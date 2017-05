FCCT เลิกจัดเสวนา "ปริศนาหมุดคณะราษฎรหาย" หลังมีจดหมายด่วนที่สุดจากสน.ลุมพินี

Image copyright NICK NOSTITZ

สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย หรือ FCCT แจ้งผ่านเฟซบุ๊กว่า ขอแสดงความเสียใจที่ต้องยกเลิกการจัดเสวนาในหัวข้อ "ความทรงจำแห่งอภิวัฒน์ 2475 - ปริศนาหมุดคณะราษฎรหาย" (Memories of 1932 - The Mystery of Thailand's Missing Plague) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันนี้ (3 พ.ค.) เวลา 19.00 น. เนื่องจากได้รับจดหมายด่วนที่สุดจากสถานีตำรวจนครบาลลุมพินี ขอความร่วมมือในการพิจารณางดกิจกรรมดังกล่าว

แต่ FCCT ระบุว่าจะจัดงานเนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกแทน โดยจะเสวนาในหัวข้อสถานการณ์สื่อในไทยในปัจจุบันซึ่งกำลังเผชิญกับกฎหมายใหม่ๆ ที่จะให้อำนาจในการตรวจสอบโดยรัฐเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ ในจดหมายด่วนที่สุด ฉบับดังกล่าว ลงนามโดย พันตำรวจเอก พรชัย ชลอเดช ผู้กำกับการ สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี ลงวันที่ 2 พ.ค. ระบุว่า ได้รับการประสานงานจากผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ว่าการจัดงานเสวนาในช่วงวันเวลาดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ หรืออาจจะมีคนที่ไม่หวังดีฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์ต่างๆ ก่อให้เกิดความวุ่นวาย ซึ่งเป็นการไม่เหมาะสมอย่างยิ่งกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม FCCT แสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว เนื่องจากที่ผ่านมาการเสวนาที่ FCCT จัดเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้มีการพูดคุยกันในเชิงสร้างสรรค์ ส่วนประเด็นเกี่ยวกับหมุดคณะราษฎร ถือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ในอดีตและปัจจุบันของไทย โดย FCCT เข้าใจว่าคำสั่งให้ระงับการจัดงานดังกล่าวเป็นคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่จะต้องปฏิบัติตามโดยไม่มีทางเลือกอื่นใด