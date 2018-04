รู้จัก ชเว อึนฮี อดีตนางเอกเกาหลีใต้ที่เคยถูกลักพาตัวไปสร้างหนังในเกาหลีเหนือ

Image copyright AFP คำบรรยายภาพ แฟนหนังร่วมอาลัย ชเว อึนฮี อดีตราชินีจอเงินของเกาหลีใต้

นางชเว อึนฮี นักแสดงชื่อดังชาวเกาหลีใต้ที่ครั้งหนึ่งเคยถูกเกาหลีเหนือลักพาตัวไปให้สร้างภาพยนตร์ ตามคำสั่งของนายคิม จองอิล อดีตผู้นำสูงสุดในขณะนั้น ได้ถึงแก่กรรมแล้วขณะมีอายุ 91 ปี

นางชเว เสียชีวิตเมื่อบ่ายวันที่ 16 เม.ย. ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเกาหลีใต้ โดยนายชิน จอง กยูน บุตรชายคนโตของเธอบอกสำนักข่าวยอนฮับว่า แม่ของเขาเสียชีวิตขณะเข้ารับการฟอกไตที่โรงพยาบาล และจะมีพิธีศพที่กรุงโซลในวันพฤหัสบดีที่ 19 เม.ย.นี้

ลักพาตัว

นางชเว เกิดปี 1926 ในจังหวัดคยองกี เธอเริ่มอาชีพในวงการภาพยนตรเมื่อปี 1947 ก่อนที่จะก้าวขึ้นเป็นนักแสดงแถวหน้าของวงการ และมีผลงานการแสดงภาพยนตร์กว่าร้อยเรื่อง ส่วนใหญ่กำกับโดยนายชิน ชังอ๊ก ผู้เป็นสามี

แต่ช่วงปลายทศวรรษที่ 1970 ทั้งคู่ได้หย่าขาดกัน พร้อมกับเส้นทางอาชีพของเธอก็เข้าสู่ช่วงขาลง ช่วงนั้นเองเธอได้รับการติดต่อจากชายที่อ้างตัวว่าเป็นนักธุรกิจชาวฮ่องกง ที่เสนอจะเปิดบริษัทสร้างภาพยนตร์ขึ้นซึ่งจะช่วยกอบกู้สถานะของเธอขึ้นมาอีกครั้ง

Image copyright BBC / Hellflower films / Shin Films Foundation คำบรรยายภาพ นางชเว ถือเป็นนักแสดงแถวหน้าของวงการบันเทิงเกาหลีใต้ โดยมีผลงานภาพยนตร์กว่าร้อยเรื่อง ส่วนใหญ่กำกับโดยนายชิน ชังอ๊ก

นางชเว เผยในหนังสือเรื่อง A Kim Jong-il Production ว่าเธอถูกชักชวนให้ไปฮ่องกง เมื่อไปถึงเธอก็ถูกกลุ่มชายฉกรรจ์จับตัวไป และ 8 วันให้หลังเธอก็อยู่ในกรุงเปียงยาง โดยถูกนำไปไว้ที่บ้านพักหรูซึ่งมีการรักษาความปลอดภัยแน่นหนา

ทางด้านนายชินนั้น แม้จะหย่าร้างกับนางชเวไปแล้ว แต่ทั้งคู่ก็ยังติดต่อใกล้ชิดกันอยู่ โดยหลังจากนางชเวถูกลักพาตัวไปแล้วหลายเดือน เขาก็ถูกลักพาตัวไปเกาหลีเหนือด้วยอีกคน

ว่ากันว่า นายคิม จอง อิล อดีตผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือเป็นแฟนภาพยนตร์ตัวยง และชื่นชอบการหนังฮอลีวูดมาก เขาจึงตั้งความหวังว่านางชเวและนายชินจะช่วยให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์เกาหลีเหนือมีศักยภาพทัดเทียมกับนานาชาติ

Image copyright BBC / Hellflower films / Shin Films Foundation คำบรรยายภาพ หลังถูกลักพาตัวไปได้ 8 ปี นางชเวและนายชินก็ได้รับความไว้วางใจจากนายคิม จองอิล

การหลบหนีที่ยิ่งกว่านิยาย

หลังถูกลักพาตัวไปได้ 8 ปี ทั้งคู่สร้างภาพยนตร์ตามคำสั่งของนายคิม กว่า 10 เรื่อง จนได้รับความไว้วางใจจากอดีตผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือ และได้รับอนุญาตให้เดินทางไปเผยแพร่ผลงานภาพยนตร์ของพวกเขาที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรีย เมื่อไปถึงพวกเขาก็ฉวยโอกาสหนีเข้าไปขอลี้ภัยทางการเมืองในสถานทูตสหรัฐฯ จนได้เดินทางกลับบ้านเกิดและใช้ชีวิตที่เหลือในเกาหลีใต้ โดยนายชินเสียชีวิตไปเมื่อปี 2006

เรื่องราวชีวิตดั่งนิยายของทั้งคู่ได้รับความสนใจจากคนทั่วโลก จนถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ที่ออกฉายเมื่อปี 2016 เรื่อง The Lovers and the Despot

Image copyright AFP/Getty Images คำบรรยายภาพ นางชเวและนายชิน ในช่วงบั้นปลายชีวิต

ตัวจากไปแต่ไม่เคยลบเลือนไปจากความทรงจำ

ข่าวการเสียชีวิตของนางชเว สร้างความเสียใจให้กับแฟนหนังชาวเกาหลีใต้ทั่วประเทศ หลายคนโพสต์ข้อความไว้อาลัยเธอทางโซเชียลมีเดีย โดยแฟนหนังคนหนึ่งโพสต์ถึงราชินีภาพยนตร์เกาหลีใต้ผู้นี้ทางเว็บไซต์เนเวอร์ ว่า "คุณคือสิ่งสวยงาม คุณผ่านชีวิตที่ลำเค็ญ ตอนนี้คุณได้จากไปแล้ว แต่ความรักในการแสดงของคุณจะไม่ถูกลืมเลือน...ฉันหวังว่าคุณจะได้พบหน้ากับคุณชินและมีความสุขด้วยกันอีกครั้ง"