พิพิธภัณฑ์ศิลปะชิคาโก โต้ภาพเขียนเรอนัวร์ ของปธน.สหรัฐฯ ไม่ใช่ของแท้

Image copyright Art Institute of Chicago คำบรรยายภาพ ภาพเขียนชื่อทูซิสเตอร์ (ออนเดอะเทอร์เรส) ของ ปีแอร์-ออกุสต์ เรอนัวร์

พิพิธภัณฑ์สถาบันศิลปะแห่งชิคาโก ออกมาชี้แจงว่าภาพเขียนฝีมือปีแอร์-ออกุสต์ เรอนัวร์ ศิลปินอิมเพรสชันนิสต์ชื่อดัง ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์อ้างว่าเป็นเจ้าของนั้น เป็นของปลอม ส่วนของจริงจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์มา 80 ปีแล้ว

ก่อนหน้านี้นายทิม โอไบรน์ ผู้เขียนหนังสือชีวประวัติของประธานาธิบดีทรัมป์ กล่าวในบทสัมภาษณ์ อ้างคำพูดของประธานาธิบดีทรัมป์ ซึ่งบอกกับเขาก่อนจะได้รับตำแหน่งว่า ภาพเขียนที่ชื่อ ทูซิสเตอร์ (ออนเดอะเทอร์เรส) ที่ปัจจุบันแขวนอยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่นิวยอร์ก เป็นของแท้ฝีมือปีแอร์-ออกุสต์ เรอนัวร์

ด้านนางอะแมนดา ฮิกส์ โฆษกของพิพิธภัณฑ์ ระบุกับหนังสือพิมพ์ชิคาโก ทริบูน ว่าภาพเขียนที่จัดแสดงอยู่ "มีคุณสมบัติครบ ที่สามารถชี้ชัดได้ว่าเป็นของจริง" โดยมีผู้บริจาคให้กับทางสถาบันเมื่อปี 1933 หลังจากซื้อมาในราคา 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ (3.3 ล้านบาท) และผู้ที่ขายคนแรกให้ เป็นนักซื้อขายงานศิลปะที่ซื้อภาพนี้มาจากเรอนัวร์ โดยตรงเมื่อปี 1881

Image copyright Getty Images คำบรรยายภาพ พิพิธภัณฑ์สถาบันศิลปะแห่งชิคาโกได้ชื่อว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

อย่างไรก็ตาม นายโอไบรน์ กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับรายการไฮฟ์ ซึ่งเป็นพอดคาสต์ นิตยสารวานิตี แฟร์ ว่าประธานาธิบดีทรัมป์ ยืนยันซ้ำ ๆ ว่า ภาพเขียนของตนเป็นของแท้

เขาเล่าถึงการสนทนาบนเครื่องบินส่วนตัวเมื่อปี 2005 ซึ่งเป็นช่วงที่กำลังเก็บข้อมูลเพื่อเขียนหนังสือชีวประวัติเรื่อง TrumpNation: The Art of Being The Donald ว่า ประธานาธิบดีทรัมป์พูดว่า "คุณรู้ไหม นั่นเป็นภาพเขียนดั้งเดิมฝีมือเรอนัวร์" ส่วนในวันต่อมา นายโอไบรน์ ได้กล่าวกับทรัมป์ว่า "โดนัลด์ มันไม่ใช่ของแท้... ผมโตมาที่เมืองชิคาโก ภาพนั้นของเรอนัวร์ มีชื่อว่าทูซิสเตอร์ ออน เดอะ เทอร์เรส และมันแขวนอยู่บนผนังพิพิธภัณฑ์สถาบันศิลปะชิคาโก... ภาพของคุณไม่ใช่ของจริง"

นายโอไบรน์ กล่าวว่าภาพเขียนที่เป็นประเด็นนี้ ปรากฏอยู่ในฉากหลังของเทปสัมภาษณ์ประธานาธิบดีทรัมป์ ในรายการ ซิกซ์ตี มินิท ของเครือข่ายโทรทัศน์ซีบีเอส ซึ่งถ่ายทำเอาไว้ในช่วงหลังการเลือกตั้งสหรัฐฯ

"ผมมั่นใจว่า เขายังบอกคนที่ไปอพาร์ตเมนต์ว่า นี่เป็นของจริง นี่เป็นของจริง"

ก่อนหน้านี้ ประธานาธิบดีทรัมป์ เคยฟ้องร้องดำเนินคดีกับนายโอไบรน์ เพื่อเรียกค่าเสียหาย 5 พันล้านดอลลาร์ (166,000 ล้านบาท) เนื่องจากเขาเขียนเอาไว้ในหนังสือทรัมป์เนชัน (TrumpNation) ว่า ทรัมป์มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเพียง 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (5 พันล้านบาท) แทนที่จะเป็นมหาเศรษฐีพันล้านดอลลาร์ ซึ่งศาลมีคำสั่งยกฟ้อง