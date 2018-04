ลักพาเพื่อใช้โฆษณาชวนเชื่อ เปิดชื่อศิลปินเกาหลีใต้ที่ถูกเกาหลีเหนือ "อุ้ม"

Image copyright News 1 คำบรรยายภาพ ชเว อึน ฮี ขณะกำลังรับรางวัลในปี 2013

ชเว อึน ฮี ซึ่งถูกเกาหลีเหนือลักพาตัวไปพร้อมกับ ชิน ซัง อ๊ก สามีผู้กำกับของเธอ เสียชีวิตลงด้วยวัย 91 ปี จากการป่วยเรื้อรัง การจากไปของเธอได้ทำให้เรื่องราวเกี่ยวกับการลักพาตัวศิลปินที่มีชื่อเสียงของเกาหลีใต้หลายคนกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้ง

นักวิเคราะห์จำนวนมากเชื่อว่า การที่ชาวเกาหลีใต้ที่ทำงานในวงการศิลปะและวัฒนธรรมหลายคนเคยถูกเกาหลีเหนือพาตัวไป เป็นเพราะเกาหลีเหนือมักจะใช้วรรณกรรม ศิลปะ ดนตรี และภาพยนตร์ในการโฆษณาชวนเชื่อทางการเมือง

นี่คือคนที่เคยถูกลักพาตัวไปบางส่วนนับตั้งแต่สงครามเกาหลี

1.จอง ซุน ชอล ผู้ประพันธ์ 'เพลงสำเร็จการศึกษา' (ถูกลักพาตัว)

จอง ซุน ชอล เขียน 'เพลงสำเร็จการศึกษา' ที่โด่งดังทั้งในเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้

เขาเกิดในเมืองอ๊กชอนในจังหวัดชุงชองเหนือ ที่อยู่ตอนกลางของเกาหลีใต้ จอง ซุน ชอล ซึ่งมีความสนใจเกี่ยวกับเด็ก ได้เริ่มตีพิมพ์นิตยสาร 'เด็ก(เอโอรินิ)' ในปี 1923 และ ประพันธ์บทเพลงเกี่ยวกับเด็กที่ได้รับความนิยมหลายเพลง

ในปี 1946 หนึ่งปีหลังจากที่เกาหลีได้รับเอกราช เขาแต่งเพลง 'เพลงสำเร็จการศึกษา' ซึ่งกินใจชาวเกาหลีจำนวนมากที่ไม่เคยมีเพลงภาษาเกาหลี สำหรับฉลองการสำเร็จการศึกษา

ในปี 1950 เขาถูกกองกำลังทหารเกาหลีเหนือที่กำลังล่าถอยลักพาตัวไป นับตั้งแต่นั้นก็ไม่มีใครทราบว่าเขาอยู่ที่ไหนและมีชีวิตรอดหรือไม่

Image copyright Lee Jae Myung คำบรรยายภาพ พิธีเปิดอนุสาวรีย์ อี กิล ยง เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว

2.อี กิล ยง นักข่าวผู้ลบภาพธงชาติญี่ปุ่น

อี กิล ยง เป็นผู้สื่อข่าวกีฬาของ ตงกา อิลโบ ในช่วงที่ญี่ปุ่นยึดครองเกาหลี เขากลายเป็นที่รู้จักหลังลบภาพธงชาติญี่ปุ่นออกจากภาพของ ซอน กี จอง นักวิ่งมาราธอนชาวเกาหลีที่คว้าเหรียญทองในการแข่งขันโอลิมปิกที่เบอร์ลินของเยอรมนีเมื่อปี 1936

ในตอนนั้น ซอน กี จอง ต้องสวมเสื้อที่มีภาพธงชาติญี่ปุ่นติดอยู่ระหว่างมีการบรรเลงเพลงชาติญี่ปุ่นในพิธีรับเหรียญ ซึ่งเขาไม่อาจยืดอกผ่าเผยในพิธีนี้

อี กิล ยง กับ อี ซัง บอม ซึ่งเป็นศิลปิน และผู้สื่อข่าวสายศิลปะ ได้ลบภาพธงชาติญี่ปุ่นออกจากภาพของซอน ด้วยเหตุนี้เอง ทำให้ อี กิล ยง ถูกตำรวจญี่ปุ่นจับตัว และถูกทรมานอย่างหนัก นอกจากนั้นยังถูกบังคับให้เลิกทำงานเป็นผู้สื่อข่าวด้วย

เมื่อเกิดสงครามเกาหลีขึ้น อี ถูกทหารเกาหลีเหนือจับตัว เพราะต้องสงสัยว่ามีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางการเมืองและขบวนการต่อต้านดินแดนในอาณัติ เขาถูกสอบสวนและนำตัวไปยังเกาหลีเหนือ หลังจากนั้นก็ไม่มีใครได้ข่าวของ อี กิล ยง อีกเลย

3.จอง จี ยง กวีผู้แต่ง 'โหยหาอดีต' (ถูกลักพาตัว)

จอง จี ยง เป็นที่รักของชาวเกาหลีจากบทกวีที่ชื่อว่า 'โหยหาอดีต' เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นกวีที่พัฒนาบทกวี ภาษาเกาหลีที่ทันสมัยด้วยภาษาบทเพลง

Image copyright News 1 คำบรรยายภาพ บทกวี 'ทะเลสาบ' ของ จอง จี ยง ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในบทกวีที่เป็นที่ชื่นชอบมากที่สุดในเกาหลีใต้

หนึ่งปีหลังจากเข้าโรงเรียนมัธยมโซล ฮวีมูน ในปี 1918 เขานำการประท้วงเรียกร้องเอกราช จากนั้นเขาได้ทำงานเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ ที่นั่นจนกระทั่งเกาหลีได้รับเอกราช

เมื่อเกิดสงครามเกาหลีขึ้น เขาถูกจำคุกที่เรือนจำโซเดมุน ในกรุงโซล จากนั้นได้ถูกลักพาตัวไปยังเกาหลีเหนือ มีหลายทฤษฎีที่คาดการณ์ถึงการเสียชีวิตของเขา แต่ทฤษฎีที่มีคนเชื่อกันมากก็คือ เขาเสียชีวิตจากเหตุระเบิด ในช่วงที่ถูกลักพาตัว

บางคนเชื่อว่า เขาอาสาเดินทางไปยังเกาหลีเหนือเพื่อเข้าร่วมกับองค์กรของฝ่ายซ้าย 'สมาคมนักเขียนโชซอน' ชื่อของเขากลายเป็นสิ่งต้องห้าม ต้องเปลี่ยนเป็น Jeong ○-Yong จนกระทั่งปี 1988 คำสั่งห้ามเผยแพร่ผลงานของบุคคลที่ถูกลักพาไปหรือหลบหนีไปเกาหลีเหนือถูกยกเลิก

4.แบ๊ก คอน อู นักเปียโน และยูน จอง ฮี นักแสดงหญิง (ถูกพยายามลักพาตัว)

แบ๊ก คอน อู นักเปียโน และยูน จอง ฮี นักแสดงหญิง คู่สามีภรรยา หนีรอดจากการถูกลักพาตัวได้อย่างหวุดหวิด

Image copyright News 1 คำบรรยายภาพ แบ๊ก คอน อู นักเปียโนที่งานแถลงข่าวในปี 2017

ช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 1977 มิเชล พาโบลวิช เศรษฐีชาวสวิส ได้เชิญ แบ๊ก คอน วู ให้แสดงดนตรีเดี่ยว

ช่วงนั้น สามีภรรยาคู่นี้เดินทางออกจากเกาหลีพร้อมกับลูกสาววัย 5 เดือน เมื่อพวกเขาเดินทางไปถึง ผู้ชายที่ออกมาต้อนรับพวกเขากล่าวว่า การแสดงดนตรีเดี่ยวจะจัดขึ้นที่บ้านของพ่อของพาโบลวิชในยูโกสลาเวีย ซึ่งในขณะนั้นยังเป็นประเทศคอมมิวนิสต์อยู่ จากนั้นชายคนดังกล่าวได้มอบตั๋วเครื่องบินให้แก่พวกเขา

เมื่อพวกเขาเห็นเครื่องบินของเกาหลีเหนือที่ชื่อว่า 'โชซอน มินฮัง' ในเมืองซาเกร็บ พวกเขาเอะใจในทันที ที่อยู่ที่พวกเขาถูกเรียกไปแสดงนั้นอยู่ในชนบท และผู้ชายที่รอพวกเขาอยู่เป็นชาวเอเชีย

แบ๊ก รู้สึกว่าชายคนนั้นเป็น 'ชาวเกาหลีเหนือ' เขาจึงเรียกแท็กซี่ไปยังสถานทูตสหรัฐฯ ทันที พวกเขาเดินทางต่อไปยังกรุงปารีสของฝรั่งเศส ผลการสอบสวนพบว่า 'เศรษฐีชาวสวิส' คนนั้นไม่มีอยู่จริง

หลังเหตุการณ์นี้ แบ๊กได้รับความบอบช้ำทางจิตใจอย่างมาก เป็นที่ทราบกันว่าเขาได้ร้องขอความคุ้มครองจากทางสถานทูตเกาหลีใต้ทุกครั้งที่เขาเดินทางไปประเทศที่มีสถานทูตเกาหลีเหนือตั้งอยู่

5.ชเว อึน ฮี นักแสดงยุค 60 ชิน ซัง อ๊ก ผู้กำกับ (หนีรอดหลังถูกลักพาตัว)

ชเว อึน ฮี เกิดในปี 1926 ในเมืองกยองกิโด กวางจู และเริ่มเข้าวงการแสดงในปี 1942 เธอกลายเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในยุคของเธอ โดยได้นำแสดงในภาพยนตร์หลายเรื่อง

ชิน ซัง อ๊ก เป็นผู้กำกับ ที่โด่งดังในยุค 1960 ภาพยนตร์เรื่อง 'Mother and a Guest' ซึ่งสร้างขึ้นตามนวนิยายของ ชู โย ซอป ถูกนำไปฉายที่ญี่ปุ่น และที่เทศกาลภาพยนตร์เวนิส และงานออสการ์

ทั้งคู่ถูกลักพาตัวในเดือนมกราคม และกรกฎาคม ปี 1978 และสร้างความสั่นสะเทือนไปทั้งวงการ

Image copyright News 1 คำบรรยายภาพ ชเว อึน ฮี เสียชีวิตเมื่อบ่ายวันที่ 16 เม.ย. ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเกาหลีใต้

ชเว ถูกลักพาตัว ขณะที่เธอกำลังถ่ายทำภาพยนตร์ในฮ่องกง เธอถูกนำตัวจากมาเก๊า ไปยังจีน และถูกส่งตัวต่อไปยังเกาหลีเหนือ เธอจำได้ว่า เธอ "ถูกฉีดยาสลบและหมดสติไปหลายครั้ง" ในช่วงที่ถูกลักพาตัว

ส่วนชิน ถูกสายลับเกาหลีเหนือลักพาตัวขณะออกตามหา ชเว ในฮ่องกงเช่นกัน

ทั้งคู่ได้ถ่ายทำภาพยนตร์รวม 17 เรื่องในเกาหลีเหนือ เพื่อให้ผู้ที่ชื่นชอบภาพยนตร์อย่าง คิม จอง อิล ได้ชม อย่างเช่นเรื่อง 'Salt' และ 'Bulgasari'

8 ปีต่อมา พวกเขาหนีรอดมาได้ ตอนที่เดินทางไปถ่ายทำภาพยนตร์ในออสเตรีย พวกเขายังคงสร้างภาพยนตร์หลายเรื่องและฝึกอบรมให้แก่นักศึกษา หลังจากเดินทางกลับสู่เกาหลีใต้

เรื่องราวการลักพาตัวของพวกเขาและหนีรอดออกมาได้ ถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่อง 'The Lovers and the Despots' กำกับโดยรอสส์ อาดัม

ชิน เสียชีวิตในเดือนเมษายน ปี 2006 ส่วน ชเว เสียชีวิตในอีก 12 ปี ต่อมา ในเดือนเมษายน ปี 2018