"ริงโก สตาร์ - แบร์รี กิบบ์"ได้รับบรรดาศักดิ์ชั้นอัศวินจากควีนแห่งอังกฤษ

แบร์รี กิบบ์ (ซ้าย) ดาร์ซีย์ บุสเซลล์ อดีตนักบัลเลต์ที่ได้รับยศ "เดม" (กลาง) และริงโก สตาร์ (ขวา)

มือกลองวงเดอะบีทเทิลส์ "ริงโก สตาร์" และหนึ่งในนักร้องสามพี่น้องวงบีจีส์ "แบร์รี กิบบ์" ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ชั้นอัศวิน เพื่อเป็นเกียรติแก่ผลงานทางดนตรีและการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมที่ผ่านมา

ทั้งสองเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มผู้ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของสหราชอาณาจักร 1,123 คน เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2018 ซึ่งทำให้นับแต่นี้ทั้งสองสามารถใช้คำนำหน้าชื่อว่า "เซอร์" ได้

เซอร์แบร์รี กิบบ์ ซึ่งเป็นทั้งนักแต่งเพลงและนักร้องชื่อดังกล่าวว่า เขาภาคภูมิใจอย่างยิ่งและรู้สึกเป็นเกียรติต่อยศอัศวินที่ได้รับ หลังจากเมื่อปี 2002 เคยได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น CBE (Commander of the Most Excellent Order of the British Empire ) ร่วมกับน้องชายทั้งสองคือมอริซและโรบิน สมาชิกวงบีจีส์ผู้ล่วงลับไปแล้ว

เซอร์แบร์รี กิบบ์ (ขวาสุด) กล่าวรำลึกถึงน้องชายสมาชิกวงบีจีส์ที่ล่วงลับหลังได้รับยศอัศวินในครั้งนี้ด้วย

"สิ่งนี้ถือเป็นรางวัลของพวกเขา มากเท่ากับที่เป็นรางวัลของผมด้วย ความมหัศจรรย์ แสงเรืองรอง และความทรงจำน่าตื่นเต้นทั้งหลายจะอยู่กับผมไปจนตลอดชีวิต" เซอร์แบร์รี กิบบ์ กล่าว

สมาชิกวงบีจีส์เติบโตขึ้นในเมืองแมนเชสเตอร์ของสหราชอาณาจักร ผลงานเพลงของพวกเขาเริ่มประสบความสำเร็จในช่วงทศวรรษ 1960 และได้บันทึกเสียงเพลงประกอบภาพยนตร์ Saturday Night Fever ที่ขายดีตลอดกาลในปี 1977

ส่วนมือกลองวงเดอะบีทเทิลส์ "ริงโก สตาร์" ซึ่งข่าวคราวการได้รับยศอัศวินของเขารั่วไหลออกมาก่อนหน้านี้ ได้เอ่ยถึงเรื่องดังกล่าวว่า "ช่างเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมและเป็นเกียรติ ผมมีความยินดีที่ผลงานดนตรีและงานการกุศลของผมได้รับการยอมรับยกย่อง ซึ่งงานทั้งสองด้านก็เป็นงานที่ผมรัก"

บรรดาแฟนเพลงวงเดอะบีทเทิลส์กล่าวว่า ริงโก สตาร์ หรือที่มีชื่อจริงว่า ริชาร์ด สตาร์คีย์ ควรจะได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ชั้นอัศวินมานานแล้ว หลังจากที่พอล แม็กคาร์ตนีย์ เพื่อนร่วมวงได้รับการแต่งตั้งยศเดียวกันเมื่อ 20 ปีก่อน

ยศอัศวินสำหรับนักรบนั้นมีความเป็นมายาวนานตั้งแต่ยุคแซ็กซัน (Saxon) ของอังกฤษ แต่ปัจจุบันจะมอบให้ผู้มีคุณงามความดีจากหลากหลายสาขาอาชีพ โดยชายสามารถใช้คำนำหน้าชื่อว่า "เซอร์" (Sir) และหญิงใช้ว่า "เดม" (Dame) กษัตริย์อังกฤษจะทรงพิจารณารายชื่อบุคคลผู้เหมาะสมที่รัฐบาลถวายปีละ 2 ครั้ง โดยจะทรงพิจารณาเห็นชอบอย่างไม่เป็นทางการก่อนประกาศรายชื่อในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

ในบรรดาผู้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในครั้งนี้ มีบุคคลจากวงการอื่น ๆ รวมอยู่ด้วย เช่นผู้บำเพ็ญประโยชน์จากวงการสาธารณสุข 10% และจากแวดวงการศึกษาราว 11% รัฐบาลสหราชอาณาจักรเผยว่าในอนาคตจะพิจารณา "ผู้เป็นแรงบันดาลใจ" ในเหตุการณ์คับขันต่าง ๆ เช่นในเหตุเพลิงไหม้เกรนเฟลล์ทาวเวอร์และเหตุก่อการร้ายในกรุงลอนดอนและเมืองแมนเชสเตอร์ให้ได้รับเกียรตินี้ด้วย