Alton Sterling'i vuran ABD'li polisler yargılanmayacak

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ABD Adalet Bakanlığı geçen yaz Louisiana Eyaleti'nde bir siyahı vurarak öldüren iki polis memurunu federal mahkemeye götürmeme kararı aldı.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, Alton Sterling'i yere yatıran polislerin daha sonra silahlarını ateşledikleri görülüyordu.

Olay, Louisiana'nın Baton Rouge bölgesinde günlerce süren büyük protestolara neden olmuştu.

Telif hakkı AFP Image caption Adalet Bakanlığı'nın kararı sonrası çok sayıda gösterici Sterling'in öldürüldüğü noktada toplandı.

ABD basınına sızan haberlere göre, ABD Adalet Bakanlığı, iki polis memuru hakkında herhangi bir soruşturma başlatıp işlem yapmayacak.

Haberin ortaya çıkmasının ardından, çok sayıda kişi olayın yaşandığı dükkânın önünde toplanmaya başladı.

Sterling'in öldürüldüğü noktaya çiçekler bırakılırken, bir grup protestocu da Baton Rouge'daki polis karakolları önünde eylem düzenledi.

Bir dükkânın önünde CD satarken polisler tarafından öldürülen Alton Sterling, 37 yaşındaydı.

Alton Sterling'in öldürülmesi olayında polislere yargı yolunun kapatılması kararı, ülkenin yeni Adalet Bakanı Jeff Sessions görevdeyken alınmış oldu.

Federal yargılama yolu kapanmış olsa da, Louisiana Eyaleti, polis memurları hakkında dava açabilir.

Ne olmuştu?

5 Temmuz 2016'da, Baton Rouge polisi silahlı bir kişinin bir dükkânın önünde yoldan geçenleri tehdit ettiği yönünde bir ihbar almıştı.

Olay yerine giden iki polisin, görgü tanıklarından birisinin cep telefonuyla çektiği videosu sosyal medyada paylaşıldı.

Videoda polislerin kırmızı tişörtlü bir adamı yere yatırdığı, bir polisin siyah adamın üstüne diziyle basıp silahını çektiği görülüyordu.

Videoda daha sonra birisinin 'Silahı var!' dediği duyuluyordu. Silah seslerinin gelmesiyle videoyu çeken kişi olay yerinden kaçıyordu.

Beş çocuk babası Alton Sterling, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Telif hakkı AP Image caption Baton Rouge protestolarında çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyetten yapılan açıklamada Alton Sterling'in polise mukavemet ettiği, bu nedenle de olay yerindeki memurların şok tabancası kullandığı belirtilmişti.

Polisler ise Alton Sterling'in cebinde silah gördüklerini ve Sterling'in elini cebine götürmeye çalıştığını fark edince ateş açtıklarını savunmuşlardı.

Sterling'in öldürülmesinin ardından başlayan sokak gösterilerinde 200'e yakın kişi gözaltına alınmıştı.