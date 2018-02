ส.ศิวรักษ์: ร. 10 คือ “พระมหากษัตริย์ผู้ทรงปิดทองหลังพระ”

2547

ถูกดำเนินคดีจากการเป็นบรรณาธิการผู้พิมพ์โฆษณาวารสาร Seeds of Peace ซึ่งตีพิมพ์บทความ เรื่อง SIAM of the Forgotten Monarchy: The True Life Sequel to the King and the Land of Smile เจ้าหน้าที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ได้อ่านก่อนรายงานผู้บังคับบัญชาจนนำมาสู่กระบวนการดำเนินคดี คดีนี้อัยการไม่สั่งฟ้อง