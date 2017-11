มองไทยใน "New Shades" หวังดึงนักท่องเที่ยวอยู่ไทยนานขึ้น

เปิดตัว ปีท่องเที่ยวไทย 2018 ในลอนดอน ชูแนวคิด "Open to the New Shades of Thailand" หวังดึงนักท่องเที่ยวในยุโรปมาเที่ยวซ้ำ พักนานขึ้น จัดกิจกรรมเอาใจสตรีมากขึ้น ท่ามกลางกิจกรรมการตลาดที่คึกคักของประเทศเพื่อนบ้าน