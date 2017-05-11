'Cumhuriyetçi Parti, Dünya tarihindeki en tehlikeli organizasyon'

ABD'li düşünür Noam Chomsky, BBC'ye verdiği mülakatta, Donald Trump'ın başkanlığının asıl zararının Dünya'ya olacağını söyledi.

BBC Newsnight programından Evan Davis'in sorularını yanıtlayan Noam Chomsky, Trump'ın seçilmesinin en önemli sonucunun reddettiği iklim değişikliği konusunda olacağını açıkladı.

Cumhuriyetçi partiyi, Dünya tarihindeki en tehlikeli organizasyon olarak tanımlayan Chomsky, partinin insanoğlunun geleceğini tehlikeye attığını ifade etti.

Donald Trump, iklim değişikliği ile ilgili yapılan değerlendirmeleri "sahte" olarak tanımlamış, kendisinden önceki Başkan Obama'nın imzaladığı düzenlemeyi iptal etmişti.

Trump, Obama'nın küresel ısınmayla mücadele düzenlemesini iptal etti