อาลัย อาวิชี ดีเจซูเปอร์สตาร์ เบื้องหลังเพลงฮิตแห่งทศวรรษ

ข่าวการเสียชีวิตของ อาวิชี (Avicii) ดีเจชาวสวีเดนผู้โด่งดังที่สุดคนหนึ่งในยุคนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา สร้างความตกใจและโศกเศร้าให้กับแฟนเพลงและเพื่อนร่วมวงการดนตรีทั่วโลก

ในวัยเพียง 28 ปี อาวิชี สร้างชื่อเสียงผ่านท่วงทำนองเพลงฮิตแนวป๊อป-เฮาส์ที่สนุกสนาน จนเป็นที่รู้จักของแฟนเพลงแนวอีดีเอ็ม (EDM) แต่เขาต้องเผชิญกับความยากลำบากในการดำเนินชีวิตที่ต้องเดินทางไปเปิดการแสดงทั่วโลก และปัญหาสุขภาพที่คอยรุมเร้า

จุดเริ่มต้นจากความคุ้นเคยกับเพลงสวีดิชป๊อป

ดีเจ อาวิชี มีชื่อเดิมว่า ทิม เบิร์กลิง เกิดที่กรุงสต็อกโฮล์ม เมื่อปี 1989 เขาเป็นลูกชายของนางแอนกี ไลเดน นักแสดงที่เคยมีผลงานในภาพยนตร์เรื่อง มายไลฟ์ แอส อะ ด็อก (My Life as a Dog) ของผู้กำกับ แลสซี ฮอลล์สตอร์ม ที่เคยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์

อาวิชี เคยกล่าวว่า เขาถูกหล่อหลอมด้วยดนตรีสวีดิชป๊อป "เราเติบโตมาพร้อมกับการร้องเพลงโฟล์ก ทำให้มีสัมผัสที่ดีในเรื่องท่วงทำนอง และสิ่งนี้ติดตัวมาจนโต ผมคิดว่ามันหล่อหลอมทุกคน" นอกจากนี้ เขายังเติบโตมา "ท่ามกลางคนรู้จักอย่าง เอริค พริดซ์ และวงสวีดิชเฮาส์มาเฟีย ซึ่งอาศัยอยู่ในย่านเดียวกันด้วย"

Image copyright APA คำบรรยายภาพ แฟนเพลงของ อาวิชี รวมตัวกันเพื่อไว้อาลัยให้กับการจากไปของเขา ที่กรุงสต็อกโฮล์ม

ผลงานแรกกับพีท ท็อง

พีท ท็อง ดีเจและโปรดิวเซอร์ชื่อดัง พบอาวิชี เป็นครั้งแรกตอนเขาเข้าร่วมการแข่งขันประกวดความสามารถเมื่อราว 10 ปีก่อน และหลังจากได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลาย ท็องได้ชักชวนให้อาวิชี ออกผลงานเพลงแรกที่ชื่อแมนแมน (Manman) กับค่ายเพลงของเขา

ท็องกล่าวกับหนังสือพิมพ์ อีฟนิงสแตนดาร์ด เมื่อปี 2014 ว่า "มันชัดเจนว่าเขามีพรสวรรค์ในการแต่งทำนอง และแต่งเพลงได้อย่างผู้มีประสบการณ์" และ "เขาเป็นแบบนี้โดยธรรมชาติ ซึ่งผมเสียใจอยู่อย่างเดียวว่า ไม่ได้ให้เขาเซ็นสัญญาให้นานกว่านี้"

ความสำเร็จขั้นต่อมา

หลังสร้างชื่อเสียงจากผลงานซิงเกิลติดต่อกันมาหลายเพลง อาวิชี ได้ออกผลงานเพลงเลเวิลส์ (Levels) เมื่อปี 2011 ซึ่งทำให้ความนิยมในตัวเขาพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเป็นเพลงที่มีท่อนฮุกเป็นจังหวะร่าเริง บวกกับแรงบันดาลใจจากเพลงซัมติงส์ ก็อท อะ โฮล์ด ออนมี (Something's Got a Hold on Me) ของเอททา เจมส์ ทำให้ติดอันดับแพลตินัมในไม่ต่ำกว่า 10 ประเทศ

นอกจากนี้ อาวิชียังต่อยอดความโด่งดังด้วยเพลงแดนซ์ติดอันดับหนึ่งในสหราชอาณาจักรเมื่อปี 2013 อย่าง ไอคูดบีเดอะวัน (I Could Be The One) ที่ได้นิคกี โรเมโร มาร่วมงาน และเพลงเวคมีอัพ (Wake Me Up) ที่มีกลิ่นอายของเพลงคันทรี ซึ่งมีเสียงร้องของอโล บลัคค์

อย่างไรก็ตาม เมื่อถูกวิจารณ์ว่า เขาไม่ได้แต่งเพลงที่แท้จริง อาวิชี กล่าวว่า "คุณเขียนท่วงทำนองเพลง โดยรวบรวมคอร์ดเข้าด้วยกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนั่นคือการแต่งเพลง โมสาร์ทใช้วิธีเขียนทุกอย่างลงบนกระดาษ ส่วนดีเจเขียนเพลงโดยใช้คอมพิวเตอร์ ผมไม่เห็นว่ามันจะต่างกันตรงไหน"

ดาวเด่นในหมู่ดีเจ

อาวิชี สามารถสร้างผลงานเพลงฮิตได้อย่างต่อเนื่อง เช่น เฮย์ บราเดอร์ (Hey Brother) ยูเมคมี (You Make Me) เดอะไนท์ (The Nights) และ เวทติงฟอร์เลิฟ (Waiting For Love)

นอกจากนี้ ยังได้ขึ้นแสดงในฐานะศิลปินหลักตามเทศกาลดนตรี และเป็นดีเจ แนวอีดีเอ็มคนแรกที่ได้เปิดการแสดงในอารีนาขนาดใหญ่ทั่วโลก โดยนิตยสารฟอร์บส์รายงานว่า เขามีรายได้ถึง 19 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 594 ล้านบาท) เมื่อปี 2015

ส่วนผลงานเพลงที่ร่วมสร้างสรรค์กับศิลปินดัง คนอื่น ๆ รวมถึง โคลด์เพลย์ (Coldplay) ริตา ออรา (Rita Ora) เซีย (Sia) เลนนี คราวิทซ์ (Lenny Kravitz) ลิโอนา ลิวอิส (Leona Lewis) และร็อบบี วิลเลียมส์ (Robbie Williams) และเมื่อปีที่ผ่านมา มีข่าวว่า อาวิชีได้ร่วมงานกับตำนานเพลงดิสโกอย่าง ไนล์ รอดเจอร์ส์ (Nile Rodgers) ในการกลับมามีผลงานเพลงร่วมกับวงชิค อีกด้วย

ส่วนงานแสดงบนเวทีใหญ่ ๆ ของอาวิชี รวมถึงพิธีปิดเวิล์ดคัพ 2014 และพระราชพิธีเสกสมรสของเจ้าชายคาร์ล ฟิลิป แห่งสวีเดน

เปิดการแสดงเพื่อการกุศล

ในปี 2012 ดีเจอาวิชี ออกทัวร์เปิดการแสดงเพื่อการกุศล โดยประกาศระดมเงิน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 31 ล้านบาท) ให้กับองค์กรการกุศลที่ชื่อฟีดดิง อเมริกา

"ผมค้นพบตอนที่เริ่มหาเงินได้ว่า ผมไม่ได้ต้องการมันเท่าไรนัก" อาวิชี กล่าว "เมื่อมีเงินมากเกินกว่าที่จำเป็น สิ่งที่สมเหตุสมผลที่สุด มีมนุษยธรรมและชัดเจนที่สุด คือการมอบให้กับคนที่ขาดแคลน"

อาวิชี ยังสนับสนุนการรณรงค์อื่น ๆ ด้วย เช่นเมื่อปี 2015 เขาสื่อเรื่องปัญหาการค้ามนุษย์และความรุนแรงระหว่างแก๊งอันธพาล ผ่านภาพยนตร์ประกอบเพลงฟอร์อะเบทเทอร์เดย์ (For a Better Day) และ เพียวร์ ไกรน์ดิง (Pure Grinding) ซึ่งเขากล่าวว่า "เพลงทุกเพลง มีเรื่องราวที่ผมอยากเล่า"

ดื่มแอลกอฮอล์หนักจนส่งผลต่อสุขภาพ

ปัญหาสุขภาพของอาวิชี เริ่มแสดงอาการเมื่อเดือนมกราคม 2012 โดยเขาต้องพักฟื้นอยู่ในโรงพยาบาล 11 วันเพื่อรักษาโรคตับอ่อนอักเสบ ซึ่งรายงานระบุว่าเกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป

อาวิชี กล่าวกับหนังสือพิมพ์อีฟนิง สแตนดาร์ดว่า "การดื่มกลายเป็นกิจวัตรสำหรับผม แต่ก็ทำให้การเดินทางไปแสดงตามเมืองต่าง ๆ ยากตามไปด้วย เพราะคุณจะหมดแรง... โดยเฉพาะเวลาที่คุณต้องขึ้นแสดง 320 รอบต่อปี"

Image copyright EVN คำบรรยายภาพ หนึ่งในแฟนเพลงที่มาร่วมงานไว้อาลัย อาวิชี

ในปี 2013 อาวิชี ต้องเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งโดยแพทย์แนะนำให้ผ่าตัดถุงน้ำดี แต่เขาปฏิเสธและยังคงเปิดการแสดงต่อ จนต้องกลับเข้าโรงพยาบาลอีกในปี 2014 ซึ่งนอกจากแพทย์จะผ่าตัดถุงน้ำดีออกแล้ว ยังพบว่าเขาไส้ติ่งแตกด้วย จึงได้ผ่าตัดรักษาทั้งสองอาการพร้อมกัน

อาวิชีกล่าวกับนิตยสารบิลบอร์ดว่า "ผมหยุดงานหนึ่งเดือน แต่ก็ไม่ได้หยุดเต็มหนึ่งเดือน" และ "ผมใช้เวลาอยู่ในสตูดิโอวันละ 12 ชั่วโมง และกลับไปทัวร์อีก ซึ่งมันยากที่จะกล่าวปฏิเสธในอุตสากรรมนี้ คุณจะอยากไปเล่นทุกงานและไปทุกที่"

เดินสายแสดงจนทำให้สุขภาพแย่ลง

แม้จะมีปัญหาสุขภาพ แต่อาวิชี ยอมรับว่าใจหายกับการประกาศเลิกทัวร์เมื่อปี 2016 โดยกล่าวกับนิตยสารฮอลลีวูดรีพอร์ตเตอร์ว่า "สำหรับผม เป็นสิ่งที่ต้องทำเพื่อสุขภาพ" และ "สภาพแวดล้อมแบบนี้ไม่เหมาะกับผม ไม่ได้หมายถึงการแสดงหรือดนตรี แต่หมายถึงสิ่งอื่น ๆ โดยรอบ ซึ่งผมไม่เคยรู้สึกว่าเป็นธรรมชาติ โดยรวมแล้วผมเป็นคนเก็บตัว ทำให้ยากเสมอ และคิดว่าผมอาจรับพลังงานด้านลบเข้ามามากไป"

หลังประกาศหยุดทัวร์ อาวิชี กล่าวว่า เขาได้ "ชีวิตส่วนตัวกลับคืนมา" และได้หันมาสนใจตัวเองเป็นครั้งแรกในช่วงระยะเวลาหลายปี

เขากล่าวว่า "นี่เป็นการตัดสินใจที่ยากที่สุดในชีวิตเท่าที่เคยผ่านมา... แต่ขณะนี้ ให้ผลดีอย่างมากในแง่ชีวิตความเป็นอยู่สำหรับผม ผมมีความสุขมากกว่าที่เคยเป็นมานาน"

การแสดงดนตรีครั้งสุดท้ายของอาวิชี คือที่เกาะอิบิซา เมื่อเดือนสิงหาคม 2016 และส่วนผลงานสุดท้ายคือการกลับมาออกอีพี เมื่อเดือนสิงหาคม 2017