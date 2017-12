วันเกิด คิม จอง อึน ไม่ถูกกำหนดเป็นวันหยุดราชการของเกาหลีเหนือ

Image copyright TBS คำบรรยายภาพ ปฏิทินปี 2018 ของเกาหลีเหนือ ไม่มีการระบุถึงวันคล้ายวันเกิดของ นายคิม จอง อึน ซึ่งคาดว่าคือวันที่ 8 ม.ค.

ปฏิทินปีใหม่ 2018 ที่เพิ่งจะตีพิมพ์ในเกาหลีเหนือ ไม่มีการระบุถึงวันคล้ายวันเกิดของ นายคิม จอง อึน ผู้นำสูงสุดของประเทศ หรือกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการที่สำคัญของชาติ แม้ว่าเขาจะปกครองเกาหลีเหนือมาแล้ว 6 ปี

โตเกียวบรอดแคสติงซิสเตม (TBS) ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ในญี่ปุ่น รายงานว่า มีการคาดหมายอย่างกว้างขวางว่าวันคล้ายวันเกิดของนายคิม จอง อึน คือวันที่ 8 มกราคม แต่ในปฏิทินปี 2018 ของเกาหลีเหนือกลับไม่มีการระบุว่าเป็นวันสำคัญของชาติ ทว่าเป็นเพียงวันจันทร์ธรรมดา ๆ วันหนึ่งเท่านั้น

ต่างจากวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของนายคิม จอง อิล บิดาของเขา ที่ถูกกำหนดให้เป็น "วันดาวจรัสแสง" (Day of the Shining Star) ที่มีการเฉลิมฉลองเป็นประจำทุกปี รวมถึงวันที่ 15 เมษายน ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของนายคิม อิล ซุง ผู้ก่อตั้งเกาหลีเหนือและปู่ของนายคิม ที่ถูกกำหนดให้เป็น "วันแห่งพระอาทิตย์" (Day of the Sun)

วันทั้งสองถือเป็นวันหยุดราชการประจำปี ที่ถูกกำหนดขึ้นในช่วงที่ปู่และบิดาของนายคิม ยังมีชีวิตอยู่ อย่างไรก็ตาม ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเหตุใดจึงยังไม่มีการยืนยันให้วันคล้ายวันเกิดของเขาเป็นวันหยุดราชการที่สำคัญของชาติ

เหตุการณ์ใกล้เคียงที่สุดที่เกาหลีเหนือแสดงการรับรู้ถึงวันเกิดของนายคิม จอง อึน คือเมื่อปี 2014 ซึ่งตอนนั้นนายเดนนิส ร็อดแมน อดีตนักบาสเกตบอลชื่อดังชาวอเมริกัน ร้องเพลง "แฮปปี้เบิร์ธเดย์" อวยพรวันเกิดให้นายคิม หลังจากโชว์เล่นบาสเกตบอลในกรุงเปียงยาง ซึ่งในขณะนั้น แม้คนภายนอกประเทศจะได้ดูวิดีโอการแสดงของอดีตนักบาสดาวดังแห่งเอ็นบีเอ แต่คนในเกาหลีเหนือเองกลับไม่ทราบเรื่องนี้

คำบรรยายภาพ ภาพการพบกันของ คิม จอง อึน และ เดนนิส ร็อดแมน ในวันที่คาดว่าเป็นวันเกิดของนายคิมปี 2014

ปฏิทินเกาหลีเหนือเปลี่ยนจากภาพทหารเป็นภาพสินค้า

ปฏิทินปี 2018 ของเกาหลีเหนือที่ TBS ได้รับ ซึ่งสามารถหาได้ทั่วไปตามโรงแรม และร้านหนังสือในเกาหลีเหนือ รวมทั้งร้านอาหารเกาหลีเหนือในต่างแดน เป็นปฏิทินภาพสินค้าที่ผลิตในเกาหลีเหนือ เช่น สุรา โสม และรองเท้า แตกต่างจากภาพปฏิทินในอดีตที่มักเป็นภาพสมาชิกตระกูลคิม หรือภาพทางการทหาร

เว็บไซต์ข่าว เดลี เอ็นเค ที่มีสำนักงานในกรุงโซล ระบุว่า ปฏิทินปีนี้ของเกาหลีเหนือเริ่มเปลี่ยนแนวไปเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าของเกาหลีเหนือ รวมทั้งภาพทิวทัศน์ และอาหาร ซึ่งบ่งชี้ว่ายอดขายปฏิทินแนวโฆษณาชวนเชื่อได้ตกต่ำลง