“SLEEPCINEMAHOTEL” โรงหนังที่เป็นโรงแรม ศิลปะแห่งการหลับใหลของ "เจ้ย" อภิชาติพงศ์

"SLEEPCINEMAHOTEL" งานศิลปะของ อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ผู้กำกับไทยเจ้าของรางวัลปาล์มทองคำในเทศกาลหนังเมืองคานส์จากผลงานภาพยนตร์ "ลุงบุญมีระลึกชาติ" ที่ชวน "ผู้ชม" ให้กลายเป็น "แขก" มาดูหนัง ผล็อยหลับและค้างคืนที่โรงแรมของเขาเลย

โรงแรมของอภิชาติพงศ์ "เปิดให้บริการ" เพียง 5 วัน โดยมีเตียง 8 เตียงที่ถูกจัดวางเป็นชั้น ๆ ลดหลั่นกัน หน้าจอภาพยนตร์ทรงกลมใหญ่ที่ฉายวิดีโอตลอดเวลา ทั้งวันทั้งคืน เขาได้คลิปวิดีโอจำนวนมหาศาลจากความร่วมมือกับ "EYE Filmmuseum" และ "the Netherlands Institute of Sound and Vision" ซึ่งมีทั้งที่เป็นคลิปภาพขาว-ดำโบราณ และการบันทึกชีวิตประจำวันและทิวทัศน์ธรรมชาติจากที่ต่าง ๆ ในเนเธอแลนด์จากในอดีต