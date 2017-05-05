Çin'in ticari yolcu uçağı C919 ilk kez havalandı

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Çin'in yerli üretim olan yolcu uçağı C919, Şanghay'dan ilk test uçuşu için havalandı.

Çin'in yerli üretim olan yolcu uçağı C919, Cuma günü Şanghay'dan ilk test uçuşu için havalandı.

10 yıllık bir yapım süreci sonrası gerçekleşen kalkış, devlet televizyonu tarafından canlı yayınlandı.

Pudong Uluslararası Havalimanı'ndan gerçekleşen kalkışı binlerce Çinli sevinç gösterileri arasında takip etti.

Devlete bağlı COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China) şirketi tarafından tamamlanan C919, dar gövdeli bir sivil yolcu uçağı modeli.

160 yolcu kapasiteli C919'un 5 bin kilometre menzili olduğu belirtiliyor.

Tek koridorlu olan uçağın, Fransız - Alman ortaklığı ürünü Airbus'ın A320 ve Amerikan Boeing firmasının 737 modelleri ile rekabet edeceği ifade ediliyor. Çin medyasında yer alan haberlere göre C919'un yaklaşık 50 milyon dolara, yani sektördeki rakiplerinin yarısından daha düşük bir fiyata satılması bekleniyor.

C919'un Cuma günü gerçekleşen ilk test uçuşu, 2014 yılından bu yana çeşitli teknik problemler nedeniyle iki kez ertelenmişti.

Çin'in ilk yerli uçak gemisi denize indirildi

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Pekin'in bu uçakla, gelecek 20 yılda 2 trilyon dolarlık bir ekonomiye dönüşeceği hesaplanan uluslararası havacılık sektörüne, önemli bir oyuncu olarak girdiği yorumu yapılıyor. Ancak ülke için büyük bir stratejik hedef olan yerli uçağın tüm parçaları Çin üretimi değil. Örneğin uçağın motorları Fransız-ABD ortaklığı olan CFM International'dan ithal edildi.

Çinli havayolu şirketlerinden şimdiye kadar 500'den fazla sipariş alan uçağın en büyük müşterisi ise China Eastern Airlines.

Yerli uçak Çin için neden önemli?

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin raporuna göre, Çin'in turizm ekonomisi, 2024 yılında ABD'yi geride bırakacak.

Airbus ve Boeing ise, bu süreçte Çinli havayolu şirketlerinin toplam değeri yaklaşık 1 trilyon doları bulan 6000 ila 6800 yeni uçak siparişi vereceklerini öngörüyor.

Uçuştan önce bir konuşma yapan COMAC'ın üretim kolu, Shanghai Aircraft Manufacturing Co. başkanı Bao Pengli, şirketin hedefinin dünyanın önde gelen uçak üreticileri arasına girmek olduğunu ancak bu hedefe ulaşmanın zaman alacağını söyledi.

C919'un Çin'de ticari uçuşlarına başlayabilmesi için uçuşa elverişlilik sertifikasına sahip olması gerekiyor. Uçak henüz bu sertifikayı almak için zorunlu olan testlerin tümünden geçmedi. Uçağın Avrupa Birliği ve ABD'deki seferlerde kullanılabilmesi için de bu ülkelerdeki hava taşımacılığı mercilerinden gerekli onayların alınması gerekiyor.