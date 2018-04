ประมวลภาพพิธีศพสตีเฟน ฮอว์คิง

Image copyright REUTERS/HENRY NICHOLLS คำบรรยายภาพ ขบวนส่งศพเคลื่อนผ่านย่านใจกลางเมืองเคมบริดจ์

พิธีศพของศาสตราจารย์สตีเฟน ฮอว์คิง นักฟิสิกส์ทฤษฎีและนักจักรวาลวิทยาชาวอังกฤษมีขึ้นเมื่อวานนี้ที่โบสถ์โบสถ์เกรตเซนต์แมรีส์ (Great St Mary's) ในมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ หลังจากเขาเสียชีวิตเมื่อวันที่ 14 มี.ค. ที่ผ่านมา ขณะอายุ 76 ปี

ในขณะที่ขบวนรถส่งศพเดินทางถึงโบสถ์ได้มีการสั่นระฆัง 76 ครั้ง ตามอายุของ ศ.ฮอว์คิง และประชาชนที่มาร่วมไว้อาลัยด้านนอกได้ร่วมกันปรบมือเพื่อเป็นเกียรติ

พิธีทางศาสนาจัดขึ้นเป็นการส่วนตัวโดยมีสมาชิกครอบครัวเข้าร่วม คือบุตรสามคนอันได้แก่ ลูซี โรเบิร์ต และทิม รวมถึงนางเจน ฮอว์คิง ภรรยา

ดอกไม้บนโลงศพของ ศ.ฮอว์คิง ประกอบด้วยดอกลิลลีสีขาวเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของเอกภพ และดอกกุหลาบสีขาวซึ่งเป็นตัวแทนของดาวเหนือ ส่วนผู้ทำหน้าที่แบกโลงศพ คือพนักงานจากกอนวิลล์และเคย์อัสคอลเลจ ซึ่ง ศ.ฮอว์คิง เคยประจำอยู่ที่นั่นนานกว่า 50 ปี

Image copyright Getty Images คำบรรยายภาพ ประชาชนพากันถ่ายภาพในขณะที่รถนำศพแล่นผ่านคิงส์คอลเลจ

นายโรเบิร์ต ลูกชายคนโตของ ศ.ฮอว์คิง ศ.เฟย์ ดอว์เกอร์ อดีตนักศึกษาของฮอว์คิง และนายมาร์ติน รีส นักดาราศาสตร์ประจำสำนักพระราชวัง เป็นผู้กล่าวคำไว้อาลัย โดยหนึ่งในคำไว้อาลัยที่ถูกอ่านในระหว่างพิธี กล่าวถึงมรดกของฮอว์คิงว่าจะคงอยู่ตลอดไป

Image copyright DAN WHITE คำบรรยายภาพ สตีเฟน ฮอว์คิง กับตุ๊กตาเท็ดดี้แบร์ สัญลักษณ์ของกอนวิลล์และเคย์อัสคอลเลจ

สมาชิกครอบครัว ได้ขอให้พนักงานที่เคยดูแลช่วยเหลือ ศ.ฮอว์คิง เป็นประจำเมื่อครั้งร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการที่กอนวิลล์และเคย์อัสคอลเลจ เป็นผู้แบกโลงศพ

พิธีศพที่จัดเป็นการส่วนตัวของ ศ.ฮอว์คิง มีผู้ได้รับเชิญให้เข้าร่วมถึง 500 คน ประกอบด้วยญาติ เพื่อน และเพื่อนร่วมงาน

Image copyright PA คำบรรยายภาพ ผู้แบกโลงศพเป็นเจ้าหน้าที่จากกอนวิลล์และเคย์อัสคอลเลจ

นายเอดดี เรดเมย์น นักแสดงซึ่งรับบทเป็นศ.ฮอว์คิง ในภาพยนตร์ชีวประวัติเรื่อง The Theory of Everything เมื่อปี 2014 ได้รับเชิญให้ไปร่วมงานด้วย โดยเขาเป็นผู้อ่านบทอ่าน 3.1 ถึง 11 จากหนังสือปัญญาจารย์ในพระคัมภีร์ ขณะที่ศ.ดอว์เกอร์ เป็นผู้กล่าวคำสรรเสริญ และสาธุคุณดร.คอลลี แฮมมอนด์ จากกอนวิลล์และเคย์อัสคอลเลจเป็นผู้ประกอบพิธี

ในพิธีศพ คณะนักร้องประสานเสียงจากกอนวิลล์และเคย์อัสคอลเลจ ได้ขับร้องเพลง Beyond the Night Sky ซึ่งถูกแต่งขึ้นให้ ศ.ฮอว์คิง เนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด 75 ปี เมื่อปีที่ผ่านมา

Image copyright HASKAN KAYA คำบรรยายภาพ ภาพถ่ายมุมสูงจากชั้นบนสุดของกอนวิลล์และเคย์อัสคอลเลจโดยนักศึกษาชื่อฮาสคาน คายา

Image copyright JOE GIDDENS คำบรรยายภาพ นางเจน ฮอว์คิง ภรรยา และนายทิโมธี ลูกชายของ ศ.ฮอว์คิง