ครูผิวดำหวังว่าเรื่องของเธอจะทำให้เห็นการเหยียดผิวในไทย

คริสติน เมอร์เรย์ หรือ คริส ครูชาวอเมริกันวัย 27 ปี เตรียมกลับไปสอนอีกครั้ง เธอหวังว่าเหตุการณ์เหยียดสีผิวที่เธอเขียนในบล็อกของเธอ จากการสอนภาษาอังกฤษในไทย จะทำให้คนหันมาสนใจปัญหานี้ในประเทศไทยมากขึ้น หลังเรื่องราวของเธอถูกส่งต่อจนกลายเป็นกระแสในโซเชียลมีเดีย

บนบล็อกของเธอชื่อ "Kris Where You At?" คริสพูดถึงเหตุการณ์ในโรงเรียนภาษาที่เธอกล่าวว่าปฏิบัติต่อเธออย่างไม่เหมาะสม เพราะสีผิวของเธอ ทั้งการตัดสินใจไม่จ้างเธอ และอคติต่อคนผิวดำทางคำพูดอย่างน่าตกใจ

ตามคำบอกเล่าของเธอในโพสต์ชื่อ "Teaching in Thailand…While Black" หรือ "สอนหนังสือในประเทศไทยขณะที่คุณเป็นคนดำ" ตั้งแต่เธอย้ายมาอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ เมื่อ 2 เดือนก่อน เธอถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับสีผิว และถิ่นกำเนิดของ เธอบอกว่าหลายครั้งคนจะคิดว่าเธอมาจากแอฟริกา แต่ปัญหาที่เธอไม่สามารถยอมรับได้เกิดขึ้นเมื่อเธอเริ่มงานสอนหนังสือ

หนึ่งในประเด็นที่เป็นที่พูดถึงกันมากในโลกออนไลน์ มาจากโรงเรียนแรกที่เธอได้เข้าไปสอน ซึ่งเธอพูดถึงเหตุการณ์ที่อาจารย์คนหนึ่งแนะนำให้เธอรู้จักกับอาจารย์ผู้หญิงชาวไทยที่มีสีผิวดำ โดยเรียกอาจารย์ไทยคนนั้นเชิงล้อเล่นว่า "หมาดำน่าเกลียด" หรือ "ugly black female dog"

ถึงแม้อาจารย์ชาวไทยคนนั้นจะหัวเราะ และไม่ได้คิดอะไร แต่คริสไม่คิดว่าเป็นเรื่องที่ควรยอมรับ

"ฉันรู้มาว่าคนไทยมักจะเล่นมุกตลก เวลาอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สะดวกใจ ผู้ชายคนนั้นค่อนข้างเป็นตัวโจ๊กอยู่แล้ว และมักล้อเล่นกับทุกคนตลอดเวลา ฉันคิดว่าเขาคงไม่เคยเจอกับชาวแอฟริกัน-อเมริกันในโรงเรียนมาก่อน เลยอยากทำให้ทุกคนรู้สึกสบาย ๆ แต่มันทำให้ฉันและเพื่อนของฉันไม่สบายใจอย่างมาก ฉันได้แต่มองพื้น"

หลังจากที่เรื่องของ คริส แพร่ไปในโลกโซเชียล ก็ได้จุดประเด็นให้หลายคนวิพากษ์วิจารณ์การเหยียดรูปลักษณ์ในสังคมไทย ที่ไม่ได้เกิดขึ้นกับเฉพาะชาวต่างชาติเท่านั้น

คริส บอกกับบีบีซีไทยว่า เธอดีใจที่เรื่องราวและประเด็นที่เธอเขียนได้รับความสนใจจากคนไทย แต่ก็กังวลหลังจากเธอได้เห็นเรื่องของเธอในข่าว และขอให้เพื่อนช่วยอ่านและแปลให้ฟัง ซึ่งพบว่าบางส่วนไม่ค่อยเหมือนสิ่งที่เธอหมายความ

"ฉันรู้สึกสับสนเล็กน้อย เพราะฉันสนับสนุนเรื่องการเปลี่ยนวิธีคิดของคน เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยสีผิว และภูมิใจที่ได้แสดงออกว่าทุกคนนั้นเท่าเทียมกัน ถึงแม้ว่าเราจะมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกัน แต่ในขณะเดียวกันฉันก็กังวลว่า คนที่ได้เห็นข้อความเหล่านั้น จะไม่เข้าใจความหมายจริง ๆ ของสิ่งที่ฉันเขียน นี่เป็นประเทศที่สวยงาม และคนที่น่ารัก สิ่งที่ฉันเขียนเป็นเรื่องราวจากคน ๆ เดียวเกี่ยวกับปัญหาที่มันเป็นเรื่องสำคัญทั่วโลก การเหยียดสีผิวไม่ได้เป็นปัญหาของประเทศไทยเท่านั้น" คริสกล่าว

คริสเพิ่งเริ่มเรียนภาษาไทยได้ไม่นาน แต่เธอบอกว่าเริ่มฟังคำไทยออกอย่าง เช่น "ฝรั่ง ดำ และอีดำ" นั่นคือคำที่เธอได้ยินจากคนไม่รู้ที่เดินสวนกันในชีวิตประจำวัน แต่ถึงอย่างนั้นเธอกำลังมีความสุขกับการใช้ชีวิตในกรุงเทพฯ และหวังว่าจะอยู่ในไทยอีกปี หรืออย่างน้อย ๆ ก็ จนถึงเดือน มี.ค. ปีหน้า

"ฉันหวังว่าพวกเขาจะเข้าใจว่าทุกคนควรได้รับการยอมรับ และปฏิบัติต่อด้วยความเคารพ ในวัฒนธรรมที่แสนจะน่าทึ่ง พวกเขาควรจะพยายามปรับปรุง และเข้าใจสิ่งนี้ หวังว่าตอนนี้พวกเขาจะเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่ล่วงละเมิดผู้อื่น และเปลี่ยนแปลงความคิด"

ล่าสุดหนึ่งในโรงเรียนที่เธอพูดถึงในบล็อกได้ติดต่อกลับมา ให้เธอกลับไปเป็นครูสอนแทนอีกครั้ง

"สำหรับใครที่เปิดกว้างและเห็นด้วยกับโพสต์ของฉัน ฉันอยากจะบอกกับพวกเขาว่าไม่ว่าจะสีผิว รูปร่าง น้ำหนัก หรือสภาวะทางเพศเป็นอย่างไร ฉันหวังว่าสิ่งที่ฉันเขียน จะทำให้พวกเขามีพลังมากยิ่งขึ้นอีก ฉันหวังว่าพวกเขาจะเคารพผู้อื่นต่อไป" คริสกล่าวทิ้งท้าย