ABD'den Suriye'ye 'kimyasal saldırı planı' uyarısı

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ABD, Suriye hükümetinin bir başka kimyasal silah saldırısına hazırlanıyor gibi göründüğünü açıkladı ve böyle bir saldırı düzenlenirse, Suriye lideri Beşar Esad ve ordusunun "büyük bir bedel ödeyeceği" uyarısında bulundu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Suriye'de 4 Nisan'da düzenlenen saldırıdan öncekine benzer hazırlıklara gidildiği belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump, bu saldırının ardından Suriye'deki bir hava üssüne füze saldırısı düzenlenmesini emretmişti.

Açıklamada, "Esad rejimi tarafından yapılacak bir kimyasal saldırı, sivillerin kitleler halinde ölümü sonucu doğuracaktır" ifadesi de yer aldı.

Trump yönetimi, Beşar Esad hükümetinin düzenlediğini iddia ettiği ve muhaliflerin denetimindeki bölgede en az 70 kişinin ölümüne yol açan saldırıdan sonra Şayrat Hava Üssünü hedef almıştı.

Suriye hükümeti ise, saldırıyı kendilerinin düzenlediği iddialarını reddetti.

ABD yönetimi, füze saldırısının "bir seferlik" olduğunu ve gelecekteki olası kimyasal saldırıları caydırmak için düzenlendiğini ve ABD'nin Suriye savaşındaki rolünü büyütmenin amaçlanmadığını vurgulamıştı.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Suriye'de isyancıların elinde bulunan İdlib'e yönelik hava saldırısında onlarca kişi ölmüştü.

'Dışişleri ve Savunma Bakanlığı'nın açıklamadan haberi yok'

Açıklama sonrası ABD medyasında yer alan haberlerde, Dışişleri ve Savunma Bakanlığı yetkililerinin, Beyaz Saray'ın "kimyasal saldırı uyarısından" haberdar edilmediği ve "hazırlıksız yakalandığı" belirtiliyor.

ABD'nin Birleşmiş Milletler büyükelçisi Nikki Haley ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, böyle bir saldırı gerçekleşmesi halinde Rusya ve İran'ın da sorumlu olacağını söyledi.

Haley, twitter hesabı üzerinden, "Suriye halkını hedef alacak olası bir saldırıda Esad suçlanacaktır ama Rusya ve İran da onun kendi halkını öldürmesine yardım ettikleri için aynı oranda sorumlu olacaktır" diye yazdı.

Suriye hükümeti Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya yanıt vermedi.

'Eşi benzeri yok'

Washington merkezli Suriye Enstitüsü'nden Valerie Szybala, BBC'ye yaptığı değerlendirmede, açıklamanın sıradışı olduğunu söyledi.

Szybala, "Suriye sorununun tüm sürecine baktığımızda bu açıklamanın benzeri yok. ABD istihbaratından olası bir saldırıya karşı böylesine bir erken uyarı duymamıştık" dedi.

Suriye'de 6 yıldır devam eden iç savaşta 300 binden fazla insan hayatını kaybetti, 5 milyon kişi mülteci konumuna düştü.