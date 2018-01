เหล่าดาราแสดงพลังต้านการละเมิดทางเพศในงานลูกโลกทองคำ 2018

Image copyright AFP

งานประกาศผลรางวัลลูกโลกทองคำประจำปี 2018 ซึ่งจัดขึ้นที่นครลอสแอนเจลิสของสหรัฐฯ ในวันนี้ ภาพยนตร์ดรามาเสียดสีสังคม Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ที่เสนอเรื่องราวของแม่ผู้พยายามกดดันให้ตำรวจและทางการรื้อฟื้นการสอบสวนคดีฆาตกรรมลูกสาวขึ้นมาใหม่ คว้าไปได้ถึง 4 รางวัลจากสาขาภาพยนตร์ดรามายอดเยี่ยม บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม นักแสดงหญิงยอดเยี่ยมสาขาภาพยนตร์ดรามาโดย Frances McDormand และนักแสดงสบทบชายยอดเยี่ยมสาขาภาพยนตร์โดย Sam Rockwell

ผลรางวัลในครั้งนี้นับว่าพลิกความคาดหมายที่เดิมภาพยนตร์เรื่อง The Shape of Water เป็นตัวเก็งที่ได้รับการเสนอชื่อถึง 7 รางวัล แต่อย่างไรก็ตาม ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวคือนายกิลเลอร์โม เดล โทโร ชาวเม็กซิกัน ยังสามารถคว้ารางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมไปครองได้สำเร็จ

Image copyright FOX คำบรรยายภาพ ภาพยนตร์ดรามาเสียดสีสังคม Three Billboards Outside Ebbing, Missouri คว้าลูกโลกทองคำไปได้หลายรางวัล

ส่วนภาพยนตร์เรื่อง Lady Bird ได้รับรางวัลสาขาภาพยนตร์ตลกหรือเพลงยอดเยี่ยม รวมทั้งรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมสาขาภาพยนตร์ตลกหรือเพลงจาก Saoirse Ronan

ซีรีส์ดังทางโทรทัศน์ของ HBO อย่าง Big Little Lies ซึ่งดาราสาวรีส วิเธอร์สปูน เป็นผู้บริหารการผลิตด้วยตนเอง คว้ารางวัลลูกโลกทองคำไปได้ถึง 4 รางวัลในปีนี้ ทั้งรางวัลลิมิเต็ดซีรีส์หรือภาพยนตร์ทางโทรทัศน์ยอดเยี่ยม, รางวัลนักแสดงนำหญิงในลิมิเต็ดซีรีส์หรือภาพยนตร์ทางโทรทัศน์ยอดเยี่ยมโดยนักแสดงมากประสบการณ์ นิโคล คิดแมน, รางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมในสาขาเดียวกันโดย อเล็กซานเดอร์ สการ์สการ์ด และรางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมในสาขานี้โดย ลอรา เดิร์น

Image copyright Getty Images คำบรรยายภาพ รีส วิเธอร์สปูน, อีวา ลองโกเรีย, ซัลมา ฮาเยก และแอชลีย์ จัดด์ ร่วมแต่งชุดดำเพื่อแสดงพลังสนับสนุนกลุ่ม Time's Up ซึ่งต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศในวงการบันเทิง

บรรยากาศของงานมอบรางวัลลูกโลกทองคำในปีนี้ เต็มไปด้วยกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศในวงการบันเทิงที่ตกเป็นข่าวเกรียวกราวก่อนหน้านี้ โดยในการเดินบนพรมแดงของงาน เหล่าดาราทั้งชายหญิงต่างพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดสีดำเพื่อแสดงพลังสนับสนุนกลุ่ม Time's Up ซึ่งเพิ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อต่อสู้กับการใช้อำนาจอิทธิพลในทางที่ผิดในวงการต่าง ๆ เช่นในการล่วงละเมิดทางเพศดังกล่าว

โอปราห์ วินฟรีย์ พิธีกรชื่อดังชาวอเมริกัน ซึ่งได้รับรางวัลพิเศษ Cecil B DeMille Award สำหรับผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่วงการบันเทิงในครั้งนี้ ได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ให้กำลังใจแก่บรรดาสตรีที่กล้าออกมาพูดความจริงถึงความอยุติธรรมและการข่มเหงรังแกทางเพศในวงการบันเทิงและในสังคมทั่วโลก

Image copyright Reuters คำบรรยายภาพ โอปราห์ วินฟรีย์ พิธีกรชื่อดัง ได้รับรางวัลพิเศษสำหรับผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่วงการบันเทิง

ผลรางวัลลูกโลกทองคำ 2018 รายการอื่น ๆ

รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมในสาขาภาพยนตร์ดรามา ได้แก่นักแสดงชาวอังกฤษ แกรี โอลด์แมน ผู้รับบทรัฐบุรุษ วินสตัน เชอร์ชิลล์ จากเรื่อง Darkest Hour

รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมในสาขาภาพยนตร์ตลกหรือเพลง ได้แก่ เจมส์ ฟรังโก จาก The Disaster Artist

รางวัลนักแสดงนำชายในสาขาลิมิเต็ดซีรีส์หรือภาพยนตร์ทางโทรทัศน์ยอดเยี่ยม ได้แก่ ยวน แม็คเกรเกอร์ จากเรื่อง Fargo

รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมในสาขาซีรีส์ตลกหรือเพลงทางโทรทัศน์ ได้แก่ อาซิซ อันซารี จากเรื่อง Master of None

รางวัลนักแสดงนำหญิงในสาขาซีรีส์ตลกหรือเพลงทางโทรทัศน์ ได้แก่ Rachel Brosnahan จากเรื่อง The Marvelous Mrs Maisel

รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมในสาขาซีรีส์ดรามาทางโทรทัศน์ ได้แก่ Elisabeth Moss จากเรื่อง The Handmaid's Tale

รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมสาขาซีรีส์ดรามาทางโทรทัศน์ ได้แก่ Sterling K Brown จากเรื่อง This is Us

รางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมในสาขาภาพยนตร์ ได้แก่ Alison Janney จากเรื่อง I, Tonya.

รางวัลซีรีส์ตลกทางโทรทัศน์ยอดเยี่ยม ได้แก่ The Marvelous Mrs Maisel

รางวัลภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยม ได้แก่ Coco

รางวัลซีรีส์ดรามาทางโทรทัศน์ยอดเยี่ยม ได้แก่ The Handmaid's Tale