมื่อวันที่ 23 ก.ค.ที่ผ่านมาในทำนองว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าที่สมาชิกพรรครีพับลิกันหลายคนไม่พยายามปกป้องประธานาธิบดีของพวกเขา ซึ่งทีเกนได้เข้าไปตอบข้อความดังกล่าวว่า "ฮ่า ๆ ไม่มีใครชอบคุณ" (Lolllllll no one likes you)

ทีเกน โพสต์ภาพสกรีนชอตที่แจ้งว่านายทรัมป์ได้บล็อกเธอ แล้วโพสต์ผ่านทางทวิตเตอร์ส่วนตัว เมื่อวานนี้ (25 ก.ค) พร้อมข้อความว่า "หลังจาก 9 ปีแห่งความเกลียดชังโดนัลด์ เจ ทรัมป์ การบอกเขาว่า 'ฮ่า ๆ ไม่มีใครชอบคุณ' คือฟางเส้นสุดท้าย"

สื่อหลายสำนักของสหรัฐฯ และอังกฤษ อาทิ นสพ.วอชิงตันโพสต์ และ นสพ.อินดีเพนเดทน์ พากันรายงานข่าวนี้ โดยระบุว่าที่ผ่านมา ทีเกน ซึ่งเป็นภรรยาของจอห์น เลเจนด์ นักร้องดังเจ้าของรางวัลแกรมมี ได้แสดงความคิดเห็นต่อนายทรัมป์อย่างตรงไปตรงมา และมักโพสต์ข้อความเชิงเหน็บแนมผู้นำสหรัฐฯ ไม่ว่าจะเป็นในทวิตเตอร์ของตนเอง หรือเข้าไปตอบโต้ข้อความในทวิตเตอร์ของนายทรัมป์

ทีเกน เคยให้สัมภาษณ์กับ นสพ.ยูเอสเอทูเดย์ เมื่อเดือน ก.พ. ที่ผ่านมาว่ารู้สึกภาคภูมิใจกับการตามก่อกวนนายทรัมป์ ซึ่งเธอทำมานาน 5-7 ปีแล้ว กรณีที่เกิดขึ้นทำให้ ทีเกน กลายเป็นคนดังรายล่าสุดที่ถูกนายทรัมป์บล็อกทวิตเตอร์ หลังจากเมื่อเดือนที่แล้ว สตีเฟน คิง นักเขียนนิยายเขย่าขวัญชาวอเมริกัน ออกมาเปิดเผยว่าได้ถูกผู้นำสหรัฐฯ บล็อคทวิตเตอร์เช่นกัน