ชาติสมาชิกมีมติให้เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ เป็นประมุขเครือจักรภพองค์ต่อไป

บีบีซีได้รับข้อมูลว่า เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ มกุฎราชกุมารอังกฤษ ทรงได้รับเลือกให้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งประมุขแห่งเครือจักรภพ ต่อจากสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สอง

เมื่อวานนี้ (19 เม.ย.) สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สอง ทรงมีพระราชดำรัสต่อบรรดาผู้แทนรัฐในเครือจักรภพในการประชุมประมุขฝ่ายบริหารรัฐเครือจักรภพ (Commonwealth Heads of Government Meeting- CHOGM) ที่พระราชวังบักกิงแฮมว่า พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ให้เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ ทรงรับสืบทอดตำแหน่งประมุขแห่งเครือจักรภพคนต่อไป

บรรดาผู้นำของชาติสมาชิกเครือจักรภพได้เริ่มหารือกันถึงการสรรหาประมุขคนต่อไปในระหว่างการประชุมซึ่งจัดขึ้นเป็นการลับที่ปราสาทวินด์เซอร์

ทั้งนี้ ตำแหน่งประมุขแห่งเครือจักรภพ (The Head of the Commonwealth) มิใช่ตำแหน่งที่สืบทอดทางสายเลือดโดยอัตโนมัติ หลังสมเด็จพระราชินีนาถฯ เสด็จสวรรคตแล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้มีการคาดหมายกันว่าการเลือกตำแหน่งประมุขคนต่อไปอาจใช้วิธีผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันในบรรดาผู้นำรัฐเครือจักรภพทั้ง 53 ชาติ

นายเจมส์ แลนเดล ผู้สื่อข่าวสายการทูตของบีบีซี บอกว่า แหล่งข่าวได้บอกกับบีบีซีว่าบรรดาผู้นำชาติสมาชิกเครือจักรภพเห็นพ้องในการแต่งตั้งเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ เป็นประมุขแห่งเครือจักรภพพระองค์ต่อไป

ก่อนหน้านี้ นายกรัฐมนตรีเทเรซา เมย์ ของอังกฤษ และนายกรัฐมนตรีจัสติน ทรูโด ของแคนาดา ได้แสดงการสนับสนุนเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ให้ทรงสืบทอดตำแหน่งดังกล่าว

สำหรับผู้ร่วมการประชุมครั้งนี้ประกอบไปด้วยผู้นำของ 46 ชาติสมาชิก ส่วนที่เหลือเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสมาชิกอีก 7 ชาติ

ประมุขเครือจักรภพมีหน้าที่อะไร?

ปัจจุบันตำแหน่งนี้เป็นของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สอง โดยมากเป็นตำแหน่งเชิงสัญลักษณ์ และไม่มีการกำหนดวาระสูงสุดในการดำรงตำแหน่งไว้

ตำแหน่งนี้ถูกใช้เป็นศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวชาติสมาชิกเครือจักรภพทั้ง 53 ประเทศไว้ด้วยกัน เพื่อให้แน่ใจว่าทุกฝ่ายจะร่วมมือกันทำตามหลักการสำคัญของกลุ่ม ซึ่งรวมถึงความเชื่อมโยงกันระหว่างชาติสมาชิกผ่านด้านการค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งประมุขเครือจักรภพ มักเดินทางเยือนชาติสมาชิกเพื่อกระชับความสัมพันธ์เหล่านี้

เสียงวิจารณ์

เครือจักรภพในปัจจุบัน (Commonwealth) ก่อตั้งขึ้นในปี 1949 หลังจากได้มีการตัดคำว่า "British" ออกไป จากเดิมที่เคยใช้ชื่อว่า เครือจักรภพอังกฤษ (British Commonwealth) รวมทั้งยกเลิกการให้คำสัตย์ปฏิญาณจะจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์อังกฤษออกจากระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม

จนถึงบัดนี้ เครือจักรภพมีประมุขเพียง 2 พระองค์ คือ สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่หก และสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สองแห่งสหราชอาณาจักร

อย่างไรก็ตาม มีหลายฝ่ายแสดงความเห็นว่าที่ผ่านมาเครือจักรภพยังไม่สามารถสลัดภาพลักษณ์จากยุคล่าอาณานิคมได้ ขณะที่บางคนแนะให้องค์กรนี้ตัดขาดความเชื่อมโยงกับสถาบันกษัตริย์

โดย ศ.ฟิลิป เมอร์ฟี ผู้อำนวยการสถาบันเครือจักรภพศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยลอนดอน และผู้เขียนหนังสือเรื่อง The Empire's New Clothes: The Myth of the Commonwealth กล่าวว่า ปัญหาในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา โดยเฉพาะในปีทศวรรษที่ 1990 คือการที่เครือจักรภพไม่ได้รับความสนใจ และไม่มีการเคลื่อนไหวในประเด็นใหญ่พอที่จะได้รับการรายงานเป็นข่าว สิ่งเดียวที่สังคมให้ความสนใจเกี่ยวกับเครือจักรภพก็คือเรื่องเกี่ยวกับสมาชิกราชวงศ์