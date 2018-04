ตาย 7 ราย เหตุชาวอินเดียชนชั้นจัณฑาลประท้วงคำตัดสินศาลสูงสุด

Image copyright AFP

มีผู้เสียชีวิต 7 ราย จากการชุมนุมประท้วงของชาวอินเดียชนชั้นจัณฑาลหลายหมื่นคนทั่วประเทศ หลังศาลสูงสุดออกคำตัดสินที่พวกเขาบอกว่าทำให้กฎหมายคุ้มครองคนชนชั้นจัณฑาลจากการถูกคุกคามไม่มีประสิทธิภาพเท่าเดิม

กฎหมายที่ว่าด้วยการป้องกันการกระทำอันโหดร้าย (the Scheduled Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act) มีขึ้นเพื่อป้องกันการก่ออาชญากรรมกับคนในชนชั้นที่ต่ำกว่า หรือคนที่เป็นสมาชิกชนเผ่าต่าง ๆ กฎหมายนี้อนุญาตให้มีการจับกุมใครก็ตามที่ถูกกล่าวหาว่าคุกคามได้ทันที รวมถึงลดโอกาสในการขอประกันตัว และให้มีการลงประวัติอาชญากรรมของผู้กระทำเหล่านั้นด้วย

กฎหมายนี้ยังทำให้เจ้าหน้าที่รัฐสามารถถูกดำเนินคดีได้หากละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นก้าวสำคัญเนื่องจากคนในชนชั้นที่ต่ำกว่ามักบอกว่า เจ้าหน้าที่มักละเลยไม่สนใจคำร้องของพวกเขา

ศาลสูงสุดอินเดียระบุว่า ที่ผ่านมา กฎหมายที่ว่าด้วยการป้องกันการกระทำอันโหดร้ายนี้ถูกใช้อย่างผิด ๆ อย่างกว้างขวาง โดย 15-16 เปอร์เซ็นต์ของคำร้องเป็นเรื่องเท็จ และในหลาย ๆ กรณีก็เป็นการแจ้งความเพื่อแก้แค้นเรื่องส่วนตัว หรือเพื่อคุกคามศัตรู

ดังนั้น ศาลจึงยกเลิกการให้มีการจับกุมทันที และบังคับให้ต้องมีการตรวจสอบในเบื้องต้นโดยตำรวจก่อน ก่อนจะดำเนินมาตรการอื่น ๆ ต่อไป ศาลยังระบุอีกด้วยว่า ต้องให้ตำรวจอาวุโสในเขตนั้น ๆ อนุมัติก่อนการจับกุมทุกครั้ง



คำตัดสินนี้ทำให้เกิดการประท้วงอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ ส่งผลกระทบต่อเส้นทางรถไฟ และถนนทางหลวงบางเส้นถูกปิดกั้น ขณะนี้รัฐบาลกลางอินเดียได้ยื่นคำร้องให้ศาลพิจารณาคำตัดสินนี้ใหม่แล้ว

แม้ว่าจะมีกฎหมายคุ้มครองต่าง ๆ การกีดกันคนจากชนชั้นจัณฑาลซึ่งคาดว่ามีจำนวน 200 ล้านคนในอินเดียยังเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทุกวัน

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เด็กหนุ่มชนชั้นจัณฑาลถูกทุบตีจนเสียชีวิตในรัฐคุชราต โดยเห็นได้ชัดว่าเป็นเพราะเขาเป็นเจ้าของและขี่ม้า ซึ่งถูกมองว่าเป็นอภิสิทธิ์ของคนในชนชั้นที่สูงกว่า

เมื่อเดือน ต.ค. ที่แล้ว ชายชนชั้นจัณฑาลคนหนึ่งถูกรุมฆ่าเสียชีวิต โดยมีรายงานว่าเป็นเพราะเขาไปร่วมงานการแสดงเต้นแบบประเพณีของชาวฮินดู