มองไทยใน "New Shades" หวังดึงนักท่องเที่ยวอยู่ไทยนานขึ้น

Image copyright BBC Thai

เปิดตัว ปีท่องเที่ยวไทย 2018 ในลอนดอน ชูแนวคิด "Open to the New Shades of Thailand" หวังดึงนักท่องเที่ยวในยุโรปมาเที่ยวซ้ำ พักนานขึ้น จัดกิจกรรมเอาใจสตรีมากขึ้น ท่ามกลางกิจกรรมการตลาดที่คึกคักของประเทศเพื่อนบ้าน

เมื่อวันที่ 6-8 พ.ย. ที่ผ่านมา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเข้าร่วมแสดงงาน การท่องเที่ยวนานาชาติ หรือ World Travel Market 2017 (WTM) ที่ศูนย์แสดงนิทรรศการ เอ็กเซล ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เปิดตัวโครงการ ปีท่องเที่ยวไทย 2018 ภายใต้แนวคิด "Open to the New Shades of Thailand" หรือในชื่อไทยว่า "ท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน"

WTM ถือเป็นงานแสดงสินค้าด้านการท่องเที่ยวนานาชาติประจำปีที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากงาน ITB Berlin ในเยอรมนี ที่จัดในช่วงเดือนมีนาคม

Image copyright BBC Thai

"ไม่อยากให้เขา skip บ้านเรา"

ระหว่างร่วมงาน นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ให้สัมภาษณ์ กับบีบีซีไทย ว่า สหราชอาณาจักรเป็นตลาดสำคัญของการท่องเที่ยวไทย นักท่องเที่ยวไปเยือนไทยปีละเกือบ 1 ล้านคน มากเป็นอันดับ 2 ของตลาดยุโรป มีระยะเวลาพำนักต่อคนต่อครั้งถึง 18 วัน ราว 70% ของนักท่องเที่ยวเหล่านี้มาเยือนไทยมากกว่า 1 ครั้ง

"เราพยายามเสนอสิ่งใหม่ๆ มุมใหม่ๆ ไม่อยากให้เขา skip (ข้ามผ่าน) บ้านเรา destination (จุดหมาย) เดิม แต่มีมุมมองใหม่ๆ เมืองใหม่ๆ หากิจกรรมให้เขาอยู่นานขึ้น ให้เกิดการกระจายรายได้มากขึ้น" นางกอบกาญจน์ให้สัมภาษณ์บนชั้นลอยของลานนิทรรศการของประเทศไทย ท่ามกลางสีสันของดอกไม้หลากสีจากประเทศไทย

Image copyright BBC Thai

ด้วยแนวคิดดังกล่าว การนำเสนอผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่ WTM ในปีนี้ จึงผสมผสานระหว่างแพ็กเกจโรงแรมหรู กิจกรรมการตลาดของการบินไทย กิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว และงานหัตกรรมของชุมชนจากสุโขทัย เลย และอุบลราชธานี

อีกมุมหนึ่งของพื้นที่จัดงานของไทย รถจักรยานยนต์ 1 คัน ตั้งอยู่เพื่อประชาสัมพธ์ การแข่งขันจักรยานทางเรียบชิงแชมป์โลก "โมโตจีพี" ที่ จ. บุรีรัมย์ จะมีงานทดสอบเดือนก.พ. ก่อนจะแข่งในเดือนต.ค.

พื้นที่จัดงานของไทยถูกรายล้อมด้วยเพื่อนบ้านในอุษาคเนย์ที่ดูเหมือนจัดกิจกรรมที่คึกคัก เช่น การนวดฟรี และ วงดนตรีพื้นบ้านของมาเลเซีย เรือสำเภาโบราณของอินโดนิเซียที่มีเคาน์เตอร์เครื่องดื่มเสิร์ฟกาแฟท้องถิ่น และชาขิงใบเตย พร้อมนักแสดงในชุดประจำถิ่นสำหรับแสดงในเทศกาล สำคัญเดินถ่ายรูปกับผู้ชม

Image copyright BBC Thai คำบรรยายภาพ กระเป๋าถือของ รมว. ท่องเที่ยวและกีฬา

พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเปลี่ยน

นางกอบกาญจน์กล่าวว่า แนวโน้มของนักท่องเที่ยวทั่วโลก กำลังเปลี่ยนพฤติกรรมจากการซื้อแพ็กเกจทัวร์มาเป็นเที่ยวด้วยตัวเอง หรือ ที่เรียกว่า Free Independent Travellers (F.I.T.) โดยใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร สำรวจเส้นทาง และชำระเงิน

สถิติจากหน่วยงานการท่องเที่ยวของทางการจีนระบุว่า นักท่องเที่ยวที่มาไทยในขณะนี้ มีถึง 60% ที่เป็น F.I.T. โดยจองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรมมากันเอง แล้วออกสำรวจเส้นทางต่างๆโดยใช้โทรศัพท์มือถือช่วยแปลภาษา และบอกเส้นทางเพื่อป้องกันหลงทาง และถูกอาเปรียบ

"ทุกวันนี้ คนขับแท็กซี่มาเล่าให้ฟังว่า พวกนักท่องเที่ยว F.I.T. มี GPS หลอกเขาไม่ได้ พาเขาไปวน ออกนอกเส้นทางไม่ได้แล้ว เขาดูในมือถือ รู้ทันที" รัฐมนตรีหญิงกล่าว

Image copyright BBC Thai

อังกฤษอยู่นาน แต่ จีนจ่ายต่อวันมากกว่า

นางกอบกาญจน์ เปรียบเทียบพฤติกรรมการจับจ่ายระหว่างคนอังกฤษกับคนจีนว่า นักท่องเที่ยวอังกฤษ นิยมมานอนพักผ่อน "มีหนังสือเล่มเดียว อยู่ได้ทั้งวัน" มีอัตราค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 4,100 บาท แต่นักท่องเที่ยวจีนมีนิสัยคล้ายคนไทย คือ "กิน ช็อป จ่าย" ทำให้มีอัตราค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 5,300 บาท แต่จำนวนวันพำนักเพียงแค่ 9 วัน น้อยกว่านักท่องเที่ยวอังกฤษครึ่งหนึ่ง

Image copyright BBC Thai

เพิ่มทั้งคน เพิ่มทั้งเงิน

สถิตินักท่องเที่ยวเข้าประเทศไทยในปี 2559 อยู่ที่ 32.6 ล้านคน ในจำนวนนี้ 27% เป็นนักท่องเที่ยวจากจีน หรือ 8.75 ล้านคน ทำรายได้เข้าประเทศรวม 2.51 ล้านล้านบาท นางกอบกาญจน์ คาดว่าปี 2560 จำนวนนักท่องเที่ยวรวมจะอยู่ที่ 33-34 ล้านคน และคาดว่ารายได้จากการท่องเที่ยวจะเพิ่มเป็น 2.7 ล้านล้านบาท เติบโตราว 8% จากปีก่อน

"อัตราการเติบโตของรายได้จากการท่องเที่ยวสูงกว่าอัตราการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวมา 3 ปีแล้ว เราต้องการเห็นรายได้จากการท่องเที่ยวกระจายออกไป"

Image copyright BBC Thai คำบรรยายภาพ หญิงชาวอินโดนิเซียในชุดการแสดงท้องถิ่น

มุ่งนักท่องเที่ยวสตรีมากขึ้น

จากจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทำให้จำนวนสถิตินักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยรวมกลายเป็นหญิงมากกว่าชายแล้วตั้งแต่ปี 2559 (สัดส่วน 52:48) ในขณะที่ ททท. ขยายโครงการ Lady Journey ที่ชักชวนหญิงไทยให้เที่ยวเมืองไทยมาตั้งแต่ปี 2553 ออกสู่นักท่องเที่ยวต่างชาติมากขึ้น

"ต้องมองว่าจริตเขาคืออะไร" อดีตผู้บริหารสูงสุดของบริษัทเครื่องใช้ในบ้านที่มีสโลแกนว่า "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" กล่าว และอธิบายเสริมถึงโครงการที่นำเสนอแก่นักท่องเที่ยวสตรีแต่ละกลุ่ม

Image copyright BBC Thai คำบรรยายภาพ วงดนตรีพื้นบ้านของมาเลเซีย

"ผู้หญิงญี่ปุ่นเป็นผู้บริหารมากขึ้น เครียดขึ้น ทำงานหนักขึ้น ดังเราต้องเสนอแพ็กเกจที่ทำให้เขา สวยขึ้น ต่อยมวย ได้กล้าม ลดความเครียด เข้าวัด ทำสมาธิ ร้อยดอกไม้ เรียนทำอาหาร จ่ายกับข้าว ซื้อเครื่องปรุงที่ตลาดสด" " นางกอบกาญจน์ ขยายความ

"ส่วนหญิงจีน ต้องการที่พึ่งทางจิตใจ เข้าวัด ไหว้พระ วัดที่ไป นอกจากศักดิ์สิทธิ์แล้ว ก็ต้องถ่ายรูปสวย เช่น วัดพระราม 9 ทัวร์จีนไปลงเยอะ" รมว.ท่องเที่ยวฯกล่าวและเสริมว่า ทัวร์ตั้งครรภ์เลือกเพศบุตร ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งของการดึงดูดสตรีจีนมาเที่ยวไทย

ด้านสตรีชาวฝรั่งเศส ททท. เริ่มชักชวนนักท่องเที่ยวให้มาสนใจเรื่องศิลปะวัฒนธรรม โดยยกผ้าพื้นเมือในชุมชนในนครศรีธรรมราช และสกลนคร มาเป็นโครงการนำร่อง

Image copyright BBC Thai คำบรรยายภาพ หัตกรรมพื้นบ้านที่มาจัดแสดง

"เราต้องการนักท่องเที่ยวทุกรูปแบบ ใช้จ่ายเยอะๆ เราก็ชอบ มาแล้ว เราก็ต้องดึงให้เขาอยู่นานด้วย"