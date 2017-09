หมาป่าแอฟริกา "จามเพื่อลงคะแนน"

อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้ 'ประชาธิปไตย' ในฝูงหมาป่า

การศึกษาใหม่พบว่า หมาป่าแอฟริกาใช้การจามในการตัดสินว่าทางฝูงจะออกล่าเหยื่อเมื่อไหร่

นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยสวอนซีของสหราชอาณาจักร ร่วมกับนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลียและสหรัฐฯ ร่วมกันทำวิจัยในการจับตามองฝูงหมาป่าแอฟริกาที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ที่กองทุนอนุรักษ์สัตว์ผู้ล่าบอตสวานา (Botswana Predator Conservation Trust)

พวกเขาพบว่า หมาป่าเหล่านี้ใช้การจามในการตัดสินว่าเมื่อไหร่จะเริ่มออกล่าเหยื่อ หลังจากที่พวกมันมารวมฝูงกัน

ดร. แอนดรูว์ คิง จากมหาวิทยาลัยสวอนซี กล่าวว่า การจามทำหน้าที่เหมือนกับ "องค์ประชุม"

การศึกษานี้จัดทำโดยนักสัตววิทยาจากมหาวิทยานิวเซาท์เวลส์ในนครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยบราวน์ ในสหรัฐฯ และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสวอนซีแห่งสหราชอาณาจักร

ก่อนหน้านี้ เชื่อกันว่า ฝูงหมาป่าแอฟริกา ซึ่งเป็นหนึ่งในสายพันธุ์สัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มากที่สุดในโลก จามเพราะแค่ต้องการทำให้จมูกโล่งขึ้น

แต่นักสัตววิทยาได้บันทึกรายละเอียดของการ "รวมกลุ่มกันทางสังคม" 68 ครั้ง พวกเขาสังเกตเห็นว่า ยิ่งมีการจามมากครั้ง ก็ยิ่งมีโอกาสที่ฝูงจะเริ่มออกล่าเหยื่อมากขึ้น

ดร.คิง กล่าวว่า "การจาม ทำหน้าที่เหมือนกับองค์ประชุมอย่างหนึ่ง และจำนวนการจามต้องถึงระดับหนึ่ง ทางกลุ่มจึงจะเริ่มออกล่าเหยื่อ"

"องค์ประชุมถูกใช้ในสัตว์กินเนื้ออื่น ๆ ที่อยู่กันเป็นสังคมด้วย อย่างเช่น เมียร์แคต"

Image copyright DR NEWIL JORDAN, UNSW

อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้ระบุว่า การจามของหมาป่าบางตัวก็มีน้ำหนักมากกว่าหมาป่าตัวอื่น ๆ

รีนา วอล์กเกอร์ จากมหาวิทยาลัยบราวน์ กล่าวว่า "เราพบว่า เมื่อจ่าฝูงตัวผู้และตัวเมียเข้ามาร่วมด้วย ทางฝูงต้องการให้มีการจามเพียง 2-3 ครั้งเท่านั้น ก่อนที่จะเริ่มออกล่าเหยื่อ"

"อย่างไรก็ตาม ถ้าจ่าฝูงตัวผู้และตัวเมียไม่เข้าร่วม ต้องเพิ่มจำนวนการจามเป็นราว 10 ครั้ง ก่อนที่ทั้งฝูงจะออกเดินทาง"

การวิจัยนี้จะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ The Proceedings of the Royal Society B

Image copyright DR ANDREW KING, SWANSEA UNI

หมาป่าแอฟริกา

หนึ่งในสายพันธุ์สัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มากที่สุดในโลก

มีถิ่นกำเนิดอยู่ทั่วแอฟริกา

ประชากรจำนวนมากที่สุดยังคงอยู่ทางตอนใต้ของแอฟริกา และตอนใต้ของแอฟริกาตะวันออก (โดยเฉพาะในแทนซาเนีย และทางเหนือของโมซัมบิก)

ผู้ล่าหลักของพวกมันคือ สิงโต และมนุษย์

พวกมันอยู่รวมกันเป็นฝูงราว 10 ตัว แต่บางฝูงก็มีจำนวนมากกว่า 40 ตัว

พวกมันเป็นสัตว์ผู้ล่าที่ฉวยโอกาสในการล่าสัตว์ต่าง ๆ อย่างเช่นละมั่ง

หมาป่าแอฟริกาสามารถเร่งความเร็วได้มากกว่า 70 กม./ชั่วโมง ในการวิ่งอย่างเต็มฝีเท้าช่วงเวลาสั้น ๆ

ที่มา : สมาพันธ์สัตว์ป่าโลก (World Wildlife Federation)