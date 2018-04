Image copyright Getty Images คำบรรยายภาพ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สอง ทรงสนับสนุนให้เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ รับสืบทอดตำแหน่งประมุขแห่งเครือจักรภพคนใหม่ต่อจากพระองค์

ผู้แทนรัฐในเครือจักรภพเตรียมหารือกันเป็นการลับเกี่ยวกับการสรรหาประมุขแห่งเครือจักรภพคนใหม่ว่า เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ มกุฎราชกุมารอังกฤษ จะทรงรับสืบทอดตำแหน่งนี้ต่อจากสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สองหรือไม่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา สมเด็จพระราชินีนาถฯ ทรงมีพระราชดำรัสต่อบรรดาผู้แทนของรัฐในเครือจักรภพในการประชุมประมุขฝ่ายบริหารรัฐเครือจักรภพ (Commonwealth Heads of Government Meeting- CHOGM) ที่พระราชวังบักกิงแฮมว่า พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ให้เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ ทรงรับสืบทอดตำแหน่งประมุขแห่งเครือจักรภพคนถัดไป

อย่างไรก็ตาม ตำแหน่งประมุขแห่งเครือจักรภพ (The Head of the Commonwealth) ไม่ได้เป็นตำแหน่งที่สืบทอดทางสายเลือดโดยอัตโนมัติ เมื่อสมเด็จพระราชินีนาถฯ เสด็จสวรรคตแล้ว

มีการคาดการณ์ว่า บรรดาผู้นำของชาติสมาชิกจะมีการรับรองการตัดสินใจเลือกประมุขแห่งเครือจักรภพคนใหม่ในระหว่างมีการประชุมเป็นเวลาสองวันที่ปราสาทวินด์เซอร์ แต่ถึงขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันว่าจะมีการประกาศเรื่องดังกล่าวภายหลังการประชุมหรือไม่

ผู้สื่อข่าวบีบีซีรายงานว่า มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสรรหาตำแหน่งดังกล่าวว่า ควรจัดให้มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนการดำรงตำแหน่งนี้ในบรรดาชาติสมาชิก

Image copyright EPA คำบรรยายภาพ ผู้นำชาติสมาชิกรัฐเครือจักรภพหารือกันภายในห้องบอลรูมของพระราชวังบักกิงแฮมเมื่อวานนี้

ขณะที่ นายกรัฐมนตรีโจเซฟ มุสกัต แห่งสาธารณรัฐมอลตา ซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้กล่าวกับบรรดาผู้แทนรัฐในเครือจักรภพว่า "พวกเรามีความมั่นใจว่า เมื่อมีการถวายตำแหน่งประมุขแห่งเครือจักรภพแก่เจ้าชายแห่งเวลส์ พระองค์จะทรงเป็นผู้นำและทรงสร้างประโยชน์แก่เครือจักรภพ"

ในบรรดาผู้นำชาติสมาชิก นางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษและนายจัสติน ทรูโด นายกรัฐมนตรีแคนาดาได้แสดงการสนับสนุนเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ให้ทรงรับสืบทอดตำแหน่งดังกล่าว

ยังมีประเด็นอื่น ๆ ในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย การอนุรักษ์ทางทะเล ความมั่นคงทางไซเบอร์ และการค้าระหว่างชาติสมาชิก ทั้งนี้ผู้ร่วมการประชุมดังกล่าวประกอบด้วยผู้นำชาติสมาชิก 46 ชาติจากทั้งหมด 58 ชาติ โดยผู้แทนรัฐในเครือจักรภพที่เหลือ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของแต่ละชาติสมาชิก