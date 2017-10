เฟซบุ๊กชี้แจง มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก ยังไม่มีแผนมาไทย

Image copyright Getty Images คำบรรยายภาพ นายมาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก ผู้ก่อตั้งเฟซบุ๊ก

บริษัทเฟซบุ๊ก ซึ่งมีสำนักงานประจำภูมิภาคในประเทศสิงคโปร์ ส่งข้อความผ่านบริษัทที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ในไทย มายังบีบีซีไทยภายหลังการสอบถามว่า นายมาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทสื่อสังคมออนไลน์ยักษ์ใหญ่ ยังไม่มีแผนการเดินทางเยือนประเทศไทยหรือไม่

โดยข้อความที่ถูกมา คือ "There are no plans currently for any of our senior leaders to visit Thailand." - Facebook spokesperson

ซึ่งมีความหมายว่า "ขณะยังไม่มีแผนใดๆ ที่ผู้บริหารระดับสูงของเราจะเยือนประเทศไทย" โฆษกเฟซบุ๊ก

ข้อความดังกล่าวขัดแย้งกับรายงานข่าวจากรัฐบาลที่เผยแพร่ออกมาเมื่อวันที่ 16 ต.ค. โดยระบุว่า ผู้บริหารเฟซบุ๊กมีกำหนดการเดินทางมาเยือนประเทศไทยในช่วงปลายเดือน ต.ค. นี้

ทั้งนี้ รายงานข่าวการเดินทางเยือนประเทศไทยของนายซัคเคอร์เบิร์กได้รับการเปิดเผยโดย นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเมื่อวันที่ 16 ต.ค. ที่ผ่านมาว่า เขาจะเดินทางมาเยือนไทย และเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในวันที่ 30 ต.ค.นี้ เพื่อหารือถึงทิศทางการขยายของเฟซบุ๊กในภูมิภาคอาเซียน

หลังจากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ (17 ต.ค.) ในเรื่องดังกล่าวว่า การเดินทางมาเยือนและพบนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดา เป็นการเดินทางมาดำเนินการในส่วนของเขา โดยนายกรัฐมนตรีของไทยยังระบุอีกว่า ต้องการหารือร่วมกันในการแสวงหาความร่วมมือในเรื่องของการป้องกันแก้ไขปัญหาในเรื่องผลกระทบของอาชญากรรมข้ามชาติว่าจะมีมาตรการและแผนการป้องกันอย่างไร ซึ่งก็ไม่มีอะไรที่จะทำให้เกิดปัญหา