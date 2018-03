สภาล่างอังกฤษเรียก ซัคเคอร์เบิร์ก เข้าให้การ กรณีละเมิดข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้เฟซบุ๊ก

Image copyright Getty Images

คณะกรรมาธิการสอบข้อเท็จจริงของสภาสามัญชนของอังกฤษ เรียกตัว มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก ผู้ก่อตั้งและซีอีโอเฟซบุ๊ก เข้าให้หลักฐานกรณีบริษัทที่ปรึกษาด้านการเมือง เคมบริดจ์ อนาลิติกา (Cambridge Analytica) ถูกกล่าวหานำข้อมูลผู้ใช้เฟซบุ๊กกว่า 50 ล้านคนไปใช้เพื่อชักจูงผลโหวตการเลือกตั้ง ปธน. สหรัฐฯ เมื่อปี 2016

เดเมียน คอลลินส์ ประธาน กมธ. สอบสวนเรื่องข่าวลวง กล่าวว่า ที่ผ่านมา ผู้บริหารของเฟซบุ๊กคนอื่น ๆ นอกจาก มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก ได้เข้ายื่นหลักฐานแล้ว แต่เมื่อคณะกรรมาธิการถามว่าบริษัทต่าง ๆ ได้ข้อมูลมากจากเฟซบุ๊กได้อย่างไร และบริษัทเหล่านั้นได้ข้อมูลไปโดยได้รับคำยินยอมจากเฟซบุ๊กหรือไม่ เจ้าหน้าที่ของบริษัทก็แสดงท่าทีว่าประเด็นนี้ไม่มีความเสี่ยงอะไร และทำให้คณะกรรมาธิการเข้าใจผิด

นายคอลลินส์ ระบุว่า ตอนนี้ อยากจะได้ยินจากผู้บริหารที่มีความน่าเชื่อถือพอ และหวังว่าจะเป็น มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก โดยวางกรอบเวลาให้นายซัคเคอร์เบิร์กตอบรับภายในวันที่ 26 มี.ค.

ขณะนี้ นางเอลิซาเบธ เดนแฮม กรรมาธิการด้านสารสนเทศสหราชอาณาจักร กำลังดำเนินการสอบสวนข้อกล่าวหาว่า เคมบริดจ์ อนาลิติกา ใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้เฟซบุ๊กกว่า 50 ล้านคน ในการชักจูงผลการเลือกตั้ง ปธน. สหรัฐ เมื่อปี 2016

เธอบอกต่อว่าจะยื่นขอหมายค้นที่ทำการของบริษัทเคมบริดจ์ อนาลิติกา ซึ่งปฏิเสธการกระทำผิด และบอกว่าบริษัททำตามขั้นตอนกระบวนการนำข้อมูลมาและการนำไปใช้ของเฟซบุ๊กทุกประการ

คริสโตเฟอร์ วีลี อดีตพนักงานบริษัท เคมบริดจ์ อนาลิติกา อ้างว่า ทางบริษัทได้ข้อมูลส่วนตัวมหาศาลจาการที่ผู้ใช้กดเล่นแอปพลิเคชัน "This is Your Digital Life" ซึ่งสร้างโดย ดร.อเล็กซานร์ โคแกน

ล่าสุด นายโคแกน ได้ตอบตกลงที่จะให้ทางการสอบสวน ในขณะที่นายวิลี ไม่ตอบตกลง

ราคาหุ้นของเฟซบุ๊กตกต่อเนื่องอีก 3 เปอร์เซ็นต์ ในวันที่ 20 มี.ค. หลังจากตกลงมา 6.7 เปอร์เซ็นต์ เมื่อวันที่ 19 ซึ่งทำให้มูลค่าของบริษัทหายไปเกือบ 3.7 หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ