โจลีโต้ไม่ได้ละเมิดทำร้ายจิตใจเด็กกัมพูชา

Image copyright EPA คำบรรยายภาพ โจลีถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงวิธีการคัดเลือกนักแสดงเด็กชาวกัมพูชา

ดาราสาว แอนเจลินา โจลี เผยถึงเรื่องที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กระบวนการคัดเลือกดาราเด็กชาวกัมพูชาเพื่อแสดงในภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่เธอกำกับว่า ไม่ได้มีการหลอกให้เด็กเข้าใจผิด หรือมีการล่วงละเมิดทำร้ายจิตใจเด็กเกิดขึ้นในระหว่างการคัดเลือกตามที่ตกเป็นข่าวแต่อย่างใด

นางโจลีซึ่งเป็นทูตพิเศษของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ กล่าวว่ารู้สึกผิดหวังและเสียใจที่บทสัมภาษณ์ตัวเธอซึ่งตีพิมพ์ในนิตยสารวานิตี้ แฟร์ กลายเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้อ่านจำนวนมากเข้าใจผิดและส่งเสียงตำหนิวิพากษ์วิจารณ์เธอทางสื่อสังคมออนไลน์กันอย่างรุนแรง

ทั้งนี้ นิตยสารวานิตี้ แฟร์ ได้ระบุว่า มีการมองหานักแสดงเด็กสำหรับภาพยนตร์เรื่อง First They Killed My Father ซึ่งโจลีเป็นผู้กำกับ โดยเลือกเด็กยากจนจากสลัมและสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าของกัมพูชา เนื่องจากต้องการนักแสดงที่มีประสบการณ์ผ่านความยากลำบากในชีวิตมาก่อน

จากนั้น เด็กที่เข้าสู่การคัดเลือกขั้นต่อไปจะต้องเผชิญกับสถานการณ์จำลองที่ทีมงานจัดไว้ โดยให้เข้าไปในห้องที่มีเงินจำนวนหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะ ทีมงานจะบอกให้เด็กนึกถึงสิ่งที่อยากได้ แล้วให้หยิบเอาเงินนั้นวิ่งหนีไป ซึ่งต่อมาทีมงานจะทำทีไล่จับเด็ก และเมื่อจับตัวได้ก็จะคอยดูปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น เช่น การแสดงอารมณ์ของเด็กหรือการโกหกให้เหตุผลที่จำเป็นต้องขโมยเงินต่างๆนานา ซึ่งถือเป็นการทดสอบความสามารถทางการแสดง

Image copyright GETTY IMAGES คำบรรยายภาพ โจลีและเด็กหญิงสเร ม็อก ผู้ได้รับบทนำในภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่เธอกำกับ

บรรดาผู้ที่อ่านบทสัมภาษณ์ของโจลีในเรื่องดังกล่าวต่างแสดงความไม่พอใจอย่างมาก โดยหลายคนกล่าวประณามว่าเป็นการสร้างบาดแผลในจิตใจให้เด็กที่ชีวิตจริงก็ต้องเผชิญความทุกข์ยากลำบากมากอยู่แล้ว ทั้งเป็นเหมือนการหลอกลวงและกดขี่เอารัดเอาเปรียบเด็ก

อย่างไรก็ตาม โจลีได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงว่า แม้จะมีการให้นักแสดงเด็กเล่นเกมคัดเลือกดังกล่าวจริง แต่เด็กทุกคนเข้าใจดีว่าเป็นสถานการณ์สมมติ โดยได้มีการอธิบายให้เด็กทราบก่อนโดยละเอียด และไม่ได้มีการหลอกล่อให้เด็กเข้าใจผิดในทางใดทางหนึ่งแม้แต่น้อย ทั้งยังมีการเตรียมพร้อมเพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของเด็กอย่างเต็มที่ในกระบวนการคัดเลือกและถ่ายทำภาพยนตร์ดังกล่าว โดยมีทั้งผู้ปกครองของเด็ก นักจิตวิทยา และนักสังคมสงเคราะห์ที่ทำงานด้านสวัสดิภาพเด็กอยู่ด้วยตลอดเวลา

โจลีได้ยกเอากรณีของเด็กหญิงสเร ม็อก ซึ่งได้รับคัดเลือกให้แสดงนำในภาพยนตร์ดังกล่าวว่า ในระหว่างเล่นเกมการทดสอบ เด็กหญิงผู้นี้เข้าใจดีว่าทั้งหมดเป็นเพียงการแสดงบทบาทสมมติ แต่ก็ยังสามารถแสดงอารมณ์ออกมาได้อย่างเต็มที่ โดยเธอใช้จินตนาการบอกกับทีมงานว่า จำเป็นต้องขโมยเงินเพื่อเอาไปจัดงานศพให้ปู่ที่เพิ่งเสียชีวิต

เกมบทบาทสมมติที่ใช้คัดเลือกนักแสดงเด็กดังกล่าว มาจากบทบาทจริงที่จะมีการถ่ายทำในภาพยนตร์เรื่อง First They Killed My Father ซึ่งบอกเล่าถึงความโหดร้ายของยุคสมัยที่กัมพูชาถูกปกครองด้วยระบอบเขมรแดงผ่านสายตาของเด็ก ๆ และมีกำหนดจะนำออกฉายทางช่องภาพยนตร์ออนไลน์ Netflix ต่อไป