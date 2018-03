เยาวชนอเมริกันหลายแสนคนเดินขบวนเรียกร้องควบคุมอาวุธปืน

คำบรรยายภาพ

เจนนิเฟอร์ ฮัดสัน ซึ่งสูญเสียแม่ น้องชาย และหลานชาย ไปในเหตุรุนแรงที่มีการใช้อาวุธปืน ร้องเพลง The Times They Are a-Changin