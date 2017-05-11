Snapchat hisseleri yavaş büyümeye bağlı olarak düştü

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Mobil mesajlaşma uygulaması Snapchat'in sahibi olan Snap şirketinin hisseleri yüzde 20'den fazla değer kaybetti.

Şirket hisselerinin bu denli değer kaybetmesinin nedeninin, şirketin yılın ilk üç çeyreğine ait hayalkırıklığı yaratan verileri olduğu belirtildi.

Snapchat kullanıcılarının sayısının bu dönemde, 2016 yılının son çeyreğine kıyasla sadece yüzde 5 oranında bir artışla 166 milyon kullanıcıya çıktığı açıklanmıştı.

Aynı dönemde şirketin gelirleri de yaklaşık 150 milyon dolar ile beklentilerin altında kaldı. Piyasa uzmanlarının bu döneme ait gelir beklentisi 159 milyon dolardı.

Şirketin yılın ilk çeyreğindeki net zararı ise yaklaşık 2,2 milyar dolar.

'Facebook'a karşı mücadeleyi kaybediyor'

Snap hisseleri Mart ayında halk arz edilmişti. Şirketin o dönemki piyasa değeri 28 milyar dolardı.

Bazı uzmanlar Snapchat'in özellikle sosyal paylaşım sitesi Facebook'a karşı verdiği mücadeleyi kaybettiğini söylüyor.

Facebook, özellikle 5 yıl önce 1 milyar dolara satın aldığı Instagram üzerinden, Snapchat'e benzer özellikleri kullanıcılarına sunuyor.

Snapchat ise 2012'den bu yana kullanılan bir uygulama. Kullanıcılarının, birbirlerine yazılı metin, resim ve video göndermelerini sağlıyor.

Zamanla etkinliğini daha da artıran uygulama ile gönderilen materyalin süresi ayarlanabiliyor.

Facebook'un geçmişte Snapchat'i satın almak için 3 milyar dolarlık bir teklifte bulunduğu fakat bu teklifin reddedildiği biliniyor.