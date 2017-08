หัวใจขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

หัวใจที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบถูกนำมาจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์รอยัลออนแทรีโอในนครโตรอนโตของแคนาดา

หัวใจนี้เป็นของหนึ่งในวาฬสีน้ำเงิน 2 ตัวที่ซากลอยมาเกยตื้นอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำเทราท์ในรัฐนิวฟันด์แลนด์แอนด์แลบราดอร์ ประเทศแคนาดา เมื่อ 3 ปีก่อน

เบอร์ตัน ลิม ผู้ช่วยภัณฑารักษ์ด้านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เล่าว่า "ซากวาฬสีน้ำเงินหายากมาก เพราะส่วนใหญ่มันจะจม เพราะมันไม่มีไขมันมาก เหมือนกับวาฬสายพันธุ์อื่น ๆ"

เขาบอกว่า หัวใจของวาฬถูกนำไปฝังไว้ในปุ๋ยหมักนานราว 1 ปีครึ่ง เพื่อกำจัดเนื้อและน้ำมันในกระดูกออก

คำบรรยายภาพ ซากวาฬสีน้ำเงิน 2 ตัวลอยมาเกยตื้นอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำเทราท์ในรัฐนิวฟันด์แลนด์แอนด์แลบราดอร์ ประเทศแคนาดา เมื่อ 3 ปีก่อน

จากนั้นหัวใจดวงใหญ่นี้ได้ถูกส่งไปยังเมืองบรันเดนบูร์ก ประเทศเยอรมนี เพื่อผ่านกระบวนการนำพลาสติกมาแทนที่หัวใจ หรือที่เรียกว่า พลาสติเนชัน (Plastination)

นักวิทยาศาสตร์ในเยอรมนีได้ฉีดฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde) เข้าไปในหัวใจเพื่อยุติการย่อยสลาย ก่อนที่จะนำไปแช่ในอาซีโทน (Acetone) เพื่อรีดน้ำออกมาจากเนื้อเยื่อ ในช่วงเวลา 6 เดือน อาซีโทน (Acetone) จะเข้าแทนที่โมเลกุลน้ำ

คำบรรยายภาพ หัวใจวาฬสีน้ำเงินนี้มีขนาด 152x122x122 เซ็นติเมตร และมีน้ำหนักอย่างน้อย 181 กิโลกรัม

จากนั้นหัวใจจะถูกนำไปแช่ในสารละลายซิลิโคนโพลีเมอร์ และใส่ไว้ในห้องสุญญากาศ ซึ่งมีสภาพใกล้เคียงกับการอยู่ในอวกาศ อาซีโทนจะถูกแทนที่ด้วยโพลีเมอร์

ลิม เล่าว่า น้ำทำให้สิ่งต่าง ๆ เน่าเปื่อย ดังนั้นจึงต้องรีดน้ำออกจากหัวใจ ด้วยการนำหัวใจไปเก็บไว้ในห้องสุญญากาศ เพื่อรีดน้ำ เอนไซม์ และสารเคมีต่าง ๆ ออกมา

คำบรรยายภาพ วาฬสีน้ำเงินเป็นสัตว์ที่มีน้ำหนักมากที่สุดที่เคยมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ หัวใจของมันก็ใหญ่ที่สุดด้วย

ก่อนการกำจัดของเหลวออก หัวใจวาฬสีน้ำเงินนี้มีขนาด 152x122x122 เซ็นติเมตร และมีน้ำหนักอย่างน้อย 181 กิโลกรัม

ผู้ช่วยภัณฑารักษ์พิพิธภัณฑ์รอยัลออนแทรีโอ กล่าวต่อว่า "ไดโนเสาร์บางตัว อย่างเช่นซอโรพอด (Sauropod) มีขนาดยาวกว่า แต่ว่าวาฬสีน้ำเงินเป็นสัตว์ที่มีน้ำหนักมากที่สุดที่เคยมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ และแน่นอนหัวใจของมันก็ใหญ่ที่สุดด้วย"

คำบรรยายภาพ หัวใจวาฬก่อนถูกส่งไปผ่านกระบวนการนำพลาสติกเข้ามาแทนที่เนื้อหัวใจเพื่อทำแบบจำลองหัวใจ

การค้นพบนี้ช่วยทำให้นักวิทยาศาสตร์ด้านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับสรีรวิทยาของวาฬสีน้ำเงิน

"นี่คือหัวใจวาฬสีน้ำเงินดวงแรกและดวงเดียว ดังนั้น เรากำลังช่วยกันวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของหลอดเลือดต่าง ๆ และขนาดที่แท้จริงของห้องหัวใจ" ลิมกล่าว

คำบรรยายภาพ ในนิทรรศการนี้มีการจัดแสดงโครงกระดูกวาฬสีน้ำเงินทั้งตัวที่เป็นของวาฬอีกตัวหนึ่งด้วย โดยมีความยาวประมาณ 24 เมตร

หัวใจวาฬสีน้ำเงินกำลังจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์รอยัลออนแทรีโอในนครโตรอนโต ประเทศแคนาดา ไปจนถึงวันที่ 4 กันยายนนี้ เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการที่มีชื่อว่า "Out of the Depths: the Blue Whale Story" นอกจากหัวใจแล้ว ยังมีการจัดแสดงโครงกระดูกวาฬสีน้ำเงินทั้งตัวที่เป็นของวาฬอีกตัวหนึ่งด้วย โดยมีความยาวประมาณ 24 เมตร