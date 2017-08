กรุงเทพฯ รั้งอันดับ 1 จุดหมายสุดคุ้มในใจนักท่องเที่ยวอังกฤษ

Image copyright Getty Images

กรุงเทพมหานครคว้าอันดับ 1 จุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวในสหราชอาณาจักรรู้สึกคุ้มค่าเงินกับการเดินทางระยะไกลไปพักผ่อนมากที่สุด ตามมาด้วยกรุงโตเกียวของญี่ปุ่น และกรุงปักกิ่งของจีน

สำนักข่าวพีเอ รายงานว่า รายงานของโพสต์ออฟฟิศทราเวลมันนี (Post Office Travel Money) ระบุว่า นักท่องเที่ยวในสหราชอาณาจักรเห็นว่าเมือง 3 แห่งในเอเชียมีความคุ้มค่าในการเดินทางระยะไกลไปพักผ่อนมากที่สุด โดยกรุงเทพมหานครของไทยรั้งอันดับ 1 นอกจากนี้ กรุงเทพฯ ยังเป็นจุดหมายปลายทางที่มีค่าใช้จ่ายทั่วไป 11 อย่างถูกที่สุดด้วย เช่น อาหารและเครื่องดื่ม, ค่าเที่ยวชมสถานที่, การเดินทางจากสนามบิน และค่าที่พักในช่วงสุดสัปดาห์

เหตุผลหลักเป็นเพราะค่าโรงแรมที่ต่ำในกรุงเทพ โดยค่าที่พัก 3 คืนในโรงแรมระดับ 4 ดาว อยู่ที่ 177 ปอนด์ หรือประมาณ 7,700 บาท สำหรับห้องเตียงคู่

Image copyright Getty Images คำบรรยายภาพ รายงานของโพสต์ออฟฟิศทราเวลมันนี (Post Office Travel Money) ระบุว่า กรุงเทพฯ เป็นจุดหมายปลายทางที่มีค่าใช้จ่ายทั่วไป 11 อย่างถูกที่สุด เช่น อาหารและเครื่องดื่ม, การเที่ยวชมสถานที่, การเดินทางไปสนามบิน และค่าที่พักในช่วงสุดสัปดาห์

กรุงโตเกียวของญี่ปุ่นได้อันดับที่ 2 โดยมีค่าใช้จ่ายในการรับประทานอาหารนอกบ้านต่ำที่สุด อาหาร 3 คอร์สสำหรับ 2 คน พร้อมกับไวน์ 1 ขวด อยู่ที่ 40 ปอนด์ หรือประมาณ 1,700 บาท ตกอยู่ที่ประมาณ 1 ใน 3 ของราคาที่นักท่องเที่ยวต้องจ่ายในสิงคโปร์

Image copyright Getty Images คำบรรยายภาพ อาหาร 3 คอร์สสำหรับ 2 คน พร้อมกับไวน์ 1 ขวดในกรุงโตเกียวของญี่ปุ่น อยู่ที่ 40 ปอนด์ หรือประมาณ 1,700 บาท

กรุงปักกิ่งของจีน ซึ่งมีค่าเดินทางจากสนามบินเข้าตัวเมืองด้วยรถโดยสารหรือรถไฟที่ 4 ปอนด์ หรือประมาณ 170 บาท รั้งอันดับที่ 3 ของจุดหมายปลายทางสุดคุ้มในสายตานักท่องเที่ยวสหราชอาณาจักร

ABTA ซึ่งเป็นสมาคมการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของสหราชอาณาจักร ระบุว่า การเดินทางระยะไกลเพื่อท่องเที่ยวเป็นที่นิยมปีนี้ เพราะว่ามีเครื่องบินรุ่นใหม่ที่สามารถครอบคลุมเส้นทางได้กว้างขวางมากขึ้น ทำให้การเดินทางระยะไกลน่าดึงดูดมากขึ้น

จุดหมายสุดคุ้มสำหรับการเดินทางระยะไกลในใจนักท่องเที่ยวสหราชอาณาจักร 3 อันดับ อันดับ 1 กรุงเทพฯ อาหารและเครื่องดื่มถูกสุด ค่าที่พัก 3 คืนโรงแรมระดับ 4 ดาวอยู่ที่ประมาณ 7,700 บาท

อันดับ 2 โตเกียว อาหารนอกบ้าน 3 คอร์สพร้อมไวน์ 1 ขวดสำหรับ 2 คนถูกสุด ประมาณ 1,700 บาท

อันดับ 3 ปักกิ่ง ค่าเดินทางจากสนามบินเข้าเมืองด้วยรถโดยสารหรือรถไฟอยู่ที่ 170 บาท แต่ยังแพงกว่าที่กรุงเทพ GETTY IMAGES

แอนดรูว์ บราวน์ จากโพสต์ออฟฟิศทราเวลมันนี (Post Office Travel Money) กล่าวว่า "เมืองในตะวันออกไกลกำลังมีความคุ้มค่ามากขึ้น เราแนะนำให้คนที่กำลังจะเดินทางระยะไกลเพื่อท่องเที่ยวทำการบ้านล่วงหน้านิดหน่อยก่อนจองตั๋ว ลองเปรียบเทียบราคาอาหารและเครื่องดื่ม เพราะสิ่งเหล่านี้คือค่าใช้จ่ายที่นักท่องเที่ยวเลี่ยงไม่ได้ และช่วงที่ท่องเที่ยวนาน 3 วัน ค่าใช้จ่ายพวกนี้ก็จะยิ่งเพิ่มขึ้น"

Image copyright Getty Images คำบรรยายภาพ กรุงปักกิ่งของจีน มีค่าเดินทางจากสนามบินเข้าตัวเมืองด้วยรถโดยสารหรือรถไฟที่ 4 ปอนด์ หรือประมาณ 170 บาท

สำนักข่าวพีเอ รายงานว่า จุดหมายปลายทางที่แพงที่สุดในจำนวนเมืองที่ได้รับการศึกษาในรายงานนี้คือ บอสตัน ในสหรัฐฯ ซึ่งค่าโรงแรม 3 คืนอยู่ที่ 668 ปอนด์ หรือประมาณ 29,000 บาท และการนั่งรถบัสชมเมือง หรือล่องเรือเที่ยวอยู่ที่ 31 ปอนด์ หรือประมาณ 1,300 บาท โดยกรุงวอชิงตัน ดีซี เป็นจุดหมายปลายทางที่ราคาถูกที่สุดในบรรดา 4 เมืองในอเมริกาเหนือที่อยู่ในรายงานนี้ โดยการเข้าชมแกลเลอรีศิลปะชั้นนำ และพิพิธภัณฑ์แห่งต่าง ๆ อย่างเช่น พิพิธภัณฑ์ยานบินและอวกาศแห่งชาติแห่งสถาบันสมิธโซเนียน (National Air and Space Museum of the Smithsonian Institution)

10 อันดับจุดหมายปลายทางสุดคุ้มในสายตานักท่องเที่ยวสหราชอาณาจักร ตามรายงานของ โพสต์ออฟฟิศทราเวลมันนี (Post Office Travel Money) ได้แก่

1.กรุงเทพฯ ไทย

2.โตเกียว ญี่ปุ่น

3.ปักกิ่ง จีน

4.ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

5.เคปทาวน์ แอฟริกาใต้

6.สิงคโปร์

7.วอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา

8.โตรอนโต แคนาดา

9.นิวยอร์ก สหรัฐฯ

10.บอสตัน สหรัฐฯ