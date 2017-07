ศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 บีบีซีไทยขอเชิญชมบทสัมภาษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เคยพระราชทานสัมภาษณ์แก่บีบีซี ในสารคดี Soul of a Nation - The Royal Family of Thailand (ศูนย์รวมใจของชาติ - พระราชวงศ์ไทย) ซึ่งออกอากาศเมื่อปี 2523 มาเผยแพร่ให้ชมกันอีกครั้ง