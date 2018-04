"เขาพยายามจะล้วงกางเกงในฉัน"

ที่ทำงานของคุณมีความเสี่ยงต่อการถูกคุกคามทางเพศมากน้อยแค่ไหน ?

คณะกรรมาธิการเพื่อความเท่าเทียมและสิทธิมนุษยชนในอังกฤษและเวลส์ ออกมาเรียกร้องให้มี "มาตรการเร่งด่วน" เพื่อคุ้มครองดูแลผู้ถูกคุกคามทางเพศในที่ทำงาน และนี่คือคำบอกเล่าของผู้หญิง 6 คน ที่ตกเป็นเหยื่อการคุกคามในที่ทำงานของพวกเธอ

"มีลูกค้าคนหนึ่งถอดเสื้อผ้าเปิดเผยร่างกายเขา นี่ส่งผลร้ายแรงต่อจิตใจฉัน ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ฉันก็กังวลเรื่องการแต่งกายตัวเอง ว่ากระโปรงจะร่นขึ้นมา คอยระวังเสื้อเวลาจะก้มหยิบอะไร"

Image copyright AFP

"ตอนนั้นฉันอายุ 17 ฉันต้องขังตัวเองในห้องน้ำ พวกพนักงานเสิร์ฟที่อายุเยอะแล้วหยอกกันเล่น ๆ ว่าจะข่มขืนฉัน แล้วก็กลายเป็นข่มขู่ขึ้นมาจริง ๆ ว่าจะเปิดบริสุทธิ์ฉันเพราะฉันเป็นคนเคร่งศาสนา"

"ตอนนั้นฉันทำงานเป็นช่างภาพในคอนเสิร์ต และก็มีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาลูบคลำฉันจากด้านหลัง เดี๋ยวนี้ฉันพยายามไม่ใส่กระโปรงสั้น ๆ แล้ว"

"ฉันทำงานในบาร์ และมีลูกค้าคนหนึ่งดันฉันจนติดกำแพงและพยายามจะล้วงกางเกงในฉัน ตอนนั้นมีคนเต็มไปหมดและพวกเขาก็เห็นสิ่งที่เกิดขึ้น"

"ประสบการณ์เลวร้ายทำให้ฉันไม่รู้จะหันหน้าไปคุยกับใคร ทำให้รู้สึกหวาดกลัวทุกวันนานเป็นอาทิตย์ เวลานอนฉันจะร้องไห้ เคร่งเครียดกับเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ และทำให้กลับไปมีปัญหาเรื่องการกินเยอะเกินไป"

"ฉันนำเรื่องการถูกคุกคามทางเพศไปปรึกษากับหัวหน้า แต่พวกผู้บริหารเป็นผู้ชายทั้งหมดและพวกเขาบอกว่าฉันกำลังทำเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ มีผู้หญิง 5 คนที่ออกจากงานไปในช่วงเวลาแค่ 1 ปี เพราะผู้ชายคนเดียว"

ภาพวาดโดย เอ็มมา รัสเซลล์

แหล่งที่มาของเรื่องเล่าจาก คณะกรรมาธิการเพื่อความเท่าเทียมและสิทธิมนุษยชน (The Equality and Human Rights Commission) และทรัสต์เพื่อเยาวสตรี (The Young Women's Trust)