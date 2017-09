มาริโอ ตามาญโญ สถาปนิกอิตาเลียนผู้เข้าถึงความเป็นไทย

อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้ พระที่นั่งอนันตสมาคมก่อนปิดปรับปรุง

พระที่นั่งอนันตสมาคมที่จะปิดตัวลงในวันที่ 30 กันยายนนี้ เพื่อซ่อมแซมและยังไม่มีกำหนดว่าจะเปิดอีกครั้งเมื่อใด

พระที่นั่งแห่งนี้มีส่วนในประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของไทยหลายครั้ง อย่างเช่น เป็นที่ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกเมื่อ วันที่ 10 ธ.ค. 2475 เป็นรัฐสภาแห่งแรกของไทย เป็นสถานที่จัดงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีพระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพลอดุลยเดช และที่ลืมเลือนมิได้คือการออกมหาสมาคมครั้งสุดท้ายของพระองค์ท่านที่พสกนิกรนับแสนคนต่างเปล่งเสียง "ทรงพระเจริญ" เพื่อแสดงความจงรักภักดี

นอกจากความสำคัญทางประวัติศาสตร์ พระที่นั่งอนันตสมาคม ก็ยังมีความสำคัญในฐานะที่เป็นมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมชิ้นสำคัญของประเทศ เป็นงานสถาปัตยกรรมที่อลังการยิ่งและเรื่องราวของมาริโอ้ ตามาญโญ สถาปนิกชาวอิตาเลียน ผู้ออกแบบและคุมการก่อสร้างก็น่าสนใจไม่แพ้กัน ในฐานะของผู้รังสรรค์สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าของประเทศไทยที่นำเอาความเป็นไทยไปสอดแทรกในโครงสร้างตะวันตกได้อย่างเหมาะเจาะกลมกลืนและมีอัจฉริยภาพยิ่ง

นักเรียนดีเด่นแห่งตูริน

ในหนังสือเรื่อง Italians in a court of Siam กล่าวไว้ว่ามาริโอ ตามาญโญเป็นคนเมืองตูริน เข้าเรียนสถาปัตยกรรมจากสถาบันศิลปะอัลแบร์ตีนา ผลการเรียนดีเด่นถึงขั้นได้รับเหรียญรางวัลและทุนการศึกษาหลายครั้ง หลังสำเร็จการศึกษาก็ได้สอนวิชาด้านทัศนีภาพวิทยาที่อัลแบร์ตีนา ทำให้สถาปนิกอิตาเลี่ยนที่เคยทำงานให้รัฐบาลสยามมาก่อนและหมดสัญญากลับไปบ้านเกิดเมืองนอนเห็นแววเก่งกาจจึงได้แนะนำเขาให้มาทำงานกับรัฐบาลสยามที่กำลังมองหาสถาปนิกและช่างสาขาอื่นๆ ที่เป็นอิตาเลียนเพื่อไปทำงานโครงการก่อสร้างต่างๆ ในกรุงเทพ

Image copyright Wasawat Lukharang/BBC Thai คำบรรยายภาพ เป็นภาพของตามาญโญ ถ่ายจากหนังสือ Italians in a court of Siam

หนังสือ Italians in a court of Siam เกริ่นว่าการว่าจ้างช่างอิตาเลียนล้วนนั้นอาจเป็นเพราะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่เสด็จประพาสต่างประเทศอยู่บ่อยครั้งอาจจะได้เห็นฝีมือสถาปัตยกรรมในอิตาลีที่งดงาม รวมทั้งอาจเป็นทรงเห็นว่าอิตาลีนั้นไม่สนใจที่จะล่าอาณานิคมด้วยก็เป็นได้ เพราะในขณะนั้นไทยกำลังเผชิญกับแรงกดดันทั้งจากอังกฤษ ฝรั่งเศส และชาติล่าอาณานิคมอื่นๆ อย่างหนักหน่วง และวันที่ 1 มิถุนายน 2443 ตามาญโญ ก็เดินทางมาสยามและลงนามในสัญญาทำงานเป็นระยะเวลา 25 ปี

รูปแบบงานที่หลากหลาย

ผศ.ดร.พีรศรี โพวาทอง จากคณะสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกล่าวว่าตามาญโญนั้นเดินทางมาพร้อมกับช่างอิตาเลียนที่ชำนาญด้านต่างๆ กันอีกสามสี่คน นับเป็นครั้งแรกที่ทางการไทยจ้างช่างที่มาจากชาติเดียวกันทั้งหมด เพราะก่อนหน้านี้แม้เคยจ้างช่างฝรั่งมาทำงานให้แต่ก็เป็นชาติต่างๆ เช่น อเมริกัน อังกฤษ และอื่นๆ

ผศ.ดร.พีรศรี เล่าให้บีบีซีไทยฟังว่า เขาใช้งานของตามาญโญเป็นหนึ่งในตัวอย่างสอนนักศึกษา เพราะงานของตามาญโญมีรูปแบบที่หลากหลาย และมีอัจฉริยภาพที่จะเลือกใช้สิ่งเหมาะกับงานนั้นๆ รวมทั้งมีความสร้างสรรค์อย่างน่าทึ่ง

Image copyright Wasawat Lukharang/BBC Thai คำบรรยายภาพ พระที่นั่งอนันตสมาคม

"สถาปนิกบางคนก็ถ้าเราเห็นงานของเขาจะรู้ทันที เพราะมีเอกลักษณ์อันโดดเด่น และไม่ค่อยเปลี่ยนแนวคิดนัก. แต่งานของตามาญโญจะทดลองรูปแบบใหม่ๆ เสมอ และนำเอาความรู้เรื่องประเพณีประวัติศาสตร์ ดินฟ้าอากาศของไทยเข้าไปสอดแทรกในงานได้อย่างน่าทึ่ง" ผศ.ดร.พีรศรีเล่า

งานแรกของตามาญโญก็คือสะพานมัฆวานรังสรรค์ ผศ.ดร.พีรศรีชี้ว่าน่าจะเป็นงานที่ดูฝีมือกันก่อน เมื่อผลงานออกมาเป็นที่น่าพอใจก็จึงได้รับงานชิ้นต่อๆ ไป

ตลอด 25 ปีของการออกแบบ ตามาญโญได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการออกแบบไว้หลากหลาย เขากลับไปอิตาลีบ่อยครั้งและได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ เพิ่มเติมเพื่อเอามาใช้กับงานของตนเอง งานชิ้นเด่นที่คนไทยคุ้นตากัน ก็อย่างเช่น พระที่นั่งอนันตสมาคม หัวลำโพง ตึกไทยคู่ฟ้า กระทรวงพานิชเดิมที่ปัจจุบันเป็นมิวเซียมสยามในปัจจุบัน โรงพยาบาลจุฬาฯ ห้องสมุดเนลสัน เฮย์ พระที่นั่งมฤคทายวัน และอื่นๆ อีกมากมาย

พระที่นั่งอนันตสมาคม:โครงเป็นฝรั่ง ภายในเป็นไทย

พระที่นั่งอนันตสมาคมถูกกำหนดให้เป็นท้องพระโรงของพระราชวังดุสิต ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของพระที่นั่งอัมพรสถาน และเป็นพระที่นั่งที่สร้างเป็นองค์สุดท้ายของพระราชวังนี้ โดยสร้างหลังจากเริ่มสร้างพระราชวังดุสิตมา 10 ปี

ผศ.ดร.พีรศรีชี้ว่าพระที่นั่งนี้เป็นงานออกแบบที่แสดงให้เห็นอัจฉริยะ

Image copyright Wasawat Lukharang/BBC Thai คำบรรยายภาพ ภายในพระที่นั่งอนันตสมาคมมีการสอดแทรกความเป็นไทยเข้าไปอย่างลงตัว ภาพจากหนังสือ Italians in a court of Siam

ภาพของตามาญโญอย่างแท้จริง แม้ภายนอกจะดูเป็นสถาปัตยกรรมยุโรปแบบอิตาเลียนเรอเนสซองส์ และแบบนีโอคลาสสิก(Neo classic) ด้วยแบบของตัวตึกและโดมทองแดงข้างบน แต่ภายในนั้นมีการสอดแทรกความเป็นไทยเข้าไปอย่างลงตัว

"ผมว่าการออกแบบของตามาญโญในพระที่นั่งอนันตฯแสดงถึงยุคสมัยได้เลยนะ ในขณะที่ประเทศเราต้องการให้ดูทันสมัยทัดเทียมกับชาติตะวันตก แต่ก็ยังต้องแสดงถึงความเป็นตัวของตัวเอง ความมีรากเหง้าและพัฒนาการมาอย่างยาวนานของเราเอง และผสานสองสิ่งนี้เข้าด้วยกัน" เขากล่าว

Image copyright Wasawat Lukharang/BBC Thai

Image copyright Wasawat Lukharang/BBC Thai

ผศ.ดร.พีรศรีอธิบายว่าผังภายในของพระที่นั่งอนันตสมาคมนั้นเป็นรูปคล้ายไม้กางเขน ฟังก์ชั่นหลักมีสองส่วนคือท้องพระโรง กับห้องจัดเลี้ยงที่ต่อกัน จากการศึกษาข้อมูลคาดว่าพระสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้มีที่เสด็จออกเป็นจตุรมุข แล้วก็มีพระมหาเศวตฉัตรข้างหลัง และมีท้องพระโรงสำหรับคนที่เข้าเฝ้าที่จะต้องเข้ามาอีกทางหนึ่ง อันเป็นธรรมเนียมการเฝ้าเข้าแบบเดิมของไทย ซึ่งตามาญโญก็ออกแบบได้ตรงตามพระราชประสงค์

นอกจากนี้สถาปนิกอิตาเลียนผู้นี้ก็ยังได้ออกแบบรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ โดยเอาความเป็นไทยผสานอย่างแนบเนียน เช่น ลวดลายหลังคาซึ่งตามที่เขาเขียนแบบจะเป็นภาพแนวคล้ายภาพบนเพดานในปราสาทหรือโบสถ์ของยุโรป แต่เป็นเรื่องราวพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 5 ส่วนเพดานใกล้ๆ จะมีลวดลายไทยที่เขาดึงมาใช้เช่น ลายเด็กหัวจุก พญานาค นกยูง แต่ใช่วิธีวางลวดลายของตะวันตก "คือใช้แว่นของฝรั่งแล้วมามองดูลายของไทย" ผศ.ดร.พีรศรีสรุป

Image copyright Wasawat Lukharang/BBC Thai คำบรรยายภาพ ประชาชนหลั่งไหลเข้าชมในบริเวณพระที่นั่งอนันตสมาคมโดยมิขาดสาย

อาจารย์ผู้นี้ยังเล่าอีกว่าในส่วนโครงสร้างของตึกก็พิสดารมาก พระที่นั่งเป็นตึกใหญ่และหนักมาก สร้างขึ้นบนดินที่เป็นชั้นเลนหนา ตามาญโญรู้ว่าต้องมีปัญหาฐานรากแน่ๆ เขาและทีมงานจึงจ้างบริษัทฝรั่งเศสที่เชี่ยวชาญเรื่องการทำฐานรากมา โดยวางแผนทำเป็นเข็มเจาะลงไปเป็นรูเล็กๆ มากมายอยู่ใต้พื้น จากนั้นก็เทปูนลงไปเพื่อเป็นพื้นให้แข็งแรงเพื่อรองรับองค์พระที่นั่งทั้งองค์ แต่เนื่องจากเลนมีความลึก เมื่อสร้างไปได้สักพักตึกก็เอียง ทำให้ตามาญโญและทีมต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาจนในที่สุดก็ตั้งตรงมั่นคงอย่างในปัจจุบัน

วัสดุการก่อสร้างก็สั่งมาจากอิตาลีโดยตรง โดยเฉพาะหินอ่อนชั้นดีซึ่งสั่งมาจากเมืองคาราราแหล่งผลิตสำคัญ เพื่อที่จะให้ได้วัสดุตรงตามต้องการ ทีมงานก็แบ่งเป็นสองทีม คือตามาญโญคุมการก่อสร้างที่เมืองไทยและส่งช่างอิตาเลียนอีกคนหนึ่งไปคุมการผลิตวัสดุอยู่ที่อิตาลี โดยติดต่อกันทางจดหมายหรือโทรเลข

ชีวิตส่วนตัว

ในหนังสือ Italians at The Court of Siam ระบุว่าเขาเป็นคนเรียบง่าย ห้องทำงานนอกจากโต๊ะทำงานแล้วก็มีโคมไฟแบบชักรอก ปฏิทินสภากาชาด พัดลมตั้งโต๊ะ

นอกจากนี้เขายังเป็นคนขี้อายมาก จึงไม่ค่อยจะมีภาพถ่ายของเขานัก ในภาพถ่ายพิธีเปิดทางรถไฟสายกรุงเทพฯ-เพชรบุรีที่ตามาญโญเป็นเจ้าของ ซึ่งพบในภายหลังนั้น ตามาญโญเขียนชื่อของทุกคนที่อยู่ใกล้องค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเอาไว้ทั้งหมด แต่กลับไม่มีรูปตัวเขาเองในภาพนั้น เมื่อพลิกดูหลังภาพจะเห็นสิ่งที่ตามาญโญบรรยายถึงตัวเขาเองว่า "แทนที่จะอยู่รวมกับบุคคลที่มีชื่อเสียงทั้งหลาย ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ซึ่งไม่ได้สวมหมวก จึงหลบแดดเข้าไปอยู่หลังคนอื่นในศาลา อย่างกล้าหาญ"

Image copyright Wasawat Lukharang/BBC Thai

ข้อมูลในหนังสือระบุว่าเขาแต่งงานกับมาเรียนนีนา ซุกกาโร ซึ่งเรียนสถาบันเดียวกันมา งานจัดขึ้นอย่างหรูหราในกรุงเทพ และมีเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ของไทยเข้าร่วมด้วยหลายพระองค์

ตามาญโญได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือกจากรัฐบาลไทย และยังมีอิสรายาภรณ์จากรัฐบาลอิตาลีและรัฐบาลฝรั่งเศสด้วย เมื่อหมดสัญญา 25 ปีเขาก็เดินทางกลับไปอิตาลีและอยู่ที่นั่นจนเสียชีวิต

ผศ.ดร.พีรศรีกล่าวว่ารัฐบาลไทยดูแลช่างต่างประเทศที่มาทำงานให้อย่างดี เงินเดือนของตามาญโญนั้นสูงมาก คือราว 800 - 1000 บาทต่อเดือนเทียบเท่ากับระดับเสนาบดีกระทรวงต่างๆ และก็ยังได้สิทธิ์ให้พักร้อนกลับไปที่อิตาลีโดยได้รับเงินเดือนได้หลายเดือนในหนึ่งปี ส่วนหนึ่งนั้นเป็นเพราะเขาอยู่ในเมืองไทยแล้วสุขภาพไม่ค่อยดีนัก

"ผมมีความประทับใจในงานของตามาญโญ เพราะเขาเป็นคนรับผิดชอบหน้าตาของบ้านเมืองกรุงเทพฯ ในช่วง 25 ปีที่ทำสัญญากับรัฐบาลไทย สิ่งที่สำคัญมากก็คือตามาญโญจะพยายามบูรณาการความเป็นไทยลงไปในงานของเขาเสมอ"

Image copyright Wasawat Lukharang/BBC Thai คำบรรยายภาพ ประชาชนจำนวนมากต่างรอเข้าชมพระที่นั่งอนันตสมาคมอย่างเนืองแน่น

"เขามีส่วนที่ทำให้กรุงเทพฯมีตึกที่สวยงาม และก็เป็นเครื่องมือหนึ่งของชนชั้นนำของสยามที่พัฒนาให้ประเทศทันสมัย และก็ทำให้เรามีมรดกทางวัฒนธรรมจนถึงปัจจุบัน"

ผศ.ดร.พีรศรียังได้เล่าเกร็ดเรื่องสถาปนิกต่อมาด้วยว่าเนื่องจากการว่าจ้างช่างชาวต่างประเทศนั้นแพงมาก ภายหลังรัฐบาลไทยจึงส่งคนไปเรียนวิชาสถาปัตยกรรมเพื่อให้มาทำงานทดแทนกลุ่มช่างอิตาเลียนทีทยอยเดินทางกลับบ้านเพราะหมดสัญญากับรัฐบาลไทย ซึ่งคนกลุ่มนี้เองที่จะมาบทบาทในงานด้านสถาปัตยกรรมของในกรุงเทพฯต่อมา และจากนั้นก็มีการก่อตั้งคณะสถาปัตยกรรมแห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยขึ้นเพื่อผลิตบัณฑิตในประเทศ