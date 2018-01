“เดินมิตรภาพ” เคลื่อนขบวนวันที่ 2 แม้ถูกรัฐสกัดต่อเนื่อง

Image copyright facebook/People GO network คำบรรยายภาพ กิจกรรมเดินมิตรภาพในวันที่ 2 กลุ่มผู้เข้าร่วมจบการเดินในวันนี้ที่ จ.สระบุรี

กลุ่มเอ็นจีโอ-ภาคประชาชน เดินรณรงค์เคลื่อนไหวปัญหานโยบายหลักประกันสุขภาพ ทรัพยากร สิทธิชุมชน เป็นวันที่สอง ถูกเจ้าหน้าที่รัฐกดดันยุติกิจกรรมตลอดทาง ตั้งแต่เริ่มต้น เหตุใดการเคลื่อนไหวในห้วงที่ คสช.ก้าวสู่ปีที่ 4 ถูกจับตาติดตามจากรัฐบาล แม้ไม่ใช่การเคลื่อนไหวในประเด็นการเมือง

กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชน People Go Network เดินมิตรภาพเป็นวันที่สอง หลังจากมีความพยายามของเจ้าหน้าที่รัฐในการสกัดไม่ให้มีการทำกิจกรรม We Walk เดินมิตรภาพ 800,000 ก้าว 450 กิโลเมตร จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถึง จ.ขอนแก่น ซึ่งเริ่มต้นขึ้นวานนี้ เพื่อสะท้อนปัญหาที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากนโยบายรัฐ 4 เรื่อง ได้แก่ รัฐสวัสดิการ ความมั่นคงทางอาหาร ทรัพยากรธรรมชาติ สิทธิชุมชนและเสรีภาพ ที่ได้รับผลกระทบในห้วงการบริหารประเทศกว่า 3 ปี ของรัฐบาล คสช.

People Go Network ประกอบด้วยเครือข่ายประชาชน 4 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการและกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ เครือข่ายเกษตรกรรรมทางเลือก - ความมั่นคงทางอาหาร เครือข่ายทรัพยากร - สิทธิชุมชน เครือข่ายนักวิชาการและนักกฎหมายที่ติดตามรัฐธรรมนูญ การเลือกตั้ง และการละเมิดสิทธิเสรีภาพ รวมตัวกันเมื่อช่วงการจัดทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญเมื่อปี 2559

รัฐสกัดเอ็นจีโอปัญหาสุขภาพ สิ่งแวดล้อม

กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชน People Go Network เริ่มออกเดินในกิจกรรมมิตรภาพจากภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี ในช่วงเช้า แต่ถูกกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.คลองหลวง 2 กองร้อย ปิดกั้นบริเวณประตูทางออกสู่ถนนพหลโยธิน ตำรวจเข้าพูดคุยกับทางแกนนำขอให้ยุติการทำกิจกรรม โดยชี้ว่าขัดคำสั่ง คสช.เรื่องห้ามชุมนุมทางการเมือง แจงเรื่องความปลอดภัยและกังวลมือที่ 3 เข้าแทรกแซง

หลังจากนั้น 4 ชั่วโมง กลุ่มเดินมิตรภาพปรับกลยุทธ์ แบ่งกลุ่มเดิน ผลัดละ 4 คน ออกเดินจาก มธ.ศูนย์รังสิตในช่วงเวลา 16.00 น.

พลันที่ภาพการเผชิญหน้าระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่ตำรวจออกมาวานนี้ พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ออกมาชี้แจงว่า "พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยในสวัสดิภาพของผู้ชุมนุม จึงได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการ และย้ำว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอ โดยขอให้รวบรวมข้อมูลและส่งมายังรัฐบาล น่าจะเหมาะสมกว่า เพราะอาจลุกลามเป็นความขัดแย้งขึ้นมาอีก"

ทั้งนี้ ยืนยันว่าข้อเรียกร้องทุกประการของผู้ชุมนุม เป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญมาโดยตลอด ซึ่งหลายเรื่องดีขึ้นกว่าในอดีตมาก โดยรัฐบาลได้ดำเนินการอย่างจริงจังหลายด้าน

ส่วนความเคลื่อนไหวในช่วงเช้าวันนี้ เพจเฟซบุ๊ก People GO Network ระบุว่า ในช่วงเช้ามืดเวลาประมาณ 04.00 น. มีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นวัดที่ทีมเดินมิตรภาพพักค้าง มีการส่งเสียงตะโกน และกล่าวคุกคาม ทำให้ทีมเดินมิตรภาพต้องออกจากวัดที่พักเร็วกว่ากำหนด โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจบัตรประชาชนทุกคน เจ้าหน้าที่ยังตรวจค้นและควบคุมรถเสบียงอาหาร ค้นรถ พร้อมเชิญตัวพูดคุยเชิญตัวเข้าพูดคุยที่ที่ทำการ อบต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นเวลา 3 ชม.โดยไม่ให้ทนายความเข้าพบผู้ถูกคุมตัว ก่อนจะปล่อยตัวในช่วงเวลาประมาณ 10.30 น.

ผู้ประสานงานกลุ่มกิจกรรมเดินมิตรภาพ ระบุว่า การเดินหน้ากิจกรรมยังถูกติดตามจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง มีวัดอย่างน้อยสามแห่งที่ของดให้ผู้ร่วมกิจกรรมนอนพักค้างคืน หลังมีรายงานก่อนหน้านี้ว่าเจ้าหน้าที่ตระเวนพูดคุยตามวัดต่างๆ ที่ผู้ชุมนุมเคยประสานขอไปพักค้างคืน

"มีการคุกคามทุกวัด ทุกสถานที่ มีการโทรไปข่มขู่บังคับเจ้าอาวาสไม่ให้กลุ่มไปนอนค้าง" นายเลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ ตัวแทนเครือข่าย People GO Network กล่าวกับบีบีซีไทย

บีบีซีไทย ติดต่อไปที่ พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด เพื่อขอคำชี้แจง แต่เขาบอกว่าไม่สะดวก เนื่องจากอยู่ในงานเลี้ยงของกองทัพบก

สะท้อนปัญหานโยบาย 3 ปี คสช.

"เราเป็นห่วงมาก เรื่องร่างกฎหมายหลักประกันสุขภาพฉบับใหม่ ซึ่งสิทธิบัตรทองอาจถูกล้มเลิกไปจากการแก้ไขต่อรัฐบาลชุดนี้ แม้ว่ารัฐบาลจะจัดสวัสดิการบัตรคนจนเข้ามาแทนที่ แต่ก็ครอบคลุมคนจนแค่ราว 11 ล้าน แต่คนที่ใช้สิทธิบัตรทอง 48 ล้านคน ต้องประสบปัญหาแน่ หากต้องยกเลิกไป"

นายเลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ ผู้ประสานงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านทรัพยากรแร่ ตัวแทนเครือข่าย People GO network ซึ่งอยู่ระหว่างการเดินในกิจกรรม We Walk เดินเพื่อมิตรภาพ ในช่วงรอยต่อ จ.พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี บอกกับบีบีซีไทย ถึงหนึ่งในปัญหาด้านนโยบายที่กลุ่ม People Go Network ต้องการสื่อไปยังสังคมระหว่างการเดินจากกรุงเทพฯ ถึงขอนแก่น นอกจากนี้ยังมีความกังวลถึงเรื่องกฎหมายเมล็ดพันธุ์พืชที่ปูทางให้บริษัทยักษ์ใหญ่ผูกขาดเมล็ดพันธุ์ รวมไปถึงการใช้กฎหมายพิเศษ การแก้ไขกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่กระทบต่อสิทธิชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติ ที่ลดทอนการมีส่วนร่วมของประชาชน

"เราคงไม่คิดถึงลักษณะกดดัน (รัฐบาล) ขนาดนั้น แต่ต้องการสื่อสารให้สาธารณะได้รับรู้ เราอยากใช้วิธีการเดิน เพื่อบอกเล่าเรื่องเหล่านี้ และให้ประชาชนมีโอกาสให้ประชาชนได้พูดมากที่สุด และส่งไปยังรัฐบาลอีกทอดหนึ่ง" เลิศศักดิ์ กล่าวกับบีบีซีไทย

ประเทศต้องคืนสู่สภาวะปกติโดยไว

ผศ.อนุสรณ์ อุณโณ คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง (คนส.) ในฐานะเครือข่ายนักวิชาการเครือข่าย People Go Network ชี้ว่า ในช่วงรัฐบาล คสช. มีการใช้กฎหมายที่ก้าวข้ามขั้นตอนปกติ เอื้อต่อกลุ่มทุน เกิดผลกระทบต่อประชาชนตัวเล็กตัวน้อย ในขณะที่การสื่อสารข้อมูลข่าวสารปัญหาเหล่านี้กลับหดแคบลง

กิจกรรมเดินมิตรภาพต้องการบอกถึงปัญหาที่สลับซับซ้อนของผู้ได้รับผลกระทบ ขณะเดียวกันก็ต้องการให้การเมืองเข้าสู่ระบบปกติโดยเร็ว กลุ่มที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย ทั้งรัฐบาล พรรคการเมือง หรือกลุ่มคนที่จะเข้าสู่การเลือกตั้ง ควรจะได้เข้าใจปัญหาที่ซับซ้อน แม้ตอนนี้ คสช.จะยังไม่เปิดให้พรรคการเมืองเคลื่อนไหวก็ตาม

"ที่สำคัญคือ การที่ประเทศกลับไปสู่การเป็นประชาธิปไตย ต้องมีการมีส่วนร่วมโดยตรงของประชาชน ซึ่งเป็นสิ่งที่กลุ่มนี้ทำอยู่ สิ่งนี้จำเป็นต่อประเทศในการกลับสู่การเป็นประชาธิปไตย"

ต่อคำถามประเด็นที่ว่าการเคลื่อนไหวต้องการมีผลกดดันรัฐบาลหรือไม่ ผศ.อนุสรณ์ชี้ว่า "ไม่เชิง เพียงแต่ปัญหาของประชาชนกลุ่มเหล่านี้คุกรุ่นมานานแล้ว ประเทศควรจะเข้าสู่หน้าใหม่เสียที หลังจากประเทศอยู่กับ คสช.มากว่า 3 ปี" พร้อมทั้งระบุว่าทางกลุ่มไม่ได้อยู่ในสถานะที่จุดประเด็นให้สังคมออกมา เพราะการเมืองมวลชนขนาดใหญ่เช่นในอดีตนั้นผ่านไปแล้ว

อารมณ์สังคม

ดร.บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ชี้ว่าการออกมาสกัดกั้นและติดตามการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนในประเด็นปัญหานโยบายด้านสุขภาพ ทรัพยากร รัฐบาลใช้มาตรฐานภายใต้สภาวะของกฎหมายพิเศษ หากปล่อยให้มีการเคลื่อนไหวจะยิ่งเกิดการขยายต่อและยากต่อการควบคุมในอนาคต

"ในมุมมองของรัฐบาลทหารมองประเด็นนี้เป็นประเด็นการเมือง ไม่ได้เป็นเรื่องทางสังคมแต่ประการใด โดยเฉพาะเมื่อสถานการณ์ระยะนี้มีความเปราะบางพอสมควร เพราะก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 ของการรัฐประหาร หลายคนมีความหวังที่จะเลือกตั้งโดยเร็ว"

นักวิชาการรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ยังชี้อีกว่า การออกมาเคลื่อนไหวของภาคประชาชน บอกได้ถึง "อารมณ์ของสังคม" เนื่องจากสังคมไทยอยู่ภายใต้เสรีภาพมากว่า 3 ทศวรรษ แต่ขณะนี้ไม่มีช่องทางที่กลุ่มเหล่านี้จะเข้าไปมีบทบาทสะท้อนความคิดความเห็นในการกำหนดนโยบายสาธารณะ เนื่องจากไม่มีสภาที่เป็นตัวแทน และไม่มีการมีส่วนร่วม

"กระแสจะยังไม่สามารถขยายได้มากกว่านี้ แต่เป็นประเด็นเล็กๆ ที่เข้าไปทบขึ้นเรื่อยๆ อย่างการเคลื่อนไหวผู้ประกอบการยางพาราภาคใต้ ปรากฏการณ์ที่นักการเมือง พรรคการเมืองออกมาเคลื่อนไหวมากขึ้น เป็นสัญญาณของอะไรบางอย่าง" ดร.บุญเกียรติ กล่าว